Ampfing trennt sich von Stürmer Alin Ionas

Eilmeldung

TSV Ampfing - Der Bezirksligist trennt sich mit sofortiger Wirkung vom 25-jährigen Angreifer. Wie er gegenüber Fussball Vorort bekannt gab, ist er nicht mehr Teil des Teams.

Der Rumäne erzielte in der Hinrunde 19 Treffer und führt damit die Torschützenliste in der Bezirskliga Ost an. Ionas nannte als Grund für die Trennung eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und Trainer Gzim Shala. Der Angreifer bestätigte, dass er bereits auf der Suche nach einem neuen Verein sei.

Quelle: fussball-vorort.de