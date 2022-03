Walpertskirchen und Kirchasch: Alte Rechnungen aus dem Jahr 2011

Von: Helmut Findelsberger

Jubel nach dem 2:0 gegen Kranzberg: Gegen Finsing dürfte es für die Taufkirchener Tobias Schediwy, Thomas Götzberger, Thomas Hamberger und Andre Huber (v. l.) schwieriger werden. © dfi

Walpertskirchen und Kirchasch haben eine lange Derby-Historie. Wartenberg plagen Personalsorgen.

Landkreis – „Corona wird die Tabellen in diesem Frühjahr beeinflussen“, befürchtet Richard Maierthaler, der Trainer des TSV Wartenberg. „Vier Wochen lief die Vorbereitung hervorragend. Das Trainingslager in Miesbach mit zwei Soccer- und einem Kunstrasenplatz war super, dann kam Corona gehäuft.“

Bei ihm gehe es seit kurzem wieder aufwärts. Aber noch könne er nicht auf dem Platz stehen. Auch Maximilian Scharf ist fraglich, verletzt sind Daniel Werner und Martin Maier, beruflich verhindert Dominik Bleicher und Florian Hornauer. Mit Felix Schönwälder ist nur noch ein Torhüter einsatzfähig, Andreas Bölt, Pascal Baumbach sind verletzt, Yannik Schmidt verbietet es derzeit sein Polizeidienst, „und in der Zweiten steht eh schon ein Feldspieler im Tor“, sagt Maierthaler. Vertreten wird der Coach von Kapitän Maximilian Kronseder und an der Linie von Oliver Hess.

„Vierzehneinhalb Mann waren diese Woche im Training“ – mit dem Halben meint Gianfranco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf, sich selbst, nachdem er während der Woche von einer Leiter gestürzt ist. „Bis zum Spiel geht’s schon wieder“ kündigt er an, aber aus der Siegertruppe gegen Eitting fällt mit Bastian Fischer ein stabiler Innenverteidiger und Torschütze verletzt aus.

Lediglich sechs Kilometer liegen Walpertskirchen und Kirchasch auseinander, da trifft die Beschreibung Nachbarduell absolut zu. „Ein Derby zum Auftakt, was Schöneres gibt’s gar nicht“, freut sich SVW-Trainer Josef Heilmeier. Sebastian Schönberger wurde von Corona erwischt, Michael Mayr und Mirel Smigailovic sind verletzt, Stefan Hannebauer und Michael Gartner im Aufbautraining. Josef Göss ist beruflich in Schweden zum Autotesten – „man kann es auch schlechter erwischen“ meint dazu sein Trainer. Toptorjäger Christian Käser war zwei Wochen beruflich bedingt nicht im Training.

Rückblickend auf die letzten eineinhalb Jahrzehnte ist es die siebte Saison mit Derbys zwischen beiden Clubs. Das ist ein Zeitfenster, in dem der 38-jährige Heilmeier immer dabei war. „Für mich das schönste Derby war in der Kreisklasse der 6:1-Sieg in Kirchasch im November 2011. Nicht wegen des hohen Ergebnisses, sondern weil wir Kirchasch auf Platz eins abgelöst haben. Wir sind aufgestiegen, Kirchasch über die Relegation auch, und ich war einer von zwei, die alle Saisonspiele bestritten haben.“

Maximilian Bals, Sportlicher Leiter und Torhüter beim KSC, kann sich auch erinnern. „Aber nicht so gerne, da schau ich lieber nach vorne, und wir haben noch einiges vor“, sagt der 31-jährige Ur-Kirchascher. Sein Torhüterkollege Sven Kouame wird nach langer Verletzungspause in zwei, drei Wochen wieder angreifen. Ansonsten fehlt nur der verletzte Thomas Maier. „Wir hatten unsere Coronafälle am Anfang der Vorbereitung, deshalb lief bei uns die vergangenen zwei Wochen wirklich alles sehr gut“ erzählt Bals. Den 3:2-Testspielsieg in Altenerding beobachtete auch SVW-Coach Heilmeier. „Deshalb haben wir absichtlich nicht so gut gespielt“, meint Bals mit einem Lachen.

Gut gelaunt ist auch Bernd Häfele, Trainer von Tabellenführer FC Finsing. Er blickt auf „ein tolles Trainingslager in der Türkei“ zurück. Zuhause im Training hat sich dann Patrick Forchhammer verletzt. Ansonsten sind alle an Bord. Bei der BSG Taufkirchen waren gegen Kranzberg noch zwei Feldspieler auf der Ersatzbank, jetzt hat Corona zugeschlagen. Für Lukas Loher muss der junge Niklas Guttenberger ins Tor, Samuel Schlossnickel hat’s auch erwischt, „und wenn Spielertrainer Thomas Götzberger auch noch ausfällt, sind noch zwölf Mann übrig“, befürchtet Abteilungsleiter Ferdinand Schediwy.

Vor dem ersten Punktspiel des Jahres gegen den TSV Au weiß Wörths Trainer Ewald Rupprecht, wo seine Baustellen hat. Die Defensive muss noch stabiler werden und darf sich keine Aussetzer leisten wie zuletzt im Testspiel gegen Klettham.

Abgesagt: SV Kranzberg - SC Kirchdorf, FC Eitting - TSV Allershausen.