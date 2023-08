Zeitstrafe und zehn Gelbe Karten – Langengeisling wartet noch immer auf den ersten Punkt

Von: Wolfgang Krzizok

Mit letztem Einsatz geblockt: Hier wirft sich der Langengeislinger Maxi Maier (2. v. l.) in einen Schuss des Neuperlachers Rachid Teouri (r.). Andreas Buchberger (l.) sichert ab, während Mehmet Köse die Situation beobachtet. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Im zweiten Punktspiel der Saison 2023/24 ist dem FC Langengeisling zwar das erste Tor gelungen, aber die Mannschaft von Spielertrainer Maxi Hintermaier wartet noch immer auf den ersten Punkt. Die Geislinger unterlagen im heimischen Sportpark dem SV Neuperlach München verdientermaßen mit 1:3 (0:2) Toren.

Langengeisling – Langengeislings Coach musste kurzfristig umstellen, denn neben Nico Simak musste auch Torwart Michael Hierl verletzt passen. Dafür rückte Youngster Louis Rotert zwischen die Pfosten. Die Münchner präsentierten sich wie erwartet: technisch beschlagen, schnell im Aufbau, körperlich präsent, mit Zug zum Tor. Dennoch verzeichnete Langengeisling den ersten Torschuss durch Maxi Birnbeck, doch SVN-Keeper Niklas Leitermann hatte keine Mühe (4.).

Danach ließen die Gäste ihre Gefährlichkeit aufblitzen, und Rotert musste sich bei zwei Schüssen von Rachid Teouri (7./9.) strecken. Die quirlige SNV-Sturmspitze hätte nach einer guten Viertelstunde das 1:0 machen müssen, doch setzte Teouri freistehend aus etwa sieben Metern den Ball am FCL-Tor vorbei.

SV Neuperlach München mit verdienter 1:0-Führung – Langengeisling verpasst den Ausgleich

In der 22. Minute war dann aber die Führung der Münchner fällig, begünstigt durch Unaufmerksamkeiten in der Geislinger Abwehr. Nach einem weiten Freistoß landete der Ball in der Mitte beim frei stehenden Mehmet Köse, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf.

In der 35. Minute hätten die Geislinger den Ausgleich machen müssen. Nach einer schönen Einzelaktion zog Florian Rupprecht ab, Torwart Leitermann wehrte ab, klärte dann mit einer spektakulären Fußabwehr den Nachschuss von Birnbeck, Hintermaier nahm den Abpraller volley, schoss jedoch knapp vorbei.

Traumtor zum 2:0 für SVN – Langengeisling nach Anschluss zu harmlos in der Offensive

Kurz vor dem Pausenpfiff waren wieder die Münchner dran. Rotert wehrte einen Flachschuss von Cenk Imsak ab, und der Nachschuss von Julien Santana-Mielke landete oben auf der Latte. Vom Abstoß weg kam der Ball postwendend zurück, und eine herrliche Bogenlampe aus gut 20 Metern von Dylan Tougan schlug zum 2:0 ein.

Die Gastgeber kamen gut aus der Kabine. Rupprecht setzte sich auf der linken Seite durch und schlug eine herrliche Flanke nach innen, die Birnbeck zum 1:2 verwertete. In der Folge waren die Gastgeber zwar bemüht, doch gute Möglichkeiten blieben aus. Und weil die FCL-Abwehr gut stand und die Schüsse bei den wenigen SVN-Angriffen gut blockte, tat sich auch auf der Gegenseite nicht viel.

Torwartfehler und Rudelbildung zum Abschluss der Partie

Als aber in der 72. Minute der Münchner Lukas Cyriacus eine Zeitstrafe kassierte, war die Chance für die Platzherren da. Doch fünf Minuten später waren alle Hoffnungen dahin, als FCL-Keeper Rotert ein eher harmloser Kopfball von Jose Andrade Ceballos durch die Hände rutschte und im Tor landete.

Kurz vor Schluss gab es nach einer Grätsche gegen Rupprecht noch eine kleine Rudelbildung, die der konsequent leitende Schiedsrichter Raphael Salzberger, der neben der Zeitstrafe zehnmal Gelb zeigte, aber schnell unterband. Und so spielten die Münchner den 3:1-Sieg unaufgeregt nach Hause. (Wolfgang Krzizok)