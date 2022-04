Als der Erdinger Fußball besser wurde

DAS SPORTGEFLÜSTER

Von Dieter Priglmeir

Wenn Sportvereine helfen - wie derzeit hinsichtlich der ukrainischen Kinder - ist das eine gute Idee und hilft allen.

Ein Hoch auf unsere Sportvereine. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, jedem ukrainischen Kind sofort ein Training zu ermöglichen. Kein Club im Landkreis, der nicht seine Hilfe schon angeboten hat. Viele sind auch schon aktiv.

Überraschend kommt das allerdings nicht, denn der Sport hat die Menschen schon immer zusammengebracht. Schöner Nebeneffekt: Es hilft beiden Seiten. Das war schon eine Win-Win-Situation, als es dieses Wort dafür noch gar nicht gab. Nach dem 2. Weltkrieg waren es die Vertriebenen, die den Fußball im Landkreis auf ein neues Level brachten, wie einst ein altgedienter Forsterner mal erzählte: „Wir waren Bauernbuam, das waren richtige Fußballer.“

Oder nehmen wir die frühen 1990er-Jahre während des Balkankriegs. Der Kroate Zeljko Lekavski flüchtete 1992 mit Frau und Tochter aus Bosnien und kam bei seinem Onkel in Ottenhofen unter. „Wir waren 17 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung“, erinnert sich der heute 52-Jährige – aber man half eben zusammen. Als Orthopädie-Schumachermeister fand er schnell Arbeit, kaufte sich mit dem ersten Geld Fußballschuhe und marschierte zum Sportplatz, wo er mit ein paar Jungs kickte, während die DJK ein Punktspiel hatte. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich werde beobachtet“, erzählt er lachend. Und schon kamen Trainer Georg Reithmaier und DJK-Chef Uwe Ritschel auf ihn zu.

Kurz darauf hatte der Kroate sein erstes Training in Ottenhofen. Zeitgleich rollte die Hilfe an. Lekavski bekam eine Gemeinde-Wohnung – und die DJK den zweitschnellsten Fußballer im Landkreis. Den schnellsten hatte sie eh schon: Konrad Rappold. „Es war eigentlich immer nur die Frage, ob Konny das Tor geschossen hat oder ich“, erzählt Lekavksi.

Goldene Jahre waren das für Ottenhofen – und für Lekavski, den man einst auf dem Zettel von Hajduk Split hatte. Einmal übertrieb er es, wie sein Spezl Chris Holbinger erzählt: „Wir führten schon 3:0 oder 4:0 und bekamen einen Strafstoß zugesprochen. Zeljko bat den Coach um Erlaubnis für einen Trick.“ Lässig habe er die Kugel in die Mitte gelupft. „Leider blieb der Torwart stehen. Zeljko wäre am liebsten im Erdboden versunken, hat sich bei der Mannschaft entschuldigt und versprochen, nie mehr einen Elfmeter zu schießen.“ Das Team nahm’s gelassen, der Titel war eh gesichert. Die Aufstiegsfeier war das Zweitschönste, das er bei der DJK miterleben durfte, meint Lekavski: „Das ganze Dorf war auf dem Fußballplatz und hat meinen Namen gerufen.“. Und das Schönste? „Die Geburt meiner Tochter Sara hier im Erdinger Krankenhaus.“ Okay, es gibt wichtigere Dinge als Fußball.

1998 verließ Lekavski Ottenhofen, baute sich mit seiner Familie in Zagreb eine neue Existenz und eine Firma auf. Vor gut zwei Jahren kehrte er wieder zurück, arbeitet nun in Erding, lebt in Markt Schwaben und könnte sich heute gut vorstellen, als Trainer zu arbeiten.

Das ist nur eines von vielen Beispielen. Ferdl Schediwy erinnert sich an zwei Kicker, die damals bei der BSG Taufkirchen dank des Sports in ihrer neuen Heimat Fuß gefasst haben. „Kerla Mirza ist mit seinen Eltern nach Australien ausgewandert. Ihm geht es gut, er ist dort als Ingenieur tätig“, erzählt Schediwy, der noch viele Jahre lang Weihnachtskarten erhielt. „Und zu Husim Gruhonijce habe ich immer noch Kontakt“, erzählt der Taufkirchener Fußballchef. „Ich war vor etwa sieben Jahren mit einem AH-Kollegen in Bosnien bei ihm zu Besuch.“

Allesamt Beispiele mit schönem Happy End. Sicherlich gibt es auch Geschichten, die nicht so toll ausgegangen sind. Die will ich hier heute aber nicht erzählen. Denn es geht hier nicht um das Ende, sondern um den Anfang. Unsere Sportvereine helfen beim Start in einem neuen Leben – bedingungslos und ohne zu fragen, was sie davon haben. Win-Win? Das war schon früher für unsere Clubs höchstens drittrangig. Und den Menschen aus der Ukraine, die daheim alles verloren haben und um ihre Papas und Brüder Angst haben müssen, mit solchen Begriffen zu kommen, wäre ohnehin eine Farce.