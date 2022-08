A-Klasse Donau/Isar: SpVgg Eichenkofen zuversichtlich - SGR und Inning wollen erstmals punkten

Matthias Kurz (rechts), Trainer der SpVgg Eichenkofen (Archivbild). © Herkner

Die SpVgg Eichenkofen ist gegen die Reserve des SV Walpertskirchen gefordert. Die SG Reichenkirchen und der FC Inning wollen erstmals punkten.

A-Klasse 7: Zuversichtliche Eichenkofener

SpVgg Eichenkofen – SV Walpertskirchen (Fr., 20 Uhr): Auch wenn es für die SpVgg Eichenkofen am vergangenen Spieltag eine knappe 2:3-Niederlage gab, gewann Coach Matthias Kurz der Partie viel Positives ab: „Die Leistung gegen Neufahrn war wirklich gut. Können wir dies nun gegen Walpertskirchen bestätigen, bin ich guter Dinge, dass wir den ersten Heimdreier einfahren.“

Einzig im Spielaufbau sehe er noch Verbesserungsbedarf, weshalb im Training hierauf das Hauptaugenmerk lag. Den kommenden Gegner könne er nur schwer einschätzen, einen Vorteil gibt es für Kurz trotzdem: „Die Walpertskirchener Erste spielt zeitgleich, hier wird es wohl keine Verstärkung geben.“ Die Rückkehr von Manuel und Marcel Mundigl macht Coach Kurz selbstbewusst: „Ich gehe davon aus, dass die Punkte in Eichenkofen bleiben.“ Tipp: 3:1

A-Klasse 8: SGR will die ersten Punkte

TSV Grüntegernbach – SG Reichenkirchen (Fr., 20 Uhr): „Wir wollen die jungen Spieler in die Mannschaft integrieren“, erklärt Grüntegernbachs Trainer Alex Beintvogl vor der Partie gegen die SG Reichenkirchen. Sein Team habe das Potenzial, „guten Fußball zu spielen und gegen jeden Gegner mithalten zu können“. Jedoch sieht es derzeit personell schlecht aus: Beintvogl befindet sich im Urlaub, Andi Bauer und Bene Müller sind nur wenige der vielen Ausfälle für das Wochenende, weshalb sich der Übungsleiter auf das spielfreie Wochenende freut: „Für uns geht eigentlich erst übernächste Woche die Saison los.“ Auch auf der anderen Seite könnten die Vorzeichen besser stehen, denn unter anderem fehlen Flo Scharf, Markus Lex und Andi Gerlspeck. SGR-Trainer Robert Lex freut sich dennoch auf das Spiel: „Wir wollen nach der Auftaktniederlage und dem spielfreien Wochenende die ersten Punkte einfahren.“ Tipp: 1:3

FC Hörgersdorf – FC Inning (Fr., 18.30 Uhr): Innings Spielertrainer Adrian Hahn ist der Frust nach der 2:4-Pleite gegen Dorfen 2 noch anzumerken: „Wir haben das Spiel in 20 Minuten verloren, ansonsten war es eine Partie auf Augenhöhe.“ Weil es gegen ein Topteam fast gereicht hat, fährt der FCI topmotiviert nach Hörgersdorf: „Wir fahren dorthin, um zu punkten. Schließlich ist es ein Derby am Freitagabend, auf das wir definitiv heiß sind.“ Personell sieht es nicht so rosig aus, Antonio Cosic, Dario Cancar und Bastian Sinseder fehlen unter anderem, für den Spielertrainer ist dies jedoch kein Problem: „Wir müssen etwas umstellen oder ein paar Jungs der zweiten Mannschaft miteinbauen. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil alle im Training super mitziehen.“ (vs) Tipp: 3:3