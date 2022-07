Neue Spielform für die C-Klasse - Drastischer Schiedsrichtermangel

Teilen

Der Alte und der Neue: Florian Neubert (l.) übergibt das Amt des Spielgruppenleiters an Thomas Sievers. Verlust des Aufstiegsrechts Nächster Lehrgang im September © Andreas Heilmaier

Viel Interessantes gab es für die Fußballvereine bei der Spielgruppentagung zu hören.

Erding – Bis auf den FC Hohenpolding, TuS Oberding, die SpVgg Neuching und den FC Türkgücü Erding folgten alle Vereine der Einladung und fanden sich im Vereinsheim der SpVgg Altenerding zur Herren-Spielgruppentagung ein. „Ehrlichkeit steht bei mir an erster Stelle“, betonte die neue Kreisvorsitzende Elisabeth Bauer bei ihrer Begrüßung und bot allen Verein bei Problemen ihre Hilfestellung an.

Der scheidende Spielgruppenleiter Florian Neubert, der künftig beim BFV die Funktion des Bezirks-Futsalbeauftragten übernimmt, und sein Nachfolger Thomas Sievers informierten über wesentliche Neuigkeiten, die auch den Paragraph 34 der Spielordnung, der den Einsatz in verschiedenen Mannschaft regelt, betreffen. Die Anpassungen sorgen aber nicht unbedingt für eine Vereinfachung.

C-Klasse: Zahl der Nichtantretungen sollen zurückgehen

Bislang durften bis zu drei Spieler, die in der ersten Mannschaft in der ersten Halbzeit eingesetzt wurden, auch in der unterklassigen Mannschaft spielen. Künftig darf nur noch ein Spieler von diesem Recht Gebrauch machen, wobei dies nur in der B- und C-Klasse möglich ist und auch nur Vereine betrifft, deren erste Mannschaft maximal in der Kreisliga spielt. Mit einer Ausnahme entfällt aber grundsätzlich die Sperrfrist nach Ablauf von 15 Tagen, nach der Winterpause hat diese Frist keine Gültigkeit.

Auf der anderen Seite können C-Klassenteams ab der kommenden Saison durch die Einführung des Flex-Modells wesentliche Erleichterungen in Anspruch nehmen, und man erhofft sich dadurch, dass die Zahl der Nichtantretungen drastisch zurückgeht. „Wenn eine Mannschaft personelle Probleme hat, kann man sich für diese Spielform anmelden. Dann hat man die Möglichkeit, dass man den jeweiligen Gegner sowie den Spielleiter einige Tage vor dem geplanten Spiel informiert, dass man mit einer Spielstärke von 9:9 antreten möchte“, erklärte Sievers und fügte hinzu, „dass der Gegner kein Veto dagegen einlegen kann“. Allerdings darf der antragstellende Verein in diesem Spiel maximal elf Akteure einsetzen, während der Gegner auf bis zu 16 Spieler zurückgreifen kann. Die Meldung zum Flex-Modell kann auch während der Saison erfolgen. Allerdings muss den Vereinen bewusst sein, dass eine Anmeldung zu diesem System mit dem Verlust des Aufstiegsrechts einhergeht.

Neubert informierte, „dass Spieler des Jahrgangs 2004 noch als Jugendspieler gelten und sie vor Vollendung des 18. Lebensjahres für einen Einsatz im Herrenbereich ein sportärztliches Attest und die Zustimmung der Erziehungsberechtigten benötigen. Zudem dürfen diese Spieler an einem Tag nur ein Spiel bestreiten“.

Abgebrochenes Relegationsspiel wird Thema

Erdings Schiedsrichterobmann Knut Friedrich blickte noch einmal auf das abgebrochene Relegationsspiel zwischen dem FC Hörgersdorf und dem FC Türkgücü Erding zurück (wir berichteten) und erklärte, „dass der Abbruch alternativlos war. Es lag ein tätlicher Angriff vor, und wir konnten damit auch ein Zeichen setzen, dass wir uns das nicht gefallen lassen“, betonte Friedrich, der aber auch zugleich sein Bedauern für den FCH zum Ausdruck brachte. Die anwesenden Funktionäre stimmten – unabhängig von diesem Vorfall – ab, dass man auch künftig Relegationsspiele auf neutralem Platz austragen wolle.

Nachdenklich stimmte der Bericht von Friedrich zur aktuellen Schiedsrichtersituation, denn die Anzahl der Unparteiischen ging spürbar zurück, sodass Spiele der C-Klasse auch in der nächsten Saison nicht durchgehend von geprüften Schiedsrichtern besetzt werden können. „Wenn es so weitergeht, wird sich die Problematik bald auch in die B-Klassen verlagern“, stellte der Obmann eine bittere Prognose. Es gebe aktuell keine durchschlagenden Ideen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Schiedsrichtermangel ganz großes Problem

Neubert berichtete in diesem Zusammenhang, dass beim Verbandstag ein Initiativantrag, der das Schiedsrichterwesen attraktiver gestalten soll, einstimmig verabschiedet wurde. „So sollen die Spesensätze angehoben und auch die zeitliche Beanspruchung herabgestuft werden“, erklärte er. „Es ist geplant, dass es pro Jahr nur noch vier Pflichtversammlungen gibt, und auch die erforderlichen Einsätze pro Jahr wurden von 15 auf zwölf reduziert.“

Friedrich steht diesem Antrag positiv gegenüber, glaubt aber vielmehr, „dass ein respektvoller Umgang zwischen Zuschauern, Funktionären, Spielern und Schiedsrichtern ein wesentlicher Faktor ist, um den Mitgliederstand zu erhöhen“. Der nächste Schiedsrichterlehrgang findet ab dem 23. September statt, und weil man diese Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Gruppe Freising durchführt, wird der Lehrgang in Marzling abgehalten.

Der Toto-Pokal läuft bereits. Bis zum 3. Oktober läuft noch die Anmeldefrist für eine Teilnahme an der Futsal-Hallenmeisterschaft. „Ich würde mich freuen, wenn wir in Erding so viele Teilnehmer finden, dass wir eine Vorrunde im Landkreis durchführen können“, sagte Neubert abschließend.