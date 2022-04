Langengeisling und Reichertsheim: Abstiegskämpfer unter sich

Von: Dieter Priglmeir

Da schien für Geisling noch die Sonne: Hannes Dornauer (Nr. 12) bejubelt mit David Riederle (l.) dessen Führungstreffer. Keeper Matthias Loew und Thomas Schaberl sind bedient. © Christian Riedel

Der FC Langengeisling und SV Reichertsheim mühen sich zu einem zähen Unentschieden

Langengeisling – Mit einem 1:1 (1:0) musste sich der FC Langengeisling gegen den SV Reichertsheim zufrieden geben. Mehr als diesen einen Punkt hatte sich auch keine der beiden Mannschaften verdient.

Windböen, stumpfer Rasen und die Abstiegsangst im Nacken – einen Fußballleckerbissen hatte eh niemand erwartet. Aber die vielen Stockfehler und Abspielfehler in der Anfangsphase waren dann doch etwas überraschend. Umso mehr stach der 50 Meter weite Diagonalpass heraus, mit dem Marcel Geigerseder in der 8. Minute das Spiel auf die rechte Angriffsseite verlagerte. Maxi Birnbeck ließ den Ball klug für David Riederle durch, der damit die Gästeabwehr überrumpelte und Keeper Matthias Loew zum 1:0 überwand.

Im Gegenzug kam Markus Eisenauer aus 14 Metern frei zum Schuss, doch FCL-Keeper Chris Brader parierte. Noch besser war die Position für Michael Vital, aber er verfehlte das Geislinger Tor (16.). Jetzt konterte der FCL. Kilian Kaiser stand frei vor dem Gästekeeper, verstolperte aber diese Chance.

Das war’s dann aber auch schon wieder mit den Torchancen. Geisling operierte mit langen Bällen – sehr langen Bällen. Manchmal banden sie sogar Tribünendach und Tennisplatz in ihr Spiel ein. Kick and Rush war diesmal angesagt. Was fehlte, war ein englischer Referee, der Kaisers robusten Einsatz gegen einen SVR-Verteidiger nicht als Bodycheck gewertet hätte. Der FCL-Kapitän wäre dann allein aufs Tor zugelaufen, so aber gab es Freistoß für die Gäste.

Zwei dicke Chancen aufs 2:0 hatten die Geislinger aber doch noch: Einmal spielten sie eine Drei-gegen-Eins-Situation im Strafraum schlecht aus. Einmal versuchte Hannes Dornauer aus 35 Metern den herauseilenden Torwart zu überlupfen, doch der brachte noch die Fingerspitzen an den Ball. Die beste Chance hatte der Gast. Vital setzte den Ball aus 14 Metern halbrechter Position an den linken Innenpfosten.

Ansonsten glänzte der Gegner auch nicht gerade mit Einfallsreichtum. Schlau war allerdings, in der Pause zwei Minuten länger in der Kabine zu bleiben, während die FCL-Spieler einen kurzen Graupelschauer ertragen mussten.

Das war auch schon das Stürmischste an diesem Nachmittag. Umso ärgerlicher dann der Ausgleich, als Ulrich Hubl ein Missverständnis zwischen Severin Stenzel und Brader nutzte und aus fünf Metern zum 1:1 ins lange Eck traf (69.). Kaiser hätte kurz darauf antworten können, wurde aber im Strafraum zu weit abgedrängt. Auf der Gegenseite musste sich Brader bei einem Hubl-Schuss mächtig strecken.

In der 87. Minute wäre er geschlagen gewesen, doch Michael Faltermaier kratzte einen Schuss von Alex Baumgartner noch von der Linie. Der FCL-Innenverteidiger gehörte ohnehin zu den Besten an diesem Tag. Kompromisslos und stark im Zweikampf – solche Leute sind wertvoll im Abstiegskampf, in dem die Langengeislinger definitiv stecken. DIETER PRIGLMEIR