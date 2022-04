A-Klasse 8: Dorfen klettert mit fulminanten Auftritten auf Rang zwei - Ottenhofen lässt Punkte

Von: Andreas Priglmeir, Dieter Priglmeir

Alles im Griff: Der Neuchinger Markus Haberthaler (vorne) versucht den Hörlkofener Korbinian Nußrainer abzuschütteln. © Christian Riedel

Mit zwei souveränen Siegen erobert die Reserve des TSV Dorfen den zweiten Tabellenplatz. Spitzenreiter Ottenhofen lässt Punkte liegen. Steinkirchen verliert zwei Mal.

TSV Dorfen 2 : SV Wörth 2 8:1

Chancenlos war das Schlusslicht aus Wörth gegen eine wie entfesselt aufspielende Reserve des TSV Dorfen. Die Gastgeber begeisterten mit gekonntem, schnellem Kombinationsspiel mit tollen Ballpassagen. Diese führten unweigerlich zum Torefestival der Platzherren, die nach dem Punktverlust des FSV Steinkirchen beim TSV St. Wolfgang auf den zweiten Platz geklettert sind. Nikolaus Drimmel eröffnete den Torreigen. Felix Blaha und Thomas Ertl legten nach, ehe Gästespieler Valentin Haimmerer mit einem Eigentor für den Pausenstand sorgte. Moritz Gantner, Thomas Gradl, erneut Drimmel und SV-Spieler Daniel Hudler mit einem weiteren Eigentor stellten auf 8:0, ehe Eric Ebhardt in der 79. Minute der Ehrentreffer gelang.

SpVgg Neuching : Hörlkofener SV 2:1

Die Gäste präsentierten sich vom Start weg mächtig stark. „Zwei Traumtore“, so Abteilungsleiter Rudi Weber, eröffneten die ausgeglichen verlaufene Partie. Erst war es ein Freistoßhammer von Dominik Gumpp, der als Sonntagsschuss am Karsamstag zur HSV-Führung einschlug (20.). Dann war es ähnlich dem Führungstreffer auf SpVgg-Seite Sven Wagner, der die Kugel aus spitzem Winkel zum 1:1 unter die Latte jagte (25.). Die Partie blieb weiter spannend, mit einer Großchance der Gäste nach der Pause. Ein Pfostenabpraller sprang SpVgg-Keeper Niklas Desiderato in die Arme, und Neuching antwortete mit zwei Aluminiumtreffern durch Johannes Graf und den eingewechselten Enrico Buchmann. Der HSV wehrte sich nach Kräften, konnte jedoch den Siegtreffer der Platzherren durch Fabian Ehrensberger in der 60. Minute nicht verhindern.

TSV St. Wolfgang : FSV Steinkirchen 1:1

Die Gastgeber belohnten sich trotz eines starken Spiels nicht mit einem Dreier, da eine Menge Tormöglichkeiten in beiden Halbzeiten fahrlässig liegen gelassen wurden. Manuel Daumoser brachte seinen TSV im Spitzenspiel in Front (36.), doch die Gäste glichen nach einem Standard im Anschluss an einen Eckball durch Luis Eibl zum schmeichelhaften Punktgewinn aus (45.). Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber zwar Druck auf, doch die besten Möglichkeiten führten nur zu Fahrkarten.

FC Lengdorf 2 : SC Moosen 2 2:1

„Das war hochverdient,“ fand nach dem Spiel FCL-Coach Volkmar Schrafen. Sein Team musste sich eigentlich nur ärgern, aufgrund der ausbaufähigen Chancenverwertung am Ende noch zittern zu müssen. Mitte der ersten Hälfte traf Tobias Baumgärtel nach einer Flanke von Alex Moll zum 1:0. Sein Bruder Andreas verpasste per Freistoß das 2:0, er traf nur das Aluminium. Die Lengdorfer kontrollierten jedoch auch so klar die Partie und konnten dank Alexander Kiefingers Kopfballtor nach einer Ecke auch etwas durchatmen. Die völlige Entspannung kam aber erst nach dem Schlusspfiff, da zunächst Alexander Stark zweimal allein vor Moosens Torwart Julian Walter scheiterte, und die Gäste fünf Minuten vor Schluss durch Matthias Reger noch auf 1:2 verkürzten. Der FCL war an diesem Tag aber souverän genug, um die drei Punkte über die Ziellinie zu bringen.

