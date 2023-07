Langengeisling und die Aktion „Halte dein Tor sauber“

Von: Dieter Priglmeir

Akrobatisch klärt hier Forstinnings Kapitän Mathias Hirt (r.) vor Florina Rupprecht. Ganz auszuschalten ist der Langengeislinger aber nie. Beim 3:0-Sieg des Bezirksligisten über den Landesligisten erzielt er das 2:0. Zwei dicke Fehler des Landesligisten Saisonauftakt gegen Aufsteiger © Christian Riedel

Der Bezirksligist will defensiv besser werden. Beim Testspielsieg gegen den Landesligisten Forstinning hat das schon funktioniert.

Langengeisling – Eins war Maxi Hintermaier im ersten Training besonders wichtig. „Heuer dürfen wir nicht so viele Gegentore kassieren“, forderte der Spielertrainer des Bezirksligisten FC Langengeisling von seiner Mannschaft. „53 sind einfach zu viele. Wenn wir da besser werden, klettern wir in der Tabelle automatisch.“

Das hat sein Team im ersten Testspiel gleich mal beherzigt und den Landesligisten VfB Forstinning 3:0 (2:0) bezwungen. „Ich will das nicht zu hoch hängen, denn der VfB hatte wegen der Relegationsspiele nur zwei Wochen Pause. Der Trainer ist neu, es gab viele Zu- und Abgänge“, sagt Hintermaier. „Aber für ein erstes Testspiel war es dennoch von uns eine gute Leistung.“ Auch beim FCL fehlten einige Spieler, darunter auch beide Torhüter. So half einmal mehr Chris Brader aus, der vor allem in der zweiten Hälfte seine Klasse beweisen konnte.

Im ersten Durchgang war der FCL klar Herr im Haus. „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und aus dem Spiel keine Chancen zugelassen“, lobte der Coach. Brenzlig sei es nur bei zwei Standards geworden, als der Ball an Pfosten und Latte klatschte. Auch die Geislinger Führung entsprang einem Standard. Hintermaier hatte eine Ecke hinter den zweiten Pfosten geschlagen, Hannes Dornauer flankte erneut in die Mitte, wo Kilian Stenzel per Seitfallzieher traf (7.). Das 2:0 war ein Gastgeschenk. Florian Rupprecht spekulierte bei einem zu kurzen Rückpass richtig und staubte ab (21.). Beim 3:0 nutzte Dornauer einen Torwartfehler und chipte den Ball aus 30 Metern ins Tor (55.).

Die zweite Halbzeit nutzte der FCL für ein paar Experimente, weshalb der VfB besser aufkam. Allerdings war Brader stets zur Stelle. Bereits in der 43. Minute musste Paul Bucher wegen muskulärer Probleme vom Platz, für ihn kam Niko Simak, „der seinen Part super runter gespielt hat“, sagt der Coach. Er zählt Simak „fast schon als Neuzugang“. Der Verteidiger ist zwar Ur-Geislinger, hatte aber in den vergangenen zwei Jahren stets mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. „Mich würde es sehr freuen, wenn es für ihn heuer besser laufen würde“, meint Hintermaier, der auf einen Leistungsträger der vergangenen Jahre verzichten muss. Kilian Kaiser tritt aus beruflichen Gründen kürzer und spielt nur noch in der Zweiten. „Das schmerzt schon, denn Kili war in den vergangenen Jahren schon ein Schlüsselspieler. Es ist schon komisch, wenn er von außen zuschaut. Aber er hat gesagt, dass er aushelfen könnte, wenn Not am Mann ist.“ Ansonsten blieb beim FCL alles beim Alten. Hinzu kommen noch die A-Junioren Maxi Wägner, Elias Mehringer und Jamie Wilson.

Alles wie gehabt bleibt es auch, was die Bezirksliga-Gruppe betrifft. Der Einspruch des FCL (wir berichteten) war erfolgreich. Die Geislinger müssen nicht in die Nord-Liga, sondern können in der Ost-Gruppe bleiben. „Die Fahrten sind zwar weiter, und wir werden wieder öfter mit dem Bus unterwegs sein“, meint Hintermaier, „aber so haben wir unsere Landkreisderbys gegen Moosinning und Dorfen wieder. Die kann man uns doch nicht so einfach nehmen“. Außerdem fahre das Team lieber in ländlich geprägte Regionen und habe zu diesen Vereinen auch schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Los geht’s am 29. Juli beim VfL Waldkraiburg. Gleich mal ein Aufsteiger – eine undankbare Aufgabe? „Klar, da wird schon eine besondere Euphorie herrschen. Aber irgendwann musst du gegen jeden spielen“, sagt Hintermaier.

Weitere Testspiele: 5. Juli, 19.15 Uhr, gegen TSV Vilsheim; 8. Juli, 16 Uhr, gegen TSV Buchbach; 14. Juli, 19.30 Uhr, gegen TSV Velden; 22. Juli, 14 Uhr, gegen VfB Eichstätt 2.