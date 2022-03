FC Schwaig: Ab auf den heißen Rasen von Aiglsbach

Von: Helmut Findelsberger

Fels in der Brandung: Da kann der Gegner noch so Sprünge machen, an Hannes Empl kamen die Eggenfeldener am Mittwoch nicht vorbei. © Christian ButzHammer

Schwaigs Gegner schwächelt, hat aber viele Fans im Rücken.

Schwaig – In die Hallertau geht diesen Sonntag die nächste Auswärtstour des FC Schwaig in der Landesliga Südost. Gastgeber ist um 15 Uhr der TV Aiglsbach in seiner Sommerau, die schnell zum Hexenkessel wird.

Niederlagen mit 1:3 in Bruckmühl und 1:2 in Traunstein sowie zuletzt die 1:4-Heimpleite gegen Holzkirchen haben für ein Abrutschen auf Platz 14, den ersten der drei Relegationsränge, gesorgt. In der Auswärtstabelle ist der TVA mit acht Punkten aus zwölf Spielen Letzter, aber nach Heimspielen immerhin auf Platz 13 mit 15 Zählern. Die vergangene und überlange Saison 19/21 hat der TVA als Aufsteiger in der Landesliga Mitte auf Rang neun abgeschlossen.

„Wenn wir zuhause in Führung gehen, dann wird es ganz schwer gegen uns“, bestätigt Trainer Michael Wittmann und verweist auf den Rückhalt der Fans. „Selbst am Mittwoch gegen Holzkirchen waren annähernd 250 Leute da.“ Da war sein Team in Führung, vergab beste Torchancen, und „dann hatten wir Pech mit einer Schiri-Entscheidung vor dem 1:2“. Angeschlagen ist sein Sturmduo Manfred Gröber und Stefan Liebler, aber die beiden werden spielen, das war schon rauszuhören.

Schwaigs Spielertrainer Ben Held kennt den heißen Aiglsbacher Rasen. 2017/18 hatte er mit Hallbergmoos die Hallertauer, die nach einer Saison wieder abstiegen, als Gegner. Beide Duelle gewann Aiglsbach 2:1 und gehörte zu den wenigen Teams, gegen die Held nicht getroffen hat. Noch schlimmer: Vor fast 400 Zuschauern hat er in der gefürchteten Sommerau seine einzige Rote Karte kassiert. „Wir wissen, was uns erwartet“, sagt er also zu Recht.

Verzichten muss er auf Raffael Ascher, mit 13 Treffern bester Torschütze. Der macht Urlaub mit Daniel Fichtlscherer, „aber der ist eh verletzt“, nimmt’s Held gelassen. Maxi Hellinger wird länger ausfallen, Johannes Hornof ist weiterhin beruflich verhindert, aber Florian Fink ist wieder fit. Für Freitag hatte Held im Training auch ein Aufarbeiten des Chancenwuchers und fahrlässigen Konterspiels gegen Eggenfelden angekündigt. Tipp: 3:1 für Schwaig

FCS-Kader:

F. Hornof, Empl, Jell, Neumann, Stich, Fink, M. Hones, Maier, Roth, Simak, Straßer, Wölken, Held, L. Hones, Sommer.