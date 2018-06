Annika Wohner: Das erste Länderspieltor – ein schönes Bauchgefühl

Fussball-Nationalspielerin Annika Wohner

Altenerding – Annika Wohner hat schon schönere und wichtigere Treffer erzielt – also sehenswerte und für den Spielverlauf entscheidende. Aber sie wird sich definitiv immer daran erinnern, wie sie die Eckball-Hereingabe in den Strafraum segeln sah.

Wie die Torfrau den Ball unterlief. Und wie die 15-jährige Poingerin den Ball über die Linie drückte. „Mit dem Bauch, weil ich mit dem Fuß nicht hinkam“, wie sie später strahlend erzählt. „Und mit dem Kopf auch nicht.“ Es war das 3:0 für die Deutsche U 15-Nationalmannschaft gegen Tschechien. Vor allem aber war es Wohners erstes Länderspieltor.

Eine Weltmeisterin als Trainerin

4:0 endete die Partie, die gleichzeitig die letzte war für die aktuelle U 15-Auswahl. Die letzte unter Trainerin Bettina Wiegmann, Weltmeisterin und 154-fache Nationalspielerin. „Annika kam wirklich gut mit ihr zurecht“, erzählt ihre Mutter Heike. Ein wichtiger Grund: „Bettina Wiegmann hat gleich im ersten Lehrgang gesagt, dass sie Mädels sucht, die mit dem Herzen dabei sind beim Fußballspielen.“ Und da sei sie bei ihrer Tochter gerade an die Richtige geraten. „Bei Annika dreht sich alles um den Ball. Das war bei ihr schon so, als sie drei war.“

Und weil zu Begeisterung und Fleiß auch das Talent hinzukam, schaffte sie in der nun abgelaufenen Saison eben den Sprung in die U 15-Nationalelf, war stets im 20er-Kader und spielte auf der Neun oder Zehn. Das sind auch Annikas Lieblingspositionen. „Aber auf der Neun oder Zehn bist du natürlich auch zum Erfolg verpflichtet“, weiß sie. Dort stehe man natürlich besonders im Fokus.

Damit kommt das Fußballtalent klar. Ganz im Gegensatz zu der Verletzung, die sie zu einer fünfwöchigen Pause zwang: Ein Knochenmarksödem stoppte sie nach der Winterpause. Die 15-Jährige war zum Zuschauen verurteilt, hielt sich aber mit Radfahren, Laufen und Stabilitätsübungen so gut wie nur möglich fit, um dann wieder voll anzugreifen. Und das heißt: einmal die Woche Fördertraining in der Sportschule Oberhaching und dreimal die Woche Training bei den Altenerdinger U 15-Junioren, die in der Bezirksoberliga nicht auf ihren Mittelfeldmotor verzichten wollen.

Vermutlich wird sie dort auch in der neuen Saison spielen. Es gebe zwar durchaus Anfragen vom FC Bayern, bei dem das Talent in der U 17 spielen könnte. „Aber die DFB-Trainer raten ihr: „Spielt so lange wie möglich bei den Jungs!“

Die U 16 als neue Herausforderung

Apropos DFB-Coach: Die U 16-Auswahl wird in der kommenden Saison von Ulrike Ballweg trainiert, die als Co von Silvia Neid unter anderem beim Olympia-Sieg der DFB-Damen dabei war. Annika Wohner würde auch gern unter ihr weiterlernen. „Aber in der U 16 ist keine nur deshalb, weil sie bisher in der U 15 war“, sagt die Poingerin. Es werde wieder einen Sichtungslehrgang für den Jahrgang 2003 geben – wie vergangenes Jahr, als sich 60 Anwärterinnen in der Sportschule in Duisburg trafen. Und dann will sie sich auf ein Neues beweisen.

Annika Wohner wird dafür alles tun. Sie hat sich schon mit 14 allein in den Flieger gesetzt, um zu den Lehrgängen oder Spielen zu kommen. Sie ist sehr selbstständig und zielstrebig. Und die Schülerin des Korbinian-Aigner-Gymnasiums weiß, was geht und was eben nicht. Sie kommt nun in die elfte Klasse. Als ihre Freunde eine Trans-Alp als P-Seminar planten, war sie natürlich sofort begeistert. Aber dann hat die Fußballerin selbst gemerkt, dass sie das mit ihren Zielen nicht vereinbaren kann: „Die Verletzungsgefahr ist zu groß.“

Susanne Falkenstein ist ihre Mentorin

Bisher habe es keine Konflikte zwischen Fußballverpflichtung und Schule gegeben, sagt Heike Wohner. Das sei auch dem DFB sehr wichtig. Deshalb suche der Verband auch stets eine Lehrkraft als Mentor für ihre Nachwuchstalente, der quasi die Schnittstelle zwischen Schule und DFB ist. Bei Annika Wohner ist es Susanne Falkenstein, selbst als Mittel- und Langstreckenläuferin Leistungssportlerin. Sie kenne eben die Bedürfnisse und Probleme einer Athletin. „Das heißt aber nicht, dass sie keine schlechte Note bekommt, wenn sie die Vokabeln nicht kann“, meint Heike Wohner lachend. Da könne ihre Tochter noch so begeistert von ihrem ersten Tor in der Nationalmannschaft erzählen. Wenn das nicht in korrektem Englisch passiert, beeindruckt das die Lehrerin überhaupt nicht.