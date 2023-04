Auf Siegeszug nach Siegsdorf - Dorfen mit „voller Kapelle“ zum Auswärtsspiel

Markus Wetzel erwartet ein Kampfspiel.Foto: Verein © Dorfen

Der TSV