DJK Ottenhofen : BSG Taufkirchen 6:0

Torjäger Constantin Lichti lässt die DJK strahlen. Erneut traf er mehrfach und setzte sich in der Torjägerliste wei gegen Taufkirchen erzielte Thomas Lippacher per Abstauber, vorausgegangen war ein Schuss von Lichti. Das 2:0 machte der Torjäger von der Strafraumkante selbst, kurz vor der Pause erhöhte er auch noch auf 3:0. Die Gäste „spielten von den Ansätzen her gut, waren aber hinten manchmal etwas überfordert“, fand DJK-Trainer Hans Bruckmeier. Schon kurz nach dem Seitenwechsel stellte Julian Jaros auf 4:0. Nach gut einer Stunde legte Lichti auf Ottenhofens Taktgeber Thomas Ostermaier zurück, der aus knapp 20 Metern wuchtig aber kontrolliert einnetzte. Den 6:0-Endstand besorgte dann erneut Lichti, dieses Mal hervorragend in Szene gesetzt von Jaros.

FC Inning : TSV Grüntegernbach 1:0

„Wir wollten die drei Punkte unbedingt, das hat man auf dem Platz gesehen,“ zeigte sich Innings Spielertrainer Manuel Hahn zufrieden. Die Partie war dabei spielerisch nicht immer ansprechend und von vielen Nickligkeiten statt von Chancen geprägt. Das spielentscheidende Tor fiel schnell nach der Halbzeitpause, als Adrian Hahn einen Eckball von Benedikt Daimer per Kopf ins kurze Eck beförderte. Etwa eine Viertelstunde später hätte Adrian Hahn nahezu deckungsgleich beinahe auf 2:0 erhöht, dieses Mal war aber Torwart Lorenz Köstler zur Stelle.

FC Forstern 2 : SV Walpertskirchen 2 0:1

Die zweite Mannschaft des FC Forstern steckt weiter tief im Abstiegskampf. Sah es die vergangenen zwei Wochen noch einer steigenden Formkurve auf, war die Heimpleite gegen die ebenfalls unten stehenden Walpertskirchner ein gehöriger Dämpfer. Bereits nach neun Minuten brachte Aurelien Voss die Gäste in Führung. Vorangegangen war ein kollektives Abwehrversagen, mehrfach hätte die Situation von Forsterner Seite bereinigt werden können. Die Gastgeber waren durch das frühe Gegentor bereits geschlagen, denn sie waren nach vorne viel zu harmlos und erspielten sich keine Torchance. „Wir hätten wohl noch ein paar Tage spielen können und hätten nicht getroffen,“ meinte Pressesprecher Albert Bowinzki.

TSV St. Wolfgang : TSV Grüntegernbach 2:2

St. Wolfgang war im ersten Durchgang das spielbestimmende Team und ging nach einem eiskalten Abschlus von Manuel Grundner verdient in Führung (25.). Grüntgernbach gelang wenig aus dem Spiel heraus. Eine Standardsituation musste dann letztlich herhalten, um zum Ausgleich zu kommen. Nach Freistoß von Nikolas Lohmeier traf Jakob Kiebelspeck per Kopf (36.). Nach der Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start. Ein weiter Ball aus dem Halbfeld fand Julias Tafelmeier, der mit seiner Geschwindigkeit St. Wolfgangs Defensive alt aussehen ließ und per Heber vollstreckte (50.). Die Gastgeber trafen zweimal Aluminium, bevor Philip Sutlieff zur 2:2-Erlösung einschob (79.).

DJK Ottenhofen : FC Inning 0:2

Tabellenführer Ottenhofen kassierte gegen Außenseiter Inning eine gerechte Heimpleite. „Wir hatten uns auf ein schweres Spiel eingestellt“, analysiert DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Und so kam es auch: Das Abwehrbollwerk des FCI hielt lange die Null und setzte nach vorne immer wieder brandgefährliche Nadelstiche. Einen dieser Vorstöße verwandelte Niklas Doubrawa sehenswert ins linke Eck (73.) zum 0:1. Die Gastgeber fanden daraufhin keine Antwort und präsentierten sich im gegnerischen Strafraum nicht zwingend genug. Für die Entscheidung sorgte Adrian Hahn, der per Kopf nach einer Ecke einnickte (88.).

TSV Dorfen 2 : FSV Steinkirchen 4:0

Im Topspiel feierten die Hausherren einen hochverdienten Sieg. Von Beginn an dominierte Dorfen die Begegnung und ging durch einen platzierten Schuss vom Strafraumeck durch Nikolas Drimmel (15.) in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken dominierte fortan die Elf von Spielertrainer Niklas Jensen die Partie und kam per Strafstoßtor von Drimmel zum 2:0 (37.). Direkt nach Wiederanpfiff nutzte Drimmel ein Ei der FSV-Hintermannschaft, indem er einen weiten Ball gut verarbeitete und im Netz unterbrachte (46.). Den Schlusspunkt setzte Thomas Ertl nach Vorlage von Jensen (78.). Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können. „Wir haben noch vier tausendprozentige liegen lassen“, resümiert Trainer Jensen. (api/pir/dag)