Alex Beintvogl wird Trainer von Taufkirchens zweiter Mannschaft

Herzlich willkommen (v. l.): BSG-Vorsitzender Franz Schlossnikl, Abteilungsleiter Alfred Hübner, der zukünftige Trainer der Zweiten, Alex Beintvogl, Thomas Bachmaier, Trainer der Ersten, und Taufkirchens Technischer Leiter Thomas Hamburger. Foto: eicke Lenz © eicke Lenz

Die BSG Taufkirchen stellt schon jetzt die Weichen für die Saison 2023/24 und darüber hinaus. Das Trainerteam für die Zukunft steht.

Taufkirchen – Reine Formsache war im Januar die Verlängerung mit dem Trainer der 1. Mannschaft, Thomas Bachmaier. Trotz der vollen Konzentration auf den Klassenerhalt in der Kreisliga blicken die Vereinsverantwortlichen schon in die Zukunft. Dabei gilt es wieder, zahlreiche Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich zu integrieren und einen gesunden Konkurrenzkampf zu entfachen.

Dabei unterstützen wird Bachmaier der neu verpflichtete Trainer für die Zweite Mannschaft, Alex Beintvogl. Obwohl der Abstieg aus der A-Klasse droht, hat sich Beintvogl, derzeitiger Trainer des TSV Grüntegernbach, dazu entschlossen, in der neuen Saison die Zweite der BSG Taufkirchen zu übernehmen. Ausschlaggebend seien dafür die positiven Voraussetzungen, betont der neue BSG-Coach.

Trotz der schier aussichtslosen Situation in der A-Klasse hinterlässt der scheidende Trainer Michael Tsimeridis eine intakte Mannschaft. Immer seien zwölf bis 14 Spielern im Training gewesen. Mit den weiteren dazustoßenden A-Jugendlichen wird sich die Mannschaft auch hier neu formieren. Genau das sieht Beintvogl, der für die BSG in seiner aktiven Zeit in der Bezirksliga kickte, als „interessante Aufgabe“. (fcf)