Abrutschen vermeiden – BSG Taufkirchen empfängt Reserve des FC Moosinning

vorverlegte Partie

Von Helmut Findelsberger schließen

Mit der gastgebenden BSG Taufkirchen und dem FC Moosinning 2 treffen heute Abend um 19.30 Uhr zwei Teams mit zuletzt gegensätzlicher Ergebniskurve aufeinander.

Taufkirchen – In dieser vorverlegten Partie geht es für die Gastgeber nach nur einem Punkt aus zuletzt drei Spielen darum, ein Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zu verhindern. Auf Rang 12, dem zweiten Relegationsplatz, haben sie noch zwei Zähler Vorsprung auf Wartenberg auf Abstiegsrang 13.

„In Unterzahl, wie am Schluss in Walpertskirchen, werden wir nicht auflaufen“, blickt Spielertrainer Thomas Bachmaier ob des ganzen Hickhacks um Absage und dann wieder Nichtabsage zurück. Fabian Aigner hat sich den Arm gebrochen, bei Bachmaier und Lukas Winhart geht es noch nicht, Konstantin Dworschak ist in Kanada. „Die Zweite hat von sich aus angeboten, auszuhelfen“, berichtet Bachmaier, „und die ist nach ihrem Spielausfall in Walpertskirchen heiß“.

Die Reserve von Moosinning startete gleich mit zwei Siegen in das neue Jahr

„In Lengdorf ist es nie leicht, gegen Eitting sowieso nicht“, blickt Manuel Gröber, einer der beiden FCM-Spielertrainer, zurück. „Wenn du oben stehst, hast du auch mal das Quäntchen Glück und es dir vielleicht verdient“, gibt er zu.

Mit den zwei Siegen sind die Gelb-Schwarzen optimal ins Frühjahr gestartet. Zeno Fendt, letzte Saison mit 15 Treffern Toptorjäger, ist wieder zurück, ansonsten gibt es keine Änderungen. fi