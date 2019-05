Neuching muss weiter zittern, Torfestival in Oberhummel und Klettham

A-Klasse 7: Kompakt

von Walter Pelzl schließen

Jeweils acht Treffer durften die Fans beim SC Oberhummel und bei der Reserve des RW Klettham bestaunen. In Neuching hingegen fiel nur ein Tor, das jedoch die SpVgg weiter zittern lässt.

SC Oberhummel - SG Reichenkirchen 6:2

Einen ungefährdeten Sieg fuhren die Gastgeber gegen einen harmlosen Gegner aus Reichenkirchen ein. Matchwinner war Florian Huber, der selbst vier Treffer erzielte und für die restlichen Tore als Assistgeber auftrat. Den Führungstreffer erzielte Matthias Schrödl nach einer Viertelstunde, dann trat Huber in Erscheinung. Er erlief einen missglückten Rückpass zum 2:0, dann kamen die Gäste dank grober SC-Abwehrfehler durch Cem Erbilgin und Maximilian Jäkel zum überraschenden Ausgleich. Huber (64., 65. und 90.) sowie Schrödl (88.) machten den Kantersieg perfekt.

Rot-Weiß Klettham II - Eintracht Berglern 3:5

Die Kletthamer starteten furios in die Partie und gingen früh durch Marco Golemic in Führung (4.). Er versenkte einen Freistoß zentral stehend in den Torwinkel. Nach einer Viertelstunde baute er die Führung per Flachschuss aus. Der Anschlusstreffer von Eintracht-Spieler Wolfgang Fischer brachte einen Bruch ins Spiel der Rot-Weißen und weitere vier Gegentreffer. Der Ausgleich gelang Thomas Schmid (48.), dann war erneut Fischer an der Reihe, ehe Schmid zweimal einnetzte (69./87.). Der schönste Tagestreffer gelang Maximilian Schwarz, der einen hohen Ball annahm und mit dem Rücken zum Tor hoch über den Keeper zum 3:5-Endstand traf (90.).

SpVgg Neuching - FC Finsing II 0:1

SpVgg-Torjäger Zoran Pejic und seinen Sportskameraden fehlte einfach das Quäntchen Glück beim Torabschluss. Anders der souveräne Tabellenführer und Aufsteiger in die Kreisklasse aus Finsing, der von einem groben Schnitzer von SpVgg-Keeper Matteo Brdar profitierte und durch Manuel Fuchs die Partie entschied (37.). Die Gastgeber kombinierten bis zum Strafraum ansehnlich, doch dann hatten im Abschluss Pejic, Robert Edlfurtner und der eingewechselte Matthias Haberthaler kein Schussglück. Nun muss die SpVgg im letzten Saisonspiel bei den Erdinger Reservisten siegen, um den Aufstiegsrelegationsplatz zu behaupten, denn Fraunberg sitzt ihr im Nacken.

FC Fraunberg - SpVgg Eichenkofen 2:0

Lange mussten die Fraunberger Fans auf den Torjubel warten. Erst in der Schlussphase fielen die beiden Treffer für die Gastgeber. Die SpVgg stellte sich routiniert und clever den angriffslustigen Fraunbergern entgegen. Nachdem Manuel Obermaier einen Foulelfmeter an den Pfosten gesetzt hatte, erzielte Florian Lex nach Foulspiel an Johannes Lex ebenfalls vom Kreidepunkt dann die Führung des FC (85.). Mit dem 2:0 durch Simon Selmeier, der eine Flanke von der rechten Seite von Michael Höllinger freistehend per Direktabnahme versenkte, waren die Hausaufgaben laut FC-Trainer Rainer Schmidmüller gemacht. Jetzt entscheidet der Showdown in der letzten Partie bei Eittings Reservisten, ob noch was geht in Sachen zweiter Platz.