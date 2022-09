A-Klasse 8: Steinkirchen strauchelt in Wartenberg - Inning übernimmt die Spitze

Von: Helmut Findelsberger

Der FSV Steinkirchen verliert eine hitzige Partie gegen Wartenberg. Inning rückt vor dem Holzland-Derby auf Platz eins. Hörgersdorf profitiert vom Stocklauser-Effekt.

FC Fraunberg - FC Lengdorf 2 4:0

„Es war ein klarer Sieg. Und der hätte auch höher ausgehen können, wenn wir in der zweiten Halbzeit unsere Chancen genutzt hätten“, meinte Fraunbergs Spielertrainer Christian Daimer. Nachdem er selbst im Strafraum gefoult worden war, verwandelte Josef Pfoser den Elfmeter zum 1:0 (31.). Mit einem satten Schuss vom Sechzehner aus erhöhte Benedikt Pöppl auf 2:0 (35.). Daimer selbst legte das 3:0 nach Querpass von Johannes Lex (57.) und das 4:0 aus dem Gewühl heraus (76.) nach.

SC Moosen 2 - SpVgg Langenpreising 2:1

Der erste Saisonsieg von Moosens Zweiter bedeutete auch die erste Langenpreisinger Niederlage in diesem Spieljahr. Andreas Haindl ließ nach einer knappen halben Stunde die Platzherren jubeln (27.). Per Elfmeter glich Langenpreisings Spielertrainer Florian Haider aus (47.). Den Siegtreffer markierte Maximilian Henning (67.).

TSV Dorfen 2 - TSV Grüntegernbach 1:2

„Ein Unentschieden wäre genauso in Ordnung gewesen. Aber der Sieg der Grüntegernbacher war nicht unverdient, denn beide Tore resultieren aus eigenen Fehlern“, fasst Dorfens Spielertrainer Niklas Jensen das Stadtderby zusammen. Bei der Grüntegernbacher Führung kam der Ball über die rechte Seite, wurde nach innen gespielt und landete bei Bernhard Ostermaier. Der Schuss des Stürmers wäre haltbar gewesen, so Jensen (40.). Noch vor dem Pausentee fiel das 1:1. Niklas Lüers setzte sich auf der linken Seite durch, ließ drei Gegenspieler stehen und legte quer auf Felix Blaha, der nur noch einzuschieben brauchte (44.). In der zweiten Hälfte war das Stadtderby über weite Strecken ausgeglichen. Dann bekam aber Dorfen den Ball vor dem eigenen Sechzehner nicht geklärt. Lachender Dritter war Simon Bauer, der sich die Kugel schnappte und Julius Tafelmeier bediente, der zum 2:1 einschob (78.). Dorfens Moritz Gantner, schoss in der Schlussminute knapp vorbei.

TSV Wartenberg 2 - FSV Steinkirchen 1:0

Mächtig Arbeit hatte Schiedsrichter Florian Felkel im Spitzenspiel. Viermal Gelb und zwei Zeitstrafen gegen Steinkirchen sowie einmal Gelb und ein Zehner gegen Wartenberg belegen das. „Seine Entscheidungen waren sehr klar“, meinte Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher. Er konnte aber auch nachvollziehen, dass die Gäste mit dem Schiri haderten, „denn auch Fifty-Fifty-Entscheidungen waren dabei, und da hatten sie vielleicht auch hin und wieder Pech“. Zum Verhängnis wurde dem FSV der Wucher mit den vielen Tormöglichkeiten. „Wir hatten vielleicht zwei oder drei, und am Ende reichte der Treffer von Lukas Schmidmüller aus der 16. Minute“, sagte Rademacher.

FC Inning - SC Kirchasch 2 8:0

Sebastian Heller in der 4., 19. und 86. Minute sowie Antonio Cosic in der 42., 79. und 90. Minute mit einem Elfmeter schnürten jeweils einen Dreierpack. Dennoch stellte Adrian Hahn, Spielertrainer mit seinem Bruder Manuel, die starke Mannschaftsleistung heraus. Die weiteren Inninger Treffer erzielten Benedikt Daimer (10.) zum 2:0 und Mathias Lex (56.) zum 5:0. Wie groß die personellen Probleme bei Kirchasch waren, konnte Adrian Hahn nicht beurteilen, „aber wir sind jetzt Tabellenführer und freuen uns auf das Holzland-Derby in Steinkirchen“.



FC Hörgersdorf - SG Reichenkirchen 6:1

Hörgersdorfs neuer, alter Trainer Felix Stocklauser freute sich über seinen „sauguten Einstand“. Dabei sah er in der ersten Halbzeit noch einen nervösen Auftritt seiner Truppe. „Da hat Torhüter Johannes Wurzer einige Tormöglichkeiten der Gäste toll entschärft.“ Den Führungstreffer von Robert Lex (28.) egalisierte Martin Stöckl (32.). Mit einem klasse Volleyschuss ins Kreuzeck traf Daniel Stadler zum 2:1-Pausenstand. Nach Wiederbeginn gab’s kein Halten mehr. Martin Stöckl traf zum 3:1 (54.) und 6:1 (88.), Denis Prsa (70.) und Stefan Schraufstetter (77.) ließen sich ebenfalls als Torschützen feiern. (fi/do)