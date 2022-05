A-Klasse 8: Inning gewinnt das Holzland-Derby - Spielertrainer Hahn trifft doppelt

Der Ausgleich: Julian Huber (FSV Steinkirchen) bejubelt seinen Treffer zum 1:1. © Dominik Findelsberger

Die DJK Ottenhofen siegt souverän gegen den TSV Grüntegernbach. Der FC Inning am Holz gewinnt das Derby gegen Steinkirchen. Der Spieltag in A-Klasse 8.

SpVgg Neuching - SV Walpertskirchen II 3:0

Die SpVgg schleicht sich von hinten unbemerkt von den Gegnern an die Spitze heran. So führte eine starke Mannschaftsgesamtleistung zum klaren Sieg. Nach kampfbetonter, torloser Halbzeit drehten die Gastgeber im zweiten Abschnitt auf. Daran konnte auch ein knapp 45-minütiger Ausfall des Flutlichts nichts ändern. Der agile Sven Wagner brachte die SpVgg nach feiner Einzelleistung und strengem Flachschuss in Front (46.). Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Deniz Coskun brachte Neuching den zweiten Treffer. Wenngleich auch die Gäste Tormöglichkeiten hatten, ließen sich die Platzherren nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Im Gegenteil. Nach mehreren Aluminiumtreffern durch Til Koschewa, Robert Edelfurtner und Wagner setzte Letzterer mit seinem zweiten Tagestreffer den Schlusspunkt (90.).

DJK Ottenhofen - TSV Grüntegernbach 2:0

Der Spitzenreiter musste im Heimspiel gegen den Tabellenvierten eine „mental starke Mannschaftsleistung zeigen, um gegen einen sehr diszipliniert und physisch ausdauernd auftretenden Gegner zu bestehen“, so DJK-Trainer Hans Bruckmeier. Im ersten Abschnitt hatten die Gastgeber durch Constantin Lichti und Julian Jaros Torabschlüsse, die jedoch vom Gegner geblockt wurden. Eine toll anzusehende Direktkombination von Tom Ostermaier ausgehend über Nico Beikirch-Wehking erreichte im TSV-Strafraum Jaros, der nach Drehung mit einem satten Schuss unter die Latte die Führung erzielte (56.). Den Endstand besorgte Lichti in der Nachspielzeit per Foulelfmeter, der an dem eingewechselten Pascal Alter verursacht worden war.

Endstation: Die Ottenhofener Andi Lechner (l.) und Thomas Lippacher stoppen Julius Tafelmeier. © Günter Herkner

FC Forstern II - TSV Dorfen II 0:3

Die Dorfener Reservisten bleiben im Aufstiegsrennen, Forsterns Reservisten dagegen weiter abstiegsbedroht. Beim nie gefährdeten Auswärtserfolg legte der TSV mit einem Doppelschlag kurz vor dem Seitenwechsel den Grundstein zum Sieg. Erst übertölpelte Co-Spielertrainer Niklas Jensen mit schnell ausgeführtem Freistoß FC-Keeper Kilian Schaufler und Jakob Gritto staubte ab (42.), dann war Nikolas Drimmel perfekt in eine Eckballflanke gelaufen und köpfte ein. Die Gastgeber blieben chancenlos und mussten noch den dritten Treffer durch Spielertrainer Thomas Ertl schlucken, der Schaufler per Chipball überlistet hatte (50.).

FC Inning am Holz - FSV Steinkirchen 3:1

Ein stark umkämpftes Holzland-Derby lieferten sich beide Teams, ohne auch nur einen Zentimeter dem Gegner preiszugeben. Die Gastgeber investierten mehr und gingen verdient in Führung. Einen Flankenball von Sebastian Heller köpfte Mathias Lex ins Netz (2). Der Ausgleich gelang den Gästen nach einem Eckball mit anschließendem Gestochere am zweiten Pfosten durch Julian Huber (22.). Ein Sonntagsschuss am Samstagabend durch FC-Spielertrainer Adrian Hahn direkt in den Torwinkel brachte noch vor der Pause die erneute Führung der Gastgeber. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Derby umkämpft, jedoch ohne große Höhepunkte. Ein haltbarer Freistoß-Aufsetzer von der Strafraumgrenze brachte durch Hahn den Endstand (56.).

FC Lengdorf II - SV Hörlkofen 0:2

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat der SV Hörlkofen gemacht. Felix Kressierer hatte nach einer ausgeglichenen Anfangsphase die Gäste nach 27 Minuten nach Zuspiel von Dünhuber in Führung gebracht. Zehn Minuten zuvor war Lukas Sickan am Pfosten gescheitert. Nach Wiederbeginn hämmerte Lengdorfs Kapitän Alexander Moll einen Freistoß an die Latte (51.). Durch die starke Vorarbeit von Luca Faltermaier machte Sickan nach 69 Minuten alles klar, genau in der Phase, als Lengdorf den Druck erhöht hatte. Faltermaier hätte das Ergebnis noch deutlicher gestalten können. Hörlkofen feierte laut Trainer Christoph Böning einen „komplett verdienten Erfolg dank geschlossener Mannschaftsleistung“.

Nicht angetreten

ist der SV Wörth 2 beim TSV St. Wolfgang. Nach Auskunft von Wörths Abteilungsleiter Heinrich Hundsnurscher habe man mehrfach um eine Spielverlegung gebeten. Diesem Wunsch habe St. Wolfgang nicht entsprochen. So wird das Spiel wohl aller Voraussicht nach für den TSV St. Wolfgang gewertet. (fis/wp)