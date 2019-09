Stangl-Team will zurück in die Erfolgsspur - Knödelfest sorgt für Verlegung

Will mit seinem Team zeigen, dass das letzte Spiel ein Ausrutscher war: Isen-Coach Daniel Stangl

„Wollen die drei Punkte als Wiedergutmachung“

von Dieter Priglmeir schließen

Die Isener Fußballer dürften froh darüber sein, dass sie bereits am heutigen Donnerstag wieder im Einsatz sind. Um 19.30 Uhr steigt die Partie beim FC Moosinning 3.

Der Ausflug der örtlichen Feuerwehr führt zum zum Knödelfest nach St. Johann. „Da viele Spieler auch aktiv in der Feuerwehr sind, habe ich das Spiel in Absprache mit Dani Stangl vorverlegt“, erklärt Trainer Stefan Lechner, der früher mit Stangl in Moosinning gekickt hat.

„Mannschaft muss eine Reaktion zeigen“

Damit haben die Isener schon vorzeitig die Chance Wiedergutmachung zu betreiben nach der krachenden 0:4-Niederlage beim TSV St. Wolfgang (wir berichteten).Die Schlappe hat so richtig weh getan, und zwar auch körperlich. AndreasOberpriller fällt nach einem Foul für längere Zeit aus (Innenbandanriss). Auch Marc Obermeier ist verletzt. „Trotzdem wollen wir die drei Punkte als Wiedergutmachung. Die Mannschaft wird und muss Reaktion zeigen nach dem Wolfgang-Spiel“, kündigt Fußballchef Manfred Grosse an und denkt nochmal kurz an vergangenen Sonntag zurück. „Das war einfach ein verdammt schlechter Tag von uns allen.“ Kann aber auch passieren, dass dem schlechten Tag ein mieser Donnerstag folgt, denn beim FCM sind Seppe Gunderlach sowie die Urlauber Marco Kroh und Flo Romir wieder zurück im Kader, und der Trainer hofft schon, „dass wir mal einen der Großen ärgern“.