A-Klasse 8: Hörgersdorf schwimmt weiter auf der Erfolgswelle

Von: Tobias Fischbeck

Schmerzhafter Einsatz vor dem Tor: Die Hörgersdorfer (rot, v. l.) Matthias Benningsfeld und Johannes Irl verhindern hier mit letztem Einsatz gegen (gelbe Trikots, v. l.) Bernhard Ostermaier und Julius Tafelmeier einen Grüntegernbacher Treffer. Am Ende stand ein 1:0 für den FCH. Foto: Weingartner © Weingartner

Der FC Hörgersdorf gewann mit 1:0 gegen Grüntegernbach und hat somit den dritten Dreier in Folge eingefahren.

SC Kirchasch 2 1 FSV Steinkirchen 3

Steinkirchen bleibt dank eines Auswärtssiegs bei der zweiten Mannschaft des SC Kirchasch Spitzenreiter. Doch das war ein schweres Stück Arbeit. Denn zunächst hatte Jonas Leitloff zweimal frei vor FSV-Keeper Tristan Kaup vergeben. Spielertrainer Kosta Papantoniou bescherte den Gästen aber dann nach 16 Minuten per Sonntagsschuss aus 35 Metern die Führung. In Hälfte zwei zog sich Schiedsrichter Martin Feldhofer den Unmut der Gastgeber zu. „Beim Anstoß waren gleich mehrere Steinkirchener Spieler in unserer Hälfte. Nur der Schiri hat irgendwie ein anderes Spiel gesehen“, schimpft Kirchaschs Spielertrainer Marcel Tätzel. So kamen die Steinkirchener schnell in den Strafraum der Hausherren, und dort folgte nach einem „stümperhaften Foul“ der berechtigte Elfmeterpfiff. Ibrahim Krraki verwertete nach 47 Minuten zum 2:0. Doch Kirchasch bewies Moral und kam nach 59 Minuten durch den eingewechselten Jonas Schamriß zum 1:2-Anschlusstreffer, ehe die Kirchascher bei einer engen Abseitsentscheidung gegen Tätzel erneut mit dem Unparteiischen haderten. Erst in der Schlussminute machte Philipp Utz mit dem 3:1 alles klar für den FSV. „Das war unser bestes Spiel bislang. Wir haben gegen den Tabellenführer eigentlich wenig zugelassen“, resümiert Tätzel.

TSV Wartenberg 2 1 SG Reichenkirchen 6

Ein derbes Derby-Debakel hat es für Wartenbergs zweite Mannschaft gegen Reichenkirchen gesetzt. Bereits in der 10. Minute musste Wartenberg die erste Hiobsbotschaft wegstecken. Nach einem Pressschlag musste David Ertl mit einer schweren Knieverletzung ausgewechselt werden. Nach einer Viertelstunde sorgte Michael Scharf im Anschluss an eine sehenswerte Kombination für das 1:0 der Gäste. Nur vier Minuten später erhöhte Georg Fink mit einem ersten Saisontor auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel brach Wartenberg völlig auseinander. Christian Graf traf nach 57 Minuten zum 3:0. Nur Sekunden später war erneut Fink mit dem 4:0 zur Stelle. SGR-Spielertrainer Robert Lex stellte in der 62. Minute auf 5:0. Vier Minuten vor dem Ende machte erneut Scharf das halbe Dutzend voll. In der Nachspielzeit sorgte Niklas Unterreitmeier vom Elfmeterpunkt wenigstens für das Wartenberger Ehrentor zum 1:6-Endstand. „Selbst die Wartenberger haben gesagt, dass das Handspiel außerhalb war“, berichtet SGR-Trainer Lex. „Wir sind sehr früh angelaufen und ich finde, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war.“

FC Inning 3 SpVgg Langenpreising 0

Steinkirchen auf den Fersen bleibt Lokalrivale Inning, der sich gegen Langenpreising durchgesetzt hat. Zunächst hatte Sebastian Heller eine Großchance für Inning vergeben, als er im Alleingang an Langenpreisings Keeper Maximilian Gabriel scheiterte. Zum Ende der ersten Hälfte, in der dritten Minute der Nachspielzeit, sorgte Antonio Cosic für das 1:0 der Hahn-Truppe, als er sich zentral im Strafraum gegen den Torhüter durchsetzte. In der 57. Spielminute brachte Kilian Daimer Inning dann endgültig auf die Siegerstraße, indem er zwei Spieler der SpVgg aussteigen ließ und das 2:0 erzielte. Dann schnürte Cosic seinen Doppelpack und machte den 3:0-Endstand im Nachsetzen perfekt. „Das war sehr souverän von uns. Langenpreising hatte vielleicht zwei Torschüsse. Wir haben sehr kompakt gespielt, nachdem wir das gegen Steinkirchen vermissen haben lassen“, resümiert FCI-Spielertrainer Manu Hahn.

FC Hörgersdorf 1 TSV Grüntegernbach 0

Seit dem Trainerwechsel ist der FC Hörgersdorf wieder zurück in der Erfolgsspur. Grüntegernbach aber setzte den Hausherren auf den Golanhöhen in einer chancenarmen Partie eine Menge entgegen. Erst in der 70. Minute glückte Martin Stöckl das Tor des Tages zum 1:0-Sieg. Daniel Karpfinger hatte den Ball per Kopf verlängert. „Aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung war es ein verdienter Sieg“, fasst FCH-Coach Felix Stocklauser den dritten Dreier in Serie zusammen.

FC Fraunberg 2 TSV Dorfen 2 1

Weiter hinter den Erwartungen zurück bleibt die zweite Mannschaft des TSV Dorfen. In Fraunberg kassierte das Team von Nik Jensen die dritte Niederlage am Stück. Für den FC hatte Spielertrainer Christian Daimer in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1:0 erzielt. Auf einem schwer zu bespielenden Platz war eine Rückgabe der Gäste zu kurz geraten. Dorfen kam in der 62. Spielminute durch Simon Katterloher im Anschluss an eine Ecke zum Ausgleich. Doch sechs Minuten vor dem Ende zeigte Schiedsrichter Dino Oruc auf den Punkt. Daimer war zu Fall gebracht worden. Josef Moser machte mit dem verwandelten Elfmeter zum 2:1 alles klar. Damit hat Fraunberg nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Steinkirchen. „Dorfen ist eine der besten Reserven, und in der ein oder anderen Situation hatten wir auch Glück. Der Sieg für uns aber ist verdient“, stellt Fraunbergs Malte Kaps fest. (TOBI FISCHBECK)

Ausgefallen

ist das Spiel BSG Taufkirchen 2 – FC Lengdorf 2.