FC Herzogstadt Erding: Alte Trainer für den neuen Verein

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Künftig werden sie in Weiß und Schwarz auflaufen. Flankiert von den Abteilungsleitern Patrick Tischer (RW Klettham, l.) und Ralf Sandner (FCE, r.) stellen die künftigen Trainer (ab 2. v. l.) Erich Witt, Florian Leininger, Andreas Ostermair und Ludwig Scheidl die neuen Trikots vor. Ab der kommenden Saison wird der FC Herzogstadt Erding-Klettham mit drei Mannschaften in den Punktspielbetrieb gehen. © Privat

Die Abschiedstournee beginnt im tschechischen Trebon. Dort bereitet sich ein 25-Mann-Tross auf die letzte Halbrunde des FC Erding vor. Einmal noch in dieser A-Klasse-Saison zum SV Walpertskirchen 2 oder nach Eichenkofen, dann wird es keinen Fußball mehr beim TSV Erding geben. Aber dafür beim FC Herzogstadt Erding, und da gibt’s Neuigkeiten.

Erding – Wie berichtet, schließen sich die FCE-Kicker dem Nachbarn Rot-Weiß Klettham an. Nun sind die Trainer dieses neuen FCH bekannt. Die 1. Mannschaft wird der bisherige RWK-Spielertrainer Florian Leininger übernehmen. Das derzeitige Trainergespann des FCE, Andreas Ostermair und Ludwig Scheidl, wird für die Zweite zuständig sein. Erich Witt kümmert sich um Team drei. Auch er ist bereits jetzt im Trainergeschäft: Er ist Coach der Kletthamer Zweiten, die eine starke A-Klassen-Saison spielt.

Keine neuen Gesichter also – aber genau das sei der Plan gewesen, wie FCH-Pressesprecher Max Malterer erklärt. „Wir haben schon genug Umbruch mit der gesamten Fusion. Deshalb war es uns wichtig, mit den Trainern Stabilität und Kontinuität zu schaffen.“ Fachlich sei ohnehin nichts gegen das Quartett einzuwenden. „Florian Leininger ist ja in Klettham schon sehr erfolgreich. Mit Andi und Ludwig sind wir beim FC Erding sehr zufrieden. Alle genießen unser vollstes Vertrauen.“

„Ich freue mich auf die Aufgabe“, sagt Leininger und hebt die Vorzüge der Fusion hervor. „Wir werden nicht nur quantitativ einen größeren Kader haben. Beim FC Erding spielen einige sehr interessante Kicker. Und dank der guten Jugendarbeit durch die JFG Sempt Erding kommt auch von unten viel Qualität nach.“ Er sei überzeugt vom Gesamtkonzept des FC Herzogstadt.

Klettham, derzeit punktgleich mit Altenerding und Moosen an der Tabellenspitze der Kreisklasse, könnte mit dem Aufstieg in die Kreisliga eine prächtige Mitgift in die Fußballhochzeit mitbringen. Sollte es nicht klappen, „dann ist es im ersten Jahr unser Ziel, in der Kreisklasse ganz vorne mit dabei zu sein“, sagt Leininger. Aber wäre der Aufstieg nicht ein Muss? „Keinesfalls“, widerspricht Malterer, „den Druck machen wir uns und unseren Spielern nicht“. Leininger ergänzt: „Wir machen aus zwei Kadern einen plus JFG-Talente integrieren – da gibt es so viele Fragezeichen.“ Nur eins sei garantiert: „Wir wollen attraktiven Fußball spielen, damit viele Zuschauer ins Kletthamer oder Städtische Stadion kommen und sich für unser Projekt begeistern.“

Die Erwartungshaltung von außen an einen Erdinger Fusionsverein fürchtet Leininger nicht. „Den meisten Druck mache ich eigentlich immer selber, weil ich jedes Spiel gewinnen will.“ Für den 37-Jährigen ist der FCH nach den Stationen in Lengdorf, Buch und Klettham die vierte Traineraufgabe „und wohl die bisher größte Herausforderung, weil es am Anfang auch sehr viel zu organisieren gibt. Du fängst quasi bei null an und musst erst mal die Kader festlegen“.

Im tschechischen Trebone bereiten sich die Fußballer des FC Erding auf die letzten Spiele im grünweißen Dress vor. © Privat

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Ludwig Scheidl und Andi Ostermair, „den ich schon seit der F-Jugend kenne“. Reibereien zwischen früheren RWK- und FCE-Spielern befürchtet Leininger nicht. Bei einem Teamabend habe er schon festgestellt, „dass es keine großen Befindlichkeiten gibt“. Vielmehr sei eine Aufbruchstimmung spürbar. Und offenbar reize das Projekt auch Spieler von anderen Vereinen. „Es hat sich zwar mir noch keiner persönlich angetragen, aber das allgemeine Interesse ist schon sehr hoch“, sagt Leininger.

Den großen Spieler-Einkauf wird es aber wohl nicht geben. „Wir wollen uns nur punktuell verstärken“, sagt der Trainer. Laut Malterer ist eine Verpflichtung bereits sicher, „drei weitere Gespräche laufen noch“. Allerhand zu tun also für Malterer, der mit dem FCE noch bis Sonntag in Tschechien ist: mit Ostermair und Scheidl – und dem letzten FCE-Kader der Vereinshistorie.