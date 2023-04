A-Klasse 7: FC Erding schlägt Schwaiger Reserve, Klettham ringt Neufahrn ein Remis ab

Von: Daniela Oldach

Strittige Szene: Eichenkofens Felix Lehr fällt, der Elfmeterpfiff bleibt aber aus. Die SpVgg siegt dennoch. © Herkner

In der A-Klasse 7 verlieren die Sportfreunde Schwaig II gegen den FC Erding. Klettham II und Neufahrn trennen sich Remis. Eichenkofen gewinnt auswärts.

FC Erding - FC Schwaig II 2:1

In der ersten Halbzeit war Erding überlegen. Die 2:0-Pausenführung besorgte Maxi Ostermair. Zuerst traf er mit einer schönen Direktabnahme im Strafraum (22.) und dann mit einem Schuss aus 18 Metern (35.). In der zweiten Halbzeit wurde Schwaig immer besser und bestimmte das Spiel. Jetzt machte sich der dünne Kader des FCE bemerkbar. Luis Ropero traf zum 1:2-Anschlusstreffer (73.). Doch mehr war für die Gäste nicht mehr drin, denn die Herzogstädter zeigten eine gute Abwehrleistung und wurden mit drei Punkten belohnt.

Rot-Weiß Klettham II - FC Neufahrn 0:0

„Es war taktisch ein sehr gutes Spiel. Neufahrn hatte nicht viele Chancen. Wir sind sehr eng und kompakt gestanden und haben ihre Torjäger super im Griff gehabt“, freut sich Kletthams Abteilungsleiter Patrick Tischer über den doch überraschenden Punktgewinn gegen Spitzenreiter Neufahrn, der immer noch vier Zähler Vorsprung auf Langengeisling hat. Ein sicherer Rückhalt war Kletthams Keeper Matthias Bartke, der nichts anbrennen ließ. Gegen den Spitzenreiter feierte Sebastian Hinz sein Comeback und spielte eine Halbzeit.

FC Eitting II - SpVgg Eichenkofen 0:2

Eichenkofen hatte das bessere Ende für sich. Die Gäste gingen nach einem Konter in der 52. Minute in Führung. Marco Steinberg traf, weil die Hausherren am Sechzehner leichtfertig den Ball verloren hatten. In der 90. Minute machte Josef Ippisch nach einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung eines Mitspielers den Deckel drauf. „Wir haben das Spiel aufgrund unnötiger individueller Fehler verloren“, sagte Eittings Trainer Matthias Kugler. „Unsere wenigen vorhanden Torchancen haben wir nicht nutzen können.“

SpVgg Neuching - SV Walpertskirchen II 4:2

Neuching hatte in einem ausgeglichenen Spiel leichte Vorteile und ging durch Til Koschewa (27.) in Führung. Sven Wagner erhöhte nach dem Seitenwechsel mit einem Schuss durch die Beine von SVW-Torwart Lukas Weinhuber auf 2:0 (51.). Dann wurde der Gast stärker, und Andreas Stangl erzielte nach 60 Minuten dank eines Abwehrfehlers den Anschlusstreffer. Aufgrund von vielen Unterbrechungen gab es eine lange Nachspielzeit, in der noch drei weitere Treffer fielen. Diese erzielten auf Neuchinger Seite Koschewa sowie Marius Heesen, auf Walpertskirchener Seite Markus Lanzinger.

Hörlkofener SV - FC Moosinning 3:2

Einen verdienten Sieg feierte Hörlkofen gegen laut SVH-Coach Christoph Böning letztlich „chancenlose Moosinninger“. Bereits nach sechs Minuten verwertete Andreas Groegler einen Eckball zur Hörlkofener Führung. Gregor Bauer glich aus, nachdem ihm ein Abpraller vor die Füße gefallen war (27.). Nach der Pause wechselte Böning mit dem angeschlagenen Felix Karpfinger die erneute Führung ein. Der Joker traf mit einem scharfen Schuss zum 2:1 (57.). Nach einem Freistoß auf der Gegenseite bekam die HSV-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Johannes Huber war zur Stelle und vollendete (70.). Lukas Sickan markierte aber in der 88. Minute den Hörlkofener Siegtreffer.

Abgesagt worden ist die Partie SG Buch/Forstern und FC Langengeisling 2. (fro/do)