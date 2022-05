TSV Dorfen bietet Freilassing großen Kampf: Am Ende fehlt die Kraft

Volle Deckung: Dorfens Gerhard Thalmaier (r.) setzt die Freilassinger Defensive unter Druck. © Christian Butzhammer

Der TSV Dorfen hat dem ESV Freilassing ordentlich eingeheizt. Trotz zweimaliger Führung reicht es aber am Ende nicht zum Punktgewinn.

Dorfen – Im Bezirksliga-Nachholspiel hat sich der TSV Dorfen gegen den Tabellenzweiten ESV Freilassing mehr als achtbar aus der Affäre gezogen. Zwar gab es eine 2:3 (2:1)-Niederlage, doch die Isenstädter waren ihrem Gegner zu jeder Zeit ebenbürtig.

Nach der eher dürftigen Vorstellung gegen den FC Aschheim zeigten die Dorfener, was wirklich in ihnen steckt. Trainer Christoph Deißenböck sprach im Vorfeld von der „maximalen Herausforderung“. Sein Team nahm diese eindrucksvoll an und bot trotz vieler Ausfälle eine sehenswerte Partie.

Es ging gleich richtig los. Zwei ESV-Verteidiger brachten den Ball nicht richtig unter Kontrolle, Manuel Zander war zur Stelle und erzielte das 1:0 (8.). Die Gäste ließen sich aber nicht lange bitten: Nach einem Foul von Hannes Hellfeuer an Simon Schlosser gab es Freistoß. Die Hereingabe von Markus Hunklinger erreichte Marco Schmitzberger, sein Kopfball ins lange Eck war dann unhaltbar für Johannes Huge (12.).

Die Dorfener aber ließen nicht nach. Yusuf Mutlu köpfte nach Freistoß von Alexander Linner knapp daneben (15.). Nach Ecke von Linner kam Kapitän Gerhard Thalmaier zum Schuss – rechts daneben (18.). Nach Flanke von Sebastian Bauer klärte Oliver Hauthaler gegen Zander zur Ecke (23.). Dann wurde der Druck der Einheimischen doch zu stark. Mit einem überlegten Schuss aus 18 Metern ins lange Eck war es wieder Zander, der zum 2:1 traf (28.). Dann zeigte sich Huge auf dem Posten, als er einen Schuss von Hunklinger sicher unter sich begrub (31.).

Das waren die ersten 45 Minuten. Dann kamen der Regen und ein Gewitter. Es wurde dunkel, es blitzte und donnerte. Trotz dieser Beeinträchtigung behielt die Partie ihr Spitzenniveau. Freilassing drängte auf den Ausgleich, Dorfen war mit Kontern stets gefährlich. Das harte Programm der letzten Wochen hatte aber anscheinend zu viel Substanz gekostet. Die Gäste kamen mehr und mehr auf. Vor allem über die linke Seite mit dem quirligen Schmitzberger drohte immer wieder Gefahr. Ein Schuss aus 14 Metern von Sascha Schimag schlug zum 2:2 ein (55.).

Acht Minuten später zog Maik Gunawardhana aus 17 Metern ab, das Leder wurde abgefälscht und landete unhaltbar zum 3:2 für Freilassing im Netz. Die Schlussoffensive des TSV brachte nichts mehr – eine unglückliche Niederlage.