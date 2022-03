A-Klasse 8: Spitzenreiter Ottenhofen mit Mühe gegen Kellerkind Lengdorf

Von: Dieter Priglmeir

Ottenhofen startete erfolgreich ins neue Jahr. © Christian Riedel

Auch die A-Klassen starteten am vergangenen Wochenende ins neue Jahr. Die A-Klasse 8 Donau/Isar im Überblick.

FC Forstern II 1 SC Moosen II 3

Einen verdienten Sieg landeten die Gäste. Trotz beidseitiger Verstärkung mit Spielern aus der ersten Garnitur war es ein müder Kick. Die Pausenführung der Gäste resultierte aus einem strammen Distanzschuss von Johannes Körbl. Nach dem Seitenwechsel keimte beim Gastgeber kurz Hoffnung auf, als Andreas Freiwald per Volleyabnahme nach Flanke von Bastian Keilhacker der Ausgleich gelang. Diesen konterten die Gäste mit einem unhaltbar abgefälschten Schuss von Amr Elsemari Abughanima zur neuerlichen Führung und bauten diese durch Andreas Forsthuber zum 3:1-Endstand aus (79.).

SV Wörth II 1 SV Hörlkofen 4

Die Partie begann für die Wörther Reserve mit dem Führungstreffer von David Maier nach zehn Minuten. Das war ein Weckruf für den Ortsnachbarn. Jetzt kam der HSV besser ins Spiel, wirkte aggressiver sowie zweikampfstärker und behauptete die zweiten Bälle. Lukas Sickan besorgte den Ausgleich, und Korbinian Nußrainer drehte die Partie noch vor der Pause. Sein zweiter Treffer gelang ihm in Minute 57. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Dominik Gumpp eine Viertelstunde vor dem Abpfiff.

SV Walpertskirchen II 1 FSV Steinkirchen 3

Beide Mannschaften hatten große Probleme, passgenaue Bälle auf dem holprigen Geläuf an den eigenen Mann zu bringen. So führten zwei gravierende Abwehrfehler des WSV per Doppelschlag zu Treffern der Gäste. Alexander Gabriel verstolperte das Leder und ermöglichte den Führungstreffer durch Martin Angermeier (36.), die Tobias Obermaier noch in der gleichen Minute ausbaute. Mutig und elanvoll kam der Gastgeber aus der Kabine und erzielte den Anschlusstreffer durch Bastian Speer (79.). In der Nachspielzeit gelang Ibrahim Krraki per Foulelfmeter der 3:1-Endstand und brachte darüber hinaus Gabriel die Ampelkarte ein.

SpVgg Neuching 2 BSG Taufkirchen II 1

Einen starken Auftritt bot die SpVgg dem eigenen Anhang und drehte die Partie nach Rückstand zum verdienten 2:1-Sieg. Nach einem unglücklichen Torwartabpraller erzielten die Gäste nach einer halben Stunde durch Florian Häglsperger den Führungstreffer. Die Gastgeber kamen voll motiviert aus der Kabine und kamen nach einer Stunde durch Johannes Lanzl aus dem Gewühl heraus zum hochverdienten Ausgleich. Die jetzt ausgeglichen verlaufende Partie fand schließlich durch den Treffer von Enrico Buchmann mit einem Schuss ins lange Eck den verdienten Sieger.

TSV St. Wolfgang 5 FC Inning 0

„Wir haben heute zu viele individuelle Fehler gemacht, nicht konsequent verteidigt und auch den nötigen Biss vermissen lassen“, ärgert sich Innings Spielertrainer Adrian Hahn. So bestrafte Luca Lamprecht bereits in der 11. Minute einen Inninger Abstimmungsfehler. Nach einem Eckball fabrizierte Nils Philipp Heuse ein Eigentor, als ihm der Ball an den Oberschenkel sprang (30.). Nach der Pause legte Lukas Loidl herrlich für Lamprecht auf, der zum 3:0 traf (69.). Beim 4:0 nutzte Simon Peinelt einen Fehler von Gästekeeper Johannes Weigert, der sich bei einer Ecke verschätzt hatte (75.). Das 5:0 war eine Co-Produktion zweier Joker. Markus Unterreitmeier legte für Markus Thalmaier auf, der ins leere Tor traf. Wolfgangs Fußballchef Bernhard Deuschl: „Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Wir haben noch viele Chancen vergeben.“

DJK Ottenhofen 3 FC Lengdorf II 0

Die DJK kam gut aus den Startlöchern, hatte jedoch mächtig Arbeit mit dem Tabellenvorletzten. So dauerte es bis unmittelbar vor dem Pausenpfiff, bis der ersehnte Führungstreffer durch Constantin Lichti gelang. Lengdorf zeigte sich nach der Pause wenig beeindruckt und hatte eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, doch der starke DJK-Keeper Andreas Stürzer parierte glänzend. Der Corona-genesene und eingewechselte Thomas Ostermaier brachte die Wende. Lengdorf wurde jetzt stark unter Druck gesetzt und beförderte die Kugel durch Stefan Lechner über die eigene Torlinie. Julian Jaros traf mit feiner Einzelleistung zum 3:0 (81.)