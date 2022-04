A- Klasse: Vier Auswärtssiege - St. Wolfgang und Ottenhofen in Torlaune

Von: Andreas Priglmeir

DJK Ottenhofen mit einem Kantersieg gegen Walpertskirchen II © Christian Riedel

St. Wolfgang und Ottenhofen liefern beeindruckende Leistungen. Forsterns Reserve und der FC Inning feiern Auswärtssiege in Wörth und Taufkirchen.

BSG Taufkirchen 2 0 FC Inning 3

Die Inninger fanden besser in die Partie und kontrollierten das Geschehen. In den ersten 45 Minuten verteidigten die Hausherren aber noch relativ sicher, einzig ein Lattentreffer kurz vor der Pause stand für die Gäste zu Buche. Im zweiten Durchgang waren die Inninger effektiver. In der 50. Minute traf Nils Philipp Heuse nach einem Standard zur Führung. Erneut nach einem ruhenden Ball traf Matthias Lex nach gut einer Stunde per Kopf zum 2:0. Von Taufkirchen kam gerade offensiv zu wenig, „wir hatten etwas Sand im Getriebe“, gab Trainer Michael Tsimeridis zu. Den 3:0-Endstand besorgte Sebastian Heller per Strafstoß, wobei man bei Torwart Benjamin Nieders Foul nach seinem Herauslaufen aus BSG-Sicht nicht zwingend auf Elfmeter hätte entscheiden müssen.

SC Moosen 2 1 TSV St. Wolfgang 6

„Wir waren konditionell unterlegen und immer einen Schritt zu langsam“, sagte Moosens Trainer Johannes Schirmbeck. Simon Peinelt brachte die Gäste per Kopf in Führung, Lukas Loidl erhöhte auf 2:0. Zwar verkürzte Amr Elsemari Abughanima nach einem schönen Solo auf 1:2, doch schon vor der Pause legten Stefan Semerad und Loidl zum 4:1 nach. St. Wolfgang war auch in Hälfte zwei klar überlegen, Semerad traf zum 5:1, und Bernhard Deuschl stellte nach einem Alleingang den Endstand her. Der Lichtblick für den SCM war das Debüt des A-Jugend-Spielers Leo Schatz, der prompt der beste Moosener auf dem Feld war.

SV Walpertskirchen 2 0 DJK Ottenhofen 7

Ottenhofen festigte den ersten Tabellenplatz. Schon zur Halbzeit stand es 4:0. Der starke Torjäger Constantin Lichti traf dreimal, einmal per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte. Das 2:0 erzielte Nico Beikirch-Wehking. Die Gastgeber spielten zunächst durchaus mit und prüften Torwart Andreas Stürzer. Die Ottenhofener und besonders die famos funktionierende rechte Außenbahn mit Beikirch-Wehking und Peter Knauer waren jedoch zu viel für die WSV-Defensive. DJK-Coach Hans Bruckmeier schwärmte vom Kombinationsspiel seiner Truppe. Welches Tor am schönsten war? „Alle sieben!“ Aber gerade das 5:0 von Martin Wiethaus sei wegen des Zusammenspiels in Erinnerung geblieben. Danach trafen noch Julian Jaros und erneut Lichti.

SV Wörth/Erding 2 0 FC Forstern 2 3

„Das 0:3 geht in Ordnung“, bilanzierte Wörths Trainer Heinrich Hundsnurscher. Die erste Halbzeit sei zwar sehr ausgeglichen verlaufen, in Durchgang zwei hätten die Gäste den Sieg aber verdient. „Die letzten 20 Minuten hat uns die Kondition gefehlt.“ Dominic Masion traf für die Gäste nach einem Eckball per Kopf (62.). Den Foulelfmeter nach einer schiefgegangenen Grätsche verwandelte dann Matthias Bauer (67.). Oliver Scheierke nutzte dann noch kurz vor Schluss einen Patzer in der Wörther Verteidigung aus: 0:3. (api/ma)