A-Klasse 8: Gipfeltreffen auf den Golanhöhen - Verfolgerduell in Inning

Von: Tobias Fischbeck

Ins Straucheln bringen möchte der FC Hörgersdorf den FSV Steinkirchen um Christoph Müller (M.). Foto: Dominik findelsberger © Dominik findelsberger

Gleich drei Mannschaften sind in der A-Klasse 8 punktgleich an der Tabellenspitze. Eins dieser Teams ist der FSV Steinkirchen, der im Spitzenspiel bei Absteiger FC Hörgersdorf ran muss.

Landkreis Erding – „Gegen Steinkirchen wird man sehen, wo unsere Reise in der Liga hingeht“, sagt FCH-Trainer Hans-Peter Walter. „Wenn wir vorne dran bleiben wollen, dann müssen wir hier einfach gewinnen.

Das wird aber eine harte Nuss. Gerade in der Defensive hat die Mannschaft brutal viel Qualität.“ Beim FCH sind Denis Prsa und Michael Bichlmaier aus dem Urlaub zurück. Dafür hat sich Hannes Wendlinger verletzt. Hinter Sebastian Deuschl und Dan Stadler stehen noch Fragezeichen. FSV-Trainer Kosta Papantoniou stapelt tief: „Wir spielen gegen den Liga-Favoriten. Die wollen unbedingt wieder aufsteigen. So werden sie auch auftreten. Wir müssen ihre Offensiv-Power in den Griff bekommen.“

Bereits drei Niederlagen musste die BSG Taufkirchen 2 einstecken. Gegen die SpVgg Langenpreising ist man Außenseiter. Doch die Personalsorgen werden weniger. „Wir sind endlich vollzählig“, freut sich Kapitän Basti Schlossnikl. Mit Kosta Ntoumas, Dominik Huber, Simon Drexler und Niko Orfanidis feiern vier letztjährige A-Jugendspieler ihre Premiere bei den Herren. „Es geht wieder gegen eine zweite Mannschaft. Die sind immer schwer einzuschätzen. Wir wollen aber unseren positiven Lauf fortsetzen“, sagt Langenpreisings Sportlicher Leiter Rainer Schmidmüller. Bis auf die Urlauber Martin Maier und Simon Danner sind alle dabei.

Der TSV Dorfen 2 ist bislang hinter den Erwartungen geblieben. Doch personell zumindest ist Besserung in Sicht für das Team von Nik Jensen vor dem Spiel gegen die SG Reichenkirchen. So erwarte er einige Rückkehrer und unter Umständen auch Verstärkung von der Bezirksliga-Mannschaft. Jensen habe am Dienstag sein Team nur laufen lassen, „um den Kopf frei zu bekommen“. Nun fordere er eine Reaktion. „Aber ich kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen. Wir haben im Vergleich zum vergangenen Jahr eine komplett neue Mannschaft, und die muss auch die Zeit haben, sich zu finden.“ Gegen Reichenkichen „zählen nur drei Punkte“, stellt Jensen fest.

Der TSV Wartenberg 2 steht an der Spitze, der FC Inning liegt nur zwei Punkte dahinter. „Wir wollen an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen und den nächsten Dreier einfahren“, sagt FCI-Spielertrainer Adrian Hahn. „Mit Wartenberg erwartet uns eine Wundertüte. Die haben neun Punkte und gegen Hörgersdorf gewonnen. Daher dürfen wir die definitiv nicht unterschätzen.“ Fehlen wird Adrian Hahns Bruder Manuel.

In einem richtungsweisenden Duell stehen sich Schlusslicht SC Moosen 2 und der Vorletzte SC Kirchasch 2 gegenüber. Ohne Punkt steht das Team von SCM-Trainer Johannes Schirmbeck da. „Nach dem Umbruch war unser Start so zu erwarten. Der Weg ist gewollt, mit den jungen Spielern, und den werden wir weitergehen. Die Woche war überragend, und die Jungs halten zusammen. Und über kurz oder lang wird das Früchte tragen“, glaubt Schirmbeck. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. In der Mannschaft versuchen wir aber Ruhe und Geduld zu vermitteln“, betont KSC-Trainer Marcel Tätzel. Ihm fehlt Matthias Rauch, der sich gegen Hörgersdorf verletzt hat.

Möchte der TSV Grüntegernbach in den Dreikampf um die Spitze eingreifen, braucht er beim FC Fraunberg dringend einen Sieg. Der Spitzenreiter, der mit der Optimalausbeute und einem Spiel weniger, als die Konkurrenz, ganz oben steht, will seine makellose Serie auf vier Siege aus vier Spielen ausbauen. (TOBI FISCHBECK)