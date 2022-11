Kreisklasse 4: Aspis-Acker soll Altenerding ausbremsen - Hohenpolding punktet am Grünen Tisch

Viel gegrätscht wurde vergangene Woche beim Duell von Aspis mit Türkgücü. Die Erdinger waren am Ende bei ihrem 2:0-Erfolg nicht zu stoppen, hier sinnbildlich Kaan Ünal. Rechts: Bujar Dobra. © Herkner

Etwas Federn lassen hat RW Klettham. Seit zwei Spielen wartet der personell angeschlagene Tabellenführer auf einen Sieg.

Landkreis Erding – Gibt man bei der DJK Ottenhofen Punkte ab, könnte die Wintermeisterschaft in Gefahr geraten für das Team von Flo Leininger. „Das ist ein kämpferisch starker Gegner. Das wird nicht leicht“, sagt Leininger, der wohl wieder im Tor stehen kann.

„Wir wissen, wie stark Klettham ist. Es ist aber eine Phase der Saison, in der es nicht mehr von ganz alleine läuft. Wir werden alles raushauen, um irgendwie einen Punkt zu holen“, sagt DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Es gelte vor allem defensiv gut zu stehen. Bei Ottenhofen sind Tom Lippacher, Martin Wiethaus und Nico Beikirch-Wehking zurück. Maxi Wanninger, Sepp Knauer und Andi Lechner. Bei Seb Reiser entscheide sich der Einsatz kurzfristig.

Tief im Abstiegskampf steckt Aspis Taufkirchen. Mit der SpVgg Altenerding kommt eine schwere Heimaufgabe: „Wir rechnen uns auf unserem Acker durchaus eine Chance aus. Der Platz ist schwer bespielbar. Daher wird viel dem Glück und dem Zufall überlassen sein“, sagt Aspis-Trainer Leo Balderanos. Nach einer kleinen Schwächephase hat sich Altenerding im Aufstiegskampf zurückgemeldet. „Es ist nicht einfach, bei Aspis zu gewinnen. Sie haben viele ihrer Spiele knapp verloren, die hätten auch anders ausgehen können. Außerdem haben sie mit Spielertrainer Leonidas Balderanos und Julian Schaumaier überragende Spieler“, so SpVgg-Abteilungsleiter Andreas Heilmaier. Maximilian Supe und Leonardo Tunjic fehlen beim Aufsteiger.

Nach dem enttäuschenden Remis gegen Isen muss der SVE Berglern gegen Türkgücü ran. „Die Gäste kommen mit einer Siegesserie im Gepäck, wir wollen daheim verlustpunktfrei bleiben“, sagt Berglerns Marcus Balbach.

Eine heftige Abreibung hat zuletzt der FC Forstern in Moosen kassiert. So ist man auch gegen den VfB Hallbergmoos 2 Außenseiter. „Mit der gleichen Leistung wie in Moosen gehen wir gegen Hallbergmoos unter“, so FC-Pressesprecher Albert Bowinzki.

Ein Verfolgerduell bestreiten der FC Finsing 2 und der seit sechs Spielen ungeschlagene SC Moosen. „Im letzten Heimspiel möchten wir uns mit drei Punkten vom Publikum verabschieden“, so FC-Coach Thomas Bonnet. Michael Helneder fehlt. Alex Kindshofer und Benedikt Aschenbrenner kehren zurück. „In Finsing haben wir die letzten Jahre keine guten Spiele abgeliefert. Sie sind zuhause sehr stark. Daher brauchen wir einen sehr guten Tag“, so SCM-Coach Max Bauer. Verzichten muss er nach dem fulminanten 6:1 gegen Forstern auf Simon Reger.

Favorit ist der TuS Oberding beim TSV St. Wolfgang: „Bedauerlicherweise müssen wir bei trockenem Wetter auf Kunstrasen antreten. Aber wir wollen gegen St. Wolfgang etwas gutmachen. Das Hinspiel war unser schlechtestes Saisonspiel“, sagt TuS-Sprecher Franz Humpl. Philipp Ott fällt mit Bänderriss aus. Bernd Lehmer ist nach seiner Rotsperre wieder dabei, der Einsatz von Christian Werner ist fraglich.

Die Punkte am Grünen Tisch erhalten wird der FC Hohenpolding. Nach weiteren Ausfällen musste der TSV Isen das Spiel absagen. (Tobi Fischbeck)