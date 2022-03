A-Klasse: Ottenhofen in Torlaune - Steinkirchen siegt in Forstern - Remis in Hölkhofen und Inning

Von: Andreas Priglmeir

Elf Treffer dürfen die Spieler von Ottenhofen bejubeln © Christian Riedel

Fast das Dutzend voll. Der DJK Ottenhofen schießt Wörth aus dem eigenen Stadion. Steinkirchen gewinnt ohne Probleme gegen die Reserve von Forstern.

FC Forstern II : FSV Steinkirchen 0:3

Die Höhe des Ergebnisses täuscht, Forstern hätte gegen die favorisierten Gäste durchaus punkten können. Bereits nach fünf Minuten tauchte Dominic Masion vor dem Kasten auf, schoss aber erst einen Gegner, dann den Torwart und schließlich den Pfosten an. Steinkirchen war effizienter: In der 25. Minute setzte Ibrahim Krraki einen Freistoß direkt in die Maschen. Kurz darauf erhöhte Martin Angermeier mit einem tollen Volleyschuss aus kurzer Distanz auf 2:0. Noch vor der Pause bekamen die Hausherren nach einem Foul an Masion einen Strafstoß zugesprochen, Andreas Ullmann scheiterte jedoch an FSV-Schlussmann Tristan Kaup. Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufgehört hatte: Erneut gab es einen Elfer für Forstern, erneut parierte Kaup, Schütze war dieses Mal Oliver Scheierke. In der 79. Minute entschied Tobias Obermaier die Partie mit einem Schuss ins kurze Eck endgültig.

SV Hörlkofen : SV Walpertskirchen II 1:1

In einer langsam anlaufenden Partie setzten die Gäste in der 25. Minute den ersten Wirkungstreffer, als Bastian Speer eine Freistoßflanke zum 1:0 verwertete. Die Hörlkofener taten sich lange schwer. „Walpertskirchen spielte quasi ohne Mittelfeld und vor allem mit langen Bällen. Daran haben wir uns leider angepasst,“ meinte SVH-Coach Christoph Böning. Doch fünf Minuten vor Schluss klappte es doch noch mit dem Ausgleich. Die Gäste bekamen einen Eckstoß nicht geklärt, Andreas Groegler legte quer zu Dominik Gumpp, der aus 14 Metern traf. „Ein verdienter Ausgleich“, so Böning.

SV Wörth II : DJK Ottenhofen 0:11

Ottenhofen legte los wie die Feuerwehr. Schon nach 21 Minuten stand es 7:0. Allein Torjäger Constantin Lichti hatte da bereits fünfmal getroffen, Julian Jaros und Nico Beikirch-Wehking waren die weiteren Torschützen. In der Folge verflachte das Spiel etwas. Die Gäste wechselten kräftig durch, wodurch der Spielfluss logischerweise etwas litt. Mitte der zweiten Hälfte zielten die Gäste wieder besser, Jaros und Beikirch-Wehking erhöhten auf 9:0. Das 10:0 erzielte Sebastian Reiser per Kopf, den 11:0-Endstand besorgte Tor-Debütant Josef Knauer.

FC Inning : FC Lengdorf II 1:1

„Wir haben zwei Punkte hergeschenkt,“ befand Innings Trainer Manuel Hahn. Von Beginn an zeigten sich die Hausherren überlegen und gingen durch Antonio Cosic verdient in Führung. In der Folge blieb Inning am Drücker, Mathias Hermmansdorfer und Thomas Hopf, der aus 30 Metern die Latte traf, hatten beste Chancen. Alexander Stark nutzte einen Konter zum überraschenden Ausgleich. Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis freuten sich die Inninger über die hohe Zuschauerzahl, da die Einnahmen im Rahmen einer Sammelaktion der Holzland-Gemeinden Opfern des Ukraine-Kriegs gespendet werden: 600 Euro kamen dabei zusammen. (ANDREAS PRIGLMEIR)