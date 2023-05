Zehn Spiele ungeschlagen: FC Langenpreising baut Serie aus - FC Inning verspielt Drei-Tore-Vorsprung

Teilen

Nicht zu stoppen ist der Hörgersdorfer Thomas Schmied (l.) von Philipp Utz. Foto: Riedel © Riedel

Der nächste Spieltag der A-Klasse 8 ist rum: Der FC Langenpreisling ist weiter unaufhaltbar. Der TSV Dorfen II und FC Inning haben zwei deutliche Siege eingefahren.

BSG Taufkirchen 2 0:4 TSV Dorfen 2

„Unterm Strich war es eine verdiente Niederlage. Die Mannschaft hat trotzdem alles gegeben“, sagt BSG-Coach Michael Tsimeridis. Nach ausgeglichener Anfangsphase ging Dorfen durch Thomas Ertl in Führung (30.), der bei seinem Schuss von außerhalb des Strafraums wegrutschte und per Bogenlampe erfolgreich war. Kurz darauf legte Niklas Lüers nach. Auch in der zweiten Hälfte gelang es der BSG nicht, viele Tormöglichkeiten herauszuspielen. Auf der Gegenseite stellten Bernardo Kittler Venda und Lüers den Endstand her.

SC Kirchasch 2 3:5 SpVgg Langenpreising

Langenpreising konnte seine Ungeschlagen-Serie auf zehn Spiele ausbauen. „Wir hatten gleich richtig gute 30 Minuten, in denen wir mit drei Toren in Führung gegangen sind“, meint Rainer Schmidmüller, Sportlicher Leiter der SpVgg. Maxi Hösl und zweimal Christoph Reithmeier trafen. Kirchasch kam vor der Pause durch ein Tor von Sebastian Maier wieder heran. „Danach haben wir das Spiel eigentlich im Griff und müssen etwas holen, kassieren aber durch individuelle Fehler Gegentore“, resümiert KSC-Trainer Marcel Tätzel. Andreas Schäffler traf zum 2:3, ehe erneut Hösl auf 4:2 stellte. Thomas Enzbrunner verkürzte für Kirchasch, aber in der Nachspielzeit bedeutete Reithmeiers dritter Treffer das 5:3.

SC Moosen 2 2:1 TSV Grüntegernbach

Der SCM konnte im Duell mit dem Aufstiegsaspiranten entscheidende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. „Der Sieg war in einem sehr knappen Spiel brutal wichtig für uns“, sagt Moosens Trainer Gerhard Außerbauer. Nach ereignisloser erster Hälfte ging der Favorit durch Simon Bauer in Führung. Moosen blieb unbeeindruckt und kam in der 71. Minute nach einem Freistoß durch Florian Speer zum Ausgleich. Speer erzielte in der Schlussphase per Elfmeter nach Foul an Andreas Haindl auch den Siegtreffer.

FC Fraunberg 4:0 FSV Steinkirchen

Im Spitzenduell konnten sich die Gastgeber zuhause deutlich durchsetzen. „Wir waren der verdiente Sieger und vor allem in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Zu Beginn haben wir aus jeder Chance ein Tor gemacht“, freut sich Fraunbergs Spielertrainer Christian Daimer. Bereits nach drei Minuten ging Fraunberg durch Thomas Schmied in Führung. Sebastian Hoof legte per Doppelpack nach. Laurenz Brehm staubte noch vor der Pause zum 4:0-Endstand ab.

FC Hörgersdorf 2:1 FC Lengdorf 2

Durch einen glücklichen Sieg in letzter Sekunde bleibt Hörgersdorf an Spitzenreiter Fraunberg dran. „Insgesamt war es kein gutes Spiel von beiden Seiten. Wir haben auf jeden Fall nicht das geliefert, was wir eigentlich wollten“, sagt FCH-Trainer Felix Stocklauser. Trotzdem gingen die Gastgeber durch Martin Grasser in Führung (8.). Mitte der zweiten Halbzeit glich Andreas Baumgärtl per Freistoß aus. Mit dem Schlusspfiff markierte Georg Strohmeier dann doch noch den Heimsieg. „Ein Unentschieden wäre insgesamt gerecht gewesen“, gibt Stocklauser unumwunden zu.

FC Inning 3:3 SG Reichenkirchen

„Wir waren nach 30 Minuten mit drei Toren vorne, und die Führung war zu dem Zeitpunkt auch verdient“, sagt FCI-Coach Manuel Hahn. Für Inning trafen Adrian Hahn per Freistoß sowie Darijo Cancar und Leon Nagl. Kurz vor der Halbzeit setzte Martin Haindl einen Freistoß zum 1:3 ins Netz. „Nach der Halbzeit haben wir, wie auch schon in den letzten Spielen, den Faden verloren“, ärgert sich Coach Hahn. So kam die SGR durch einen Doppelpack von Robert Lex noch zum Ausgleich. (LUKAS CHRISTOFORI)