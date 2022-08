Kantersiege für Fraunberg, Hörgersdorf und Inning - Lengdorf geht nach Roter Karte unter

Von: Mayls Majurani

Einer von sechs Fraunberger Streichen: Nach dem 0:3 durch Sebastian Hoof (rotes Trikot, vorne) gab Wartenberg das Spiel auf, wie Trainer Andreas Bitzer berichtet. Foto: rola © rola

6:1, 5:1 und 6:0 - Fraunberg, Hörgersdorf und Inning präsentierten sich am Wochenende in Torlaune. Die A-Klasse 8 kompakt.

SpVgg Langenpreising - TSV Dorfen 2 3:1

Dorfens Zweite um Spielertrainer Thomas Ertl startete spielerisch sehr gut in die Partie: Bereits nach vier Minuten traf Nico Severin nach einem langen Ball von Maximilian Hänle ins lange Eck zur Gästeführung. Nach einigen vergebenen Dorfener Chancen kam die SpVgg immer besser ins Spiel, Florian Haider schoss per Direktabnahme aus rund 20 Metern in den Winkel zum Ausgleich (21.). In der 50. Minute flog Dorfens Niklas Steglich nach einer Notbremse vom Platz – den Freistoß, der daraus entstand, versenkte Christian Huber direkt im linken oberen Eck. Acht Minuten später setzte sich Patrick Listl gegen zwei TSV-Verteidiger durch und sorgte mit einem platzierten Schuss für den 3:1-Endstand.

TSV Wartenberg 2 - FC Fraunberg 1:6

„Etwas zu hoch“ findet Wartenbergs Trainer Andreas Bitzer das Ergebnis im Derby gegen Fraunberg. Dabei waren die Gastgeber gut ins Spiel gekommen, „die Chancenauswertung war aber nicht so glücklich“. In Minute 25 wendete sich dann das Blatt. Nach einem Fehlpass konnten die Gäste nur per Foul aufgehalten werden, bei dem sich TSV-Keeper Yannick Schmidt verletzte. Michael Weiss ging ins Tor, konnte den Foulelfmeter von Josef Pfoser aber nicht halten. Kurz darauf erhöhte Thomas Schmied nach einem Konter. In Durchgang zwei startete Wartenberg wieder besser, kassierte aber nach individuellen Fehlern das 0:3 durch Sebastian Hoof. „Danach haben wir uns ergeben“, gibt Bitzer zu. Christian Daimer traf zum 4:0 (67.) und 5:0 (81), Martin Angermaier zum 6:0 (88.). Es folgte noch ein schöner TSV-Spielzug, den Markus Pöppel zum 1:6 verwandelte. „Aber da war schon alles gelaufen“, berichtet Bitzer.

FSV Steinkirchen - BSG Taufkirchen 2 3:0

Der FSV Steinkirchen bleibt weiter auf Kurs. Gegen die Zweitvertretung der BSG Taufkirchen sorgte Ibrahim Krraki in Minute 17 für die Führung, nur eine Minute später erhöhte Tobias Obermaier auf 2:0. Den 3:0-Endstand besorgte Maximilian Mühlhuber per Elfmeter (75.).

SC Kirchasch 2 - FC Hörgersdorf 1:5

„Um zwei Tore zu hoch“ verlor Kirchasch das Derby gegen Hörgersdorf, wie KSC-Pressesprecher Walter Pelzl berichtet. Vier Tore schoss dabei Daniel Karpfinger, das erste bereits in der 11. Minute per Kopf. Der KSC stabilisierte sich zwar hinten, nach vorne fehlte aber die Wucht. Erst in Durchgang zwei wurden die Gastgeber gefährlicher. Thomas Enzbrunner traf nach einem Freistoß von Andreas Buß zum Ausgleich. Es folgte ein Hin und Her, bis Karpfinger die Gäste durch „ein ganz klares Abseitstor“, so Pelzl, wieder in Führung schoss (60.). Drei Minuten später erhöhte Florian Landersdorfer auf 3:1. Das 4:1 fiel durch einen umstrittenen Foulelfmeter, erneut durch Karpfinger, der kurz vor Schluss nach einem Querpass für den Entstand sorgte.

FC Inning - SC Moosen 2 6:0

„Ein verdienter Sieg, auch in der Höhe“, resümiert Innings Abteilungsleiter Dominik Tristl: „Es war so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren über 90 Minuten überlegen und haben dem Gegner keine Möglichkeiten gegeben.“ Den Torreigen eröffnete Benedikt Daimer in der 7. Minute. Antonio Cosic (39.) und Niklas Doubrawa (45.+2) besorgten den 3:0-Halbzeitstand. In Durchgang zwei erhöhte Benedikt Daimer auf 4:0. Kurz vor Schluss fielen die für Tristl schönsten Tore: Dominik Waxenberger lupfte aus 25 Metern zum 5:0 ein, und in der Schlussminute köpfte Bastian Greimel nach einer Flanke von rechts den Ball ins Kreuzeck – 6:0.

SG Reichenkirchen - FC Lengdorf 2 4:1

Das Spiel war relativ ausgeglichen, bis Reichenkirchens Patrick Helmer im Strafraum gefoult wurde. Spielertrainer Robert Lex traf zur Führung (18.). Zehn Minuten später flog Lengdorfs Tobias Baumgärtel nach einer groben Grätsche an Georg Fink im Mittelfeld direkt vom Platz. Dann erhöhte Helmer per Kopf auf 2:0. Lengdorf verkürzte vor der Halbzeit noch durch Alexander Stark. Im zweiten Durchgang köpfte Christian Graf einen Eckball zum 3:1 ein. Den Endstand besorgte Trainer Lex nach einer starken Kombination (60.). (MAYLS MAJURANI)