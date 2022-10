A-Klasse 8: Spitzenreiter Steinkirchen marschiert, doch die Verfolger bleiben dran

Teilen

Steinkirchenes Goldenes Tor: Bernhard Pfanzelt dreht nach seinem entscheidenden Treffer jubelnd ab. F.: Dominik Findelsberger © Dominik Findelsberger

Mit einem knappen 1:0-Heimsieg holte Spitzenreiter Steinkirchen die nächsten drei Punkte aufs Konto - doch kein Verfolger patzte.

FC Hörgerdorf 2 TSV Dorfen 2 1

Keine berauschende Partie lieferten sich der neue Tabellenzweite Hörgersdorf und die Reservisten aus Dorfen. Die Gastgeber kamen erst nach der Pause trotz Unterzahl in die Spur und siegten dank zweier Treffer von Martin Stöckl nicht unverdient. Die Pausenführung der Gäste erzielte Ben Kopetz (21.). Thomas Schmittner schwächte seine Hörgersdorfer durch die Gelb-Rote Karte (53.), die seine Kameraden jetzt anspornte. Zweimal glückten tolle Spielzüge über die Außen und führten zu den Treffern. Darüber hinaus hatten noch Daniel Karpfinger und Korbinian Gruber nur Aluminium getroffen.

SC Kirchasch 2 1 SG Reichenkirchen 6

So sehr sich Kirchasch auch mühte, es war den Gästen spätestens nach deren zwei Treffern im ersten Abschnitt hoffnungslos unterlegen. Patrick Helmer legte mit genialem Schrägschuss vor, Georg Fink besorgte nach feiner Einzelleistung den 2:0-Pausenstand. Mit dem Treffer unmittelbar nach Wiederanpfiff von Robert Lex aus kurzer Distanz war die Messe gelesen. Erneut Fink, Christian Graf und Michael Scharf machten das halbe Dutzend voll – beim Ehrentreffer von Igor Thomas.

TSV Wartenberg 2 2 TSV Grüntegernbach 4

Einen gebrauchten Tag erlebten die Wartenberger Reservisten trotz zweimaliger Führung gegen den TSV Grüntegernbach. Dominik Wutke legte vor, dann glich Niklas Bürger aus, ehe Maximilian Bauer den Pausenstand erzielte. Die Gastgeber erlaubten sich zu viele Ballverluste bei einem wahren Fehlpass-Festival, das prompt durch Treffer von Charlie Janocha, Christian Schwarzenbeck und Julius Tafelmeier per verwandeltem Strafstoß bestraft wurde.

FSV Steinkirchen 1 SpVgg Langenpreising 0

Der FSV festigte seinen Platz an der Sonne durch einen hochverdienten, aber letztlich knappen Erfolg. Bernhard Pfanzelt traf zum letztlich souveränen Sieg, bei dem seine Sportkameraden serienweise beste Tormöglichkeiten versemmelten. Selbst den Platzverweis, eine Gelb-Rote Karte für FSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou in der 65. Minute, konnten die Gäste nicht nutzen. Der FSV blieb trotz Unterzahl bis Spielende dominant.

FC Fraunberg 5 BSG Taufkirchen 2 0

Einen deutlichen Erfolg erspielten sich die Fraunberger gegen überforderte Reservisten der BSG Taufkirchen. Es konnte kein einziger gefährlicher Torschuss der Taufkirchener registriert werden, so harmlos war der Auftritt der Gäste. Anders die Gastgeber, die durch Nico Gruber nach feiner Einzelleistung mit einem Flachschuss ins Eck den Torreigen eröffneten. Den zweiten Fraunberger Treffer legte Spielertrainer Christian Daimer nach Querpass von Sebastian Hoof noch vor der Pause nach. Unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde Gruber von Josef Pfoser freigespielt und netzte ein, dann war Johannes Lex nach Doppelpass mit Daimer erfolgreich, und schließlich köpfte Hoof nach Flanke von Thomas Schmied zum 5:0-Endstand ein (84.).

SC Moosen 2 0 FC Lengdof 2 1

Trotz der Niederlage konnte der Sportclub die Rote Laterne an die Reservisten der punktgleichen BSG Taufkirchen abgeben. Das Spiel verlief auf äußerst niedrigem Niveau, man könnte auch sagen: Es war Not gegen Elend. So ereignisarm die Partie auch verlief, die Gäste hatten eine leichte Feldüberlegenheit und siegten durch ein Tor nach knapp einer Stunde im Anschluss an einen Eckball: Andreas Baumgärtel köpfte ein. (wp)