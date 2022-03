Erding: Alles bereit für den Jugendfußball – Startschuss für die A-Junioren am 2. April

Von: Dieter Priglmeir

Faszination Fußball: Seit Generationen jagen die Kinder dem Ball hinterher. Diese Szene aus den 1990ern stammt aus einer Partie zwischen dem TSV Erding und dem TSV Dorfen. Das Ergebnis wissen wir nicht. Aber das Bild lässt vermuten, dass es ein sehr enges Spiel war. © ArchivFoto: Konrad Kressierer

Auf den Plätzen ist längst reger Betrieb, für die Punktrunde müssen sich die Fußballjunioren noch gedulden.

Erding – Die A-Jugend startet am 2. April und beendet die Runde am 21. Mai (8er-Gruppen) beziehungsweise 28. Mai (10er-Gruppen). Für die jüngeren Kicker (die Mädchenmannschaften sind übrigens schon im Spielbetrieb) geht es am 23. April (10er-Gruppen) beziehungsweise 7.

Mai los. Letzter Spieltag wird jeweils der 9. Juli sein. Ein anderer Fußballhöhepunkt des Jahres hat bereits heute seinen ersten Termin: Die Vereine blicken nach Klettham, wo um 19 Uhr die Gruppen für den Merkur CUP 2022 auslost werden (Bericht folgt).

Die Vorfreude auf den Start ist riesig – auch bei Jugendspielleiter Willi Brambring, der nochmals auf die Herbstrunde zurückblickt. Der Lengdorfer lobte die „sehr gute Zusammenarbeit“ mit den Vereinen und ihren Verantwortlichen. Auch Fairplay sei sehr groß geschrieben worden – mit wenigen Ausreißern. In 250 Spielen in der A- bis D-Jugend hätten fünf Spieler eine Rote Karte gesehen, und einmal musste sogar ein Trainer vom Platz. Brambring wollte darauf nicht näher eingehen. „Da gibt’s nichts zu sagen, außer dass der Trainer Vorbild für seine Jungs sein sollte, eine Rote Karte für einen Trainer ist ein No-Go im Jugendbereich.“ Ähnlich dürfte ihn auch der Nichtantritt eine A-Jugendteams geärgert haben sowie die beiden Anzeigen beim Jugendsportgericht gegen Vereine, die ihre Spieler verbotenerweise in verschiedenen Mannschaften eingesetzt haben.

Aber das Positive überwog in der Herbstrunde. Brambring lobte auch die Zuverlässigkeit der Schiedsrichter. Alle eingeteilten Referee seien auch zum Spiel erschienen. Neuer Einteiler der Schiedsrichter ist übrigens Kevin Jovi, der das Amt von Julian Schaub übernimmt. Auch das Norweger Modell (N.M.) hat sich laut Brambring bewährt. Dabei treten Mannschaften mit unterschiedlicher Spielerzahl im Wettbewerb gegeneinander an. Man richtet sich im Spiel nach der Anzahl des Teams, das weniger Spieler hat. Zudem werde es in der Frühjahrsrunde auch wieder gemischte Runden mit der Gruppe Freising geben, kündigte Brambring an. (Dieter Priglmeir)

Gruppeneinteilung

A-Junioren BOL: JFG Speichersee, SpVgg Altenerding.

Kreisliga: (SG) Taufkirchen, FC Eitting, JFG Sempt Erding, TSV Dorfen, (SG) Wartenberg, (SG) Walpertskirchen.

Kreisklasse: (SG) Wörth, (SG) Lengdorf, SpVgg Altenerding 2, FC Forstern, (SG) St. Wolfgang, (SG) FC Moosburg, VfR Haag.

Gruppe: (SG) SV Berglern, (SG) SV Eichenried, TSV Erding (N.M.), (SG) BSG Taufkirchen 2, (SG) Hohenpolding (N.M.), (SG) Wartenberg 2, (SG) Massenhausen, (SG) Gammelsdorf (N.M.), SV Vötting.

B-Junioren

BOL: SpVgg Altenerding (U 17).

Kreisliga: TSV Dorfen, (SG) TuS Oberding, (SG) FC Moosinning, (SG) TSV Wartenberg.

Kreisklasse: (SG) DJK Ottenhofen, JFG Sempt Erding, JFG Speichersee, (SG) TSV Isen 1, (SG) SC Moosen 1, (SG) SC Oberhummel, (SG) FC Moosburg.

Gruppe: FC Forstern (N.M.), (SG) SC Moosen 2 (N.M.), TSV Dorfen 2, (SG) TSV Isen 2, (SG) FC Lengdorf, SpVgg Altenerding 2 (N.M.), (SG) SV Walpertskirchen, (SG) FSV Steinkirchen, (SG) TSV Wartenberg 2, (SG) SpVgg Eichenkofen.

C-Junioren

BOL: SpVgg Altenerding.

Kreisliga 9:9: FC Eitting, FC Forstern – 11:11: (SG) BSG Taufkirchen, JFG Sempt Erding.

Kreisklasse 9:9: TSV Dorfen – 11:11: (SG) SV Buch, JFG Speichersee, (SG) FC Lengdorf, (SG) SV Wörth, (SG) SV Eichenried, SpVgg Altenerding 2, SV Vötting, (SG) SV Pulling, (SG) SpVgg Attenkirchen, (SG) TSV Nandlstadt.

Gruppe 9:9: SC Kirchasch, TSV Isen, RW Klettham, TSV St. Wolfgang, (SG) TSV Grüntegernbach, (SG) SV Eichenried 2, (SG) TSV Erding 2, TSV Dorfen 2, (SG) SV Wörth 2, FC Forstern 2. – 11:11: (SG) FC Fraunberg, (SG) SpVgg Langenpreising, (SG) SV Berglern, (SG) BSG Taufkirchen 2, (SG) FC Inning, (SG) TuS Oberding, (SG) TSV Erding 1, (SG) SpVgg Zolling.

D-Junioren

BOL: JFG Sempt Erding, SpVgg Altenerding.

Kreisliga: (SG) Schwaig, JFG Sempt 2, TSV Isen, Altenerding 2, TSV Dorfen.

Kreisklasse: FC Moosinning, (SG) SV Buch, JFG Speichersee, (SG) FSV Steinkirchen 1, BSG Taufkirchen, (SG) SV Hörlkofen, SpVgg Altenerding 3, TSV St. Wolfgang, (SG) FC Fraunberg, JFG Sempt Erding 3, TSV Wartenberg.

Gruppe A: SC Moosen, SV Eichenried, SpVgg Langenpreising, FC Forstern, Altenerding 4, FC Lengdorf, Dorfen 2, Isen 2.

Gruppe B: FC Eitting, TSV Erding, SC Kirchasch, RW Klettham, TSV Grüntegernbach, FC Forstern 2, FC Hörgersdorf.

Gruppe C: JFG Speichersee 2, SpVgg Altenerding 5, TSV Wartenberg 2, (SG) FC Schwaig 2, (SG) SV Hörlkofen 2, TSV St. Wolfgang 2, BSG Taufkirchen 2.

Kleinfeld: SV Buch am Buchrain 2, FC Langengeisling, FSV Steinkirchen 2, TSV Moosburg 2.

E-Junioren

Gruppe 1: TSV Erding, TSV Wartenberg 1, FC Lengdorf, FC Moosinning 1, TSV Dorfen, SC Moosen, FC Schwaig, Altenerding 2.

Gruppe 2: FC Finsing, Eichenried, BSG Taufkirchen, SV Hörlkofen/Wörth, RW Klettham, SpVgg Langenpreising, SV Eint. Berglern.

Gruppe 3: TSV Isen, BSG Taufkirchen 2, Forstern 2, Spvgg Altenerding 3, FSV Steinkirchen 2, FC Langengeisling, FC Grünbach.

Gruppe 4: TSV Isen 2, TuS Oberding, FC Inning, BSG Taufkirchen 3, FC Eitting 2, TSV Grüntegernbach, Dorfen 2, RW Klettham2.

Gruppe 5: DJK Ottenhofen, TuS Oberding 2, SpVgg Altenerding 4, SG Reichenkirchen-Fraunberg, SpVgg Neuching, SV Buch, TSV St. Wolfgang, SV Walpertskirchen

Gruppe 6: Wartenberg 2, SpVgg Altenerding 5, FC Langengeisling 2, SG Reichenkirchen/Fraunberg 2, Hörlkofen/Wörth 2, SC Kirchasch, TSV Erding 2, Finsing 2.

Gruppe 7: Schwaig 2, FC Hohenpolding, FC Hörgersdorf, Berglern 2, Moosinning 2, SC Moosen 2, SV Eichenried 2, FC Forstern 3.

F-Junioren

Gruppe 1: FC Forstern, SpVgg Altenerding, SC Kirchasch, TuS Oberding, TSV Wartenberg1.

Gruppe 2: BSG Taufkirchen, TSV Dorfen, FC Finsing, Altenerding 2, DJK Ottenhofen.

Gruppe 3: SpVgg Altenerding 3, FC Moosinning, TSV St. Wolfgang, FC Langengeisling, FSV Steinkirchen, FC Schwaig.

Gruppe 4: Forstern 2, RW Klettham, Oberding 2, Moosinning 2, TSV St.Wolfgang 2, TSV Dorfen 2.

Gruppe 5: TSV Erding, FC Lengdorf, SV Eichenried, TSV Isen, SpVgg Neuching.

Gruppe 5: SVE Berglern, Klettham2, Finsing 2, SC Moosen, Altenerding 4.

Gruppe 6: BSG Taufkirchen 2, FC Forstern 3, TSV Wartenberg 2, FC Langengeisling 2, TSV Erding 2.