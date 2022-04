A-Klasse: Erding gewinnt souverän gegen Zustorf - Walpertskirchen zu Gast in Neuching

Die Spieler von Walpertskirchen beim Torjubel © Christian Riedel

In der A-Klasse 8 treffen Walpertskirchen und Neuching aufeinander. Der FC Erding hat in der A-Klasse 7 sein Heimspiel gegen Zustorf souverän mit 4:0 gewonnen.

A-KLASSE 8: Zwei Teams ohne Abstiegsangst

SpVgg Neuching – SV Walpertskirchen II (Fr., 20 Uhr): Sergio Linke, der Spielertrainer des SVW, warnt vor den Neuchingern: „Wir treffen auf eine junge, technisch gute Mannschaft. Das wird eine schwere Aufgabe. Wir haben jetzt den Klassenerhalt in der Tasche und können an unserer Auswärtsbilanz noch ein bisschen arbeiten.“ Nach dem 2:0 gegen Dorfens Reserve bleibt personell alles beim Alten. Neuching hat zwar satte 15 Punkte mehr auf dem Konto als der Kontrahent, der Aufstiegszug ist aber abgefahren. „Wir wollen unsere Serie im Jahr 2022 weiter ausbauen“, formuliert Pressesprecher Andreas Fellermaier das Ziel. Personell ändere sich nichts. (Helmut Findelsberger)

A-KLASSE 7: Chancenlose Zustorfer

FC Erding – SV Zustorf 4:0 (1:0): Eine deutliche Niederlage gab es für die Gäste. „Erding hat verdient gewonnen, wir waren ohne Chance“, erklärt SVZ-Coach Dominik Dorsch, der mit „seinen letzten 13 Mann“ in die Kreisstadt gereist war. Schon nach zwei Minuten war es Fatih Budakoglu, der den FCE in Führung brachte. Im Anschluss verpassten es die drückend überlegenen Hausherren, bis zur Halbzeit nachzulegen. Dies holte man dann im zweiten Durchgang nach: Maxi Ostermair, Attila Lanzendorfen sowie Eskander Nafouti schossen ihre Farben zum 4:0-Erfolg und somit wahrscheinlichen Klassenerhalt. (vs)