A-Klassen: Eichenkofen gewinnt Derby-Krimi – St. Wolfgang reicht eine starke Halbzeit

Ballbeherrschung in Vollendung zeigt Sinan Ukshini (r.) hier vor Eichenkofens Matthias Kurz. Sich selbst hatte der Geislinger nicht so gut im Griff. In der 90. Minute sah er Gelb-Rot. © Christian Riedel / fotografie-ri

Die Reserven des FC Langengeisling und FC Lengdorf legen einen Fehlstart in das Jahr 2022 hin.

A-Klasse 7

FC Langengeisling II 0 SpVgg Eichenkofen 1

Mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg startete die SpVgg Eichenkofen in die Punktspielrunde 2022. Laut Gäste-Coach Matthias Kurz hätte die Partie auch ein Unentschieden verdient gehabt: „Spielerisch war Langengeisling besser und hatte auch die größere Anzahl an Chancen. Aber ich muss meinen Jungs ein Kompliment machen, da sie großartig dagegen gehalten haben.“ Der Treffer des Tages fiel schon in der 14. Minute, als Marco Glück eine Ecke von Josef Ippisch verwertete. Danach prägten viele Zweikämpfe die Partie. Langengeisling konnte seine vielen Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen. Trauriger Höhepunkt war die Gelb-Rote Karte von Sinan Ukshini in der 90. Minute. „Das hätte auch eine Rote Karte wegen Tätlichkeit sein können“, sagte Kurz, bei dem aber die Freude nach dem wichtigen Dreier überwog.



A-Klasse 8

FC Lengdorf II 1 TSV St. Wolfgang 3

Nach erfolgreicher Vorbereitung startete der TSV St. Wolfgang auch positiv in die Frühjahrsrunde. Beim FC Lengdorf 2 feierte er einen 3:1-Auswärtssieg. Dabei sah TSV-Coach Harry Weiß zwei gänzlich unterschiedliche Halbzeiten. „Im ersten Durchgang haben wir sehr gut gespielt, haben nur nicht die Tore gemacht – es hätte auch 5:0 stehen können.“ Nach Treffern von Lukas Loidl und Manuel Daumoser führten die Gäste jedoch „nur“ 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam ein Bruch ins Spiel der St. Wolfganger. „Wir haben uns auf den Spielstil des Gegners eingelassen und nur noch lange Bälle gespielt“, analysierte Weiß. In Minute 58 wurde es dann wieder spannend, nachdem Lengdorfs Johannes Obermaier auf 1:2 verkürzt hatte. Kurz vor Schluss war es jedoch abermals Loidl, der mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte. TSV-Coach Weiß wollte die zweite Hälfte nicht überbewerten: „Am Ende zählen die drei Punkte.“ (Sebastian Voichtleitner)