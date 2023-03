„Abstiegskampf und ungemütliches Wetter“ - Schwaig empfängt den TuS Geretsried

Von: Helmut Findelsberger

Durchsetzungsvermögen, so wie hier von Vincent Sommer (2. v. l.) in der Partie gegen den TSV Brunnthal, ist beim FC Schwaig auch am Sonntag im Heimspiel gegen Geretsried wieder gefragt. Foto: christian Riedel © christian Riedel

Die Sportfreunde aus Schwaig empfangen den TuS Geretsried. Mit den Gästen wartet ein harter Brocken auf den Tabellen-Fünfzehnten der Landesliga Südost.

Schwaig – Mit dem TuS Geretsried empfängt der FC Schwaig an diesem Sonntag das Topteam der Rückrunde. Spielbeginn in der NGL-Arena ist um 14 Uhr. „Abstiegskampf und ungemütliches Wetter“ erwartet Ben Held, Spielertrainer der Sportfreunde.

Sind zwei Siege schon eine kleine Serie – mit dem Remis vorher gegen Brunnthal? „Wenn wir gegen Geretsried gewinnen, können wir davon sprechen“, meint Held. Die Aufgabe gegen den TuS werde allerdings schwer genug.

Die siebte Landesligasaison am Stück begann für Geretsried gar nicht gut. „Wir hatten viel Unruhe und viele verletzte Spieler“, erzählt Abteilungsleiter Ibro Filan. Vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen, Trainer Martin Grelics übernahm in seiner vierten Saison dann den Posen des Sportlichen Leiters, und mit dem 23-jährigen Daniel Dittmann rückte der Juniorentrainer auf. „Als Interimslösung war dies angedacht, und dann haben wir gemerkt, keiner macht das besser“, blickt Filan zurück.

Es dauerte bis Anfang November, ehe sich auch die Ergebnisse einstellten. Mit Beginn der Rückrunde wurden, die Winterpause übergreifend, fünf Siege und zwei Remis eingefahren, zuletzt wurde sogar in Grünwald 2:1 gewonnen. „Ohne fünf Stammspieler, da hätte ich vorher auch einen Punkt unterschrieben“, gibt der TuS-Abteilungsleiter zu. Kapitän und Torjäger Sebastian Schrills wird noch einige Zeit ausfallen. Eine Bank ist der zur Winterpause aus Ismaning gekommene Torhüter Cedomir Radic. Geretsrieds Rückrundenausbeute mit 17 Punkten aus sieben Spielen stehen 13 Zähler bei Schwaig, dem drittbesten Rückrundenteam, gegenüber. Nur stehen die Sportfreunde auf Rang 15, dem mittleren der drei Relegationsplätze, während die Gäste sich auf Rang zehn vorarbeiten konnten.

„Aber sie haben auch nur drei Punkte mehr“, hält Held dagegen. Er selbst war krank, musste sich im Training von Co-Trainer Florian Fink vertreten lassen. Held wird wieder an der Linie stehen, „aber es ist besser, wenn mich die Mannschaft am Sonntag auf dem Platz nicht braucht“, betont er.

Große Veränderungen im Kader wird es nicht geben. Leon Roth hat sich nach seinem Urlaub bereits in der Zweiten Spielpraxis geholt, gekränkelt hat während der Woche noch Tobi Bartl. Den Torhüter-Backup muss weiterhin Co-Trainer Fink machen. (Helmut Findelsberger)

FCS-Kader

F. Hornof (Fink); Jell, Neumann, Ibrahim, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, Held (?), Maier, Ndiaye, Fichtlscherer, Roth, Georgakos, Buchauer, Papatzimos, M. Hones, Bartl