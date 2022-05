FC Langengeisling: Abstand gehalten, Entscheidung verschenkt

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Stabile Innenverteidigung: An Moni Bichlmaier (r.) und Lisa Maier (l.) kamen die Gäste selten vorbei. Die zwei Gegentreffer entsprangen einem Freistoß und einem Fehler im Spielaufbau. © Günter Herkner

Die FCL-Fußballerinnen wissen nicht, was sie vom 2:2 im Spitzenspiel halten sollen.

Langengeisling – Zweimal den Rückstand egalisiert und den hartnäckigsten Verfolger auf Abstand gehalten – dennoch waren die Fußballfrauen des FC Langengeisling nicht glücklich über das 2:2 (1:1) im Bezirksliga-Spitzenspiel gegen den ESV Freimann. Zu viele Chancen hatte der FCL liegen gelassen und zwei unnötige Tore kassiert.

Dabei begann der Tabellenführer wie in den Wochen zuvor stark und erspielte sich zwei dicke Chancen, doch weder Alisha van Horten noch Julia John konnten die starke Gästekeeperin Alexandra Berghausen überwinden. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel gegen nun nervös agierende Geislingerinnen, die in der 27. Minute auch noch ein unnötiges Foul fabrizierten. Den Freistoß setzte Carina Sedlmeier in die Maschen – durch die FCL-Mauer, die den Ball einfach passieren ließ. Keeperin Celine Siebrecht war ohne Chance.

Das war wie ein Weckruf für den FCL, der wieder stärker wurde, sich aber gegen resolut einsteigende Gäste wenig Chancen erspielten. Schon früh musste Melli Schöffmann nach einem Foulspiel verletzt vom Platz. Unschöne Erinnerungen an die 0:2-Hinspielniederlage kamen auf. Es bedurfte schon einer Einzelaktion von Thesi Widl, deren Querpass Torjägerin John nur noch einschieben musste (45.).

Nach der Pause hatte der FCL die Partie im Griff. Die Defensive um die Innenverteidigerinnen Moni Bichlmaier und Lisa Maier blockte schon 40 Meter vor dem eigenen Tor nahezu jeden gegnerischen Angriff ab. Nach vorne taten sich die Geislingerinnen aber weiter schwer. Van Horten gab auf der rechten Seite mächtig Gas, wurde aber immer wieder mit kleinen Fouls gestoppt. Einmal aber war sie nicht mehr zu bremsen, spielte auf John, die jedoch frei vor Torhüterin Berghausen scheiterte.

Wie aus dem Nichts dann die Gästeführung. Es war eine Einladung der Geislinger Defensive inklusive Torfrau, die beim Spielaufbau den Ball vertändelt hatten. Sedlmeier bedankte sich mit dem 2:1 (74.). Trainer Stefan Karamatic reagierte sofort, brachte Michelle Refeld zurück ins Spiel. Wenige Minuten später setzte sie sich im Strafraum durch und bugsierte den Ball mit einer Grätsche über die Linie (79.).

Danach drängte der FCL – angetrieben von Steffi Karamatic und Claudia Neumair – auf den dritten Treffer, doch zumeist fanden die Angriffsbemühungen an der Strafraumgrenze ihr Ende. Refeld probierte es nochmal aus 18 Metern, auch ein Freistoß aus 20 Metern brachte nichts ein. So bleiben die Geislingerinnen mit drei Punkten Vorsprung vor dem ESV Tabellenerster. Einen Ausrutscher dürfen sie sich aber angesichts der schlechteren Bilanz im direkten Vergleich nicht leisten.