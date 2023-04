Aspis in Not, Forstern in Sorge – Hallbergmoos II empfängt Schlusslicht

Von: Helmut Findelsberger

Kann sich der FC Forstern weiter von den Abstiegsrängen entfernen? © Alexander Fox

In der Kreisklasse Donau/Isar 4 kommt es am Freitagabend zum Aufeinadertreffen zwischen Aspis Taufkirchen und FC Forstern. Schlusslicht Isen hat in Hallbergmoos nichts zu verlieren.

VfB Hallbergmoos II – FC Forstern (Fr, 19.30 Uhr)

Befreit aufspielen kann der TSV Isen, der als Schlusslicht abgehängt ist. „Obwohl wir am Sonntag in Finsing verloren haben, hat das Team dort defensiv wieder eine sehr ansprechende Leistung gezeigt und auch offensiv viele Akzente gesetzt. Daran gilt es gegen Hallbergmoos-Goldach anzuknüpfen nach der guten Trainingswoche“, sagt Abteilungsleiter Oliver Schmid.

Aspis Taufkirchen – FC Forstern (Fr., 19 Uhr):

„Wir brauchen endlich mal wieder einen Heimsieg. Wir haben daheim erst magere vier Punkte geholt. Dementsprechend sind wir auch unter Druck. Wir wollen die drei Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren“, sagt Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos.

Derzeit liegt sein Team auf dem direkten Abstiegsplatz, drei Punkte hinter dem ersten Relegationsplatz. Verzichten muss er verletzungsbedingt auf Maximilian Bachmaier, der beim 5:1 in Ottenhofen noch als Torschütze glänzte. 3:5 musste sich Forstern in St. Wolfgang geschlagen geben.

Entsprechend bedient ist Pressesprecher Albert Bowinzki: „Die Leistung war unterirdisch, und es ist zermürbend, dass wir alle paar Wochen so auseinander brechen.“ Gegen Taufkirchen müsse man besonders auf Julian Schaumaier aufpassen müssen. (fis)