Altenerding angelt sich Aspis-Angreifer, Taufkirchens Bosse sind sauer

Von: Dieter Priglmeir

Willkommen: Matthias Dasch (r.) freut sich über die Verpflichtung von Julian Schaumaier.

Torjäger Julian Schaumaier wechselt nach Saisonende von Aspis Taufkirchen zur SpVgg Altenerding, deren Team 2023/24 oberes Kreisliga-Niveau haben wird - mindestens.

Altenerding – „Einen großartiger Coup“ meldet die SpVgg Altenerding auf ihrer Homepage. Ab Sommer wird Julian Schaumaier die Veilchen verstärken. Aktuell spielt der 28-Jährige noch beim TSV Aspis Taufkirchen, für den er in den vergangenen Jahren regelmäßig weit über 20 Tore pro Saison geschossen hat.

Schon in seiner Jugend hatte Schaumaier für die SpVgg gekickt, ehe er dann nach einer schweren Armverletzung eine längere Pause einlegte. Aber der nun in Moosen beheimatete Angreifer kam nie richtig vom Fußball los, und so waren auch die Überredungskünste seiner Freunde, die seinerzeit für den SV Hörlkofen kickten, von Erfolg gekrönt. Mit seinem Torinstinkt verhalf er dem HSV zum Aufstieg in die A-Klasse, wo er abermals nicht zu bremsen war.

Mit seinem familiär bedingten Wechsel zu Aspis Taufkirchen machte er den nächsten Schritt. In der Saison 2017/2018 schoss er Aspis mit 36 Toren in die Kreisklasse, wo er dann in 79 Spielen 91 Mal traf.

Der Abschied falle ihm nicht leicht, „denn ich habe bei Aspis viele gute Freunde gefunden und mich immer sehr wohl gefühlt“. Obwohl zahlreiche Offerten vorlagen, „hat mich erst das Angebot aus Altenerding zum Überlegen gebracht. Für mich kam nur ein Verein in Frage, zu dem ich auch einen Bezug habe“, erklärt Schaumaier. „Dies ist keine Entscheidung gegen meinen derzeitigen Verein“, betont Schaumaier, aber er sei von den ambitionierten Altenerdinger Zielen, die ihm bei Gesprächen aufgezeigt wurden, sehr angetan.

Sportlich in unguter, menschlich in positiver Erinnerung ist ihm das Punktspiel im November gegen seine künftige Mannschaft, das eine 1:5-Niederlage brachte, geblieben: „Altenerding hat eine sehr starke Leistung gezeigt.“ Doch noch mehr als die 90 Minuten hat sich eine Szene nach dem Schlusspfiff bei ihm eingeprägt. „Ich wurde noch auf dem Platz von einem Altenerdinger Spieler, der an diesem Tag wohl der beste Spieler auf dem Platz war, auf einen Wechsel zur SpVgg angesprochen. Das hat mich gefreut.“

Matthias Dasch, Sportlicher Leiter der SpVgg, ist überzeugt, dass „wir durch Julian das Team weiter verstärken können, da er schon seit Jahren konstant seine unglaublichen Qualitäten zeigt“. Auch Trainer Pedro Locke freut sich: „Ich bin mit meinen Offensivkräften sehr zufrieden, doch durch den Abgang von Leo Tunjic nach Forstinning hat sich eine Lücke aufgetan, die wir wieder schließen wollten.“

Aber noch richtet sich der Blick des Torjägers auf Aspis. „und ich werde mich bis zum letzten Tag für Aspis ins Zeug legen und mit aller Macht versuchen, dass wir die Klasse halten, denn das bin ich dem Verein schuldig“.

Die Aspis-Verantwortlichen wissen seit Januar, dass ihr Toptorjäger zum Saisonende wechselt. „Da war der Jul auch ganz offen und ehrlich zu uns“, sagt Aspis-Chef Anastasios Parapanis. „Und wir wollten auch gar nicht wissen, wohin seine Reise geht.“ Parapanis bedauert den Weggang: „Das ist natürlich sehr schade, weil Jul bei uns sehr beliebt ist.“

Eine Sache stößt dem Fußballchef der Griechen aber sauer auf: „Wir wollten keine Unruhe, weil wir uns komplett auf den Klassenerhalt konzentrieren wollen. Deshalb hatten wir gebeten, dass der Wechsel erst nach Saisonende bekannt gegeben wird, was wir Jul auch ganz klar gesagt haben, und wir ihm dann keine Steine in den Weg legen werden.“ Ob sich Schaumaier oder die SpVgg Altenerding nicht dran gehalten haben, müsse man die beiden Beteiligten fragen, „denn hier haben wir leider zwei unterschiedliche Antworten erhalten. Fakt ist jedenfalls, dass unsere Spieler dies nun von der Homepage oder der Altenerdinger Facebook-Seite erfahren haben. Seit Montagabend steht bei mir und meinen Vorstandskollegen das Telefon nicht mehr still. Spieler, Verantwortliche anderer Vereine – alle wollen wissen, was da los ist“, ärgert sich Parapanis. „Wir hatten bisher in der Vorbereitung eine Top-Stimmung. Hoffentlich vermiest uns das jetzt nicht alles.“ Allerdings sei er sich sicher, dass Schaumaier bis zur letzten Sekunde alles tun werde, um mit Aspis den Klassenerhalt zu schaffen. Einen Nachfolger für den Stürmer habe Aspis noch nicht gefunden. Parapanis: „Dafür haben wir momentan wirklich keine Zeit.“ Aber Aspis sei mehr als nur ein Spieler. „Jetzt müssen die jungen Spieler aus Schaumaiers Schatten treten. Natürlich werden wir aber versuchen, uns im Sommer zu verstärken.“ anh/pir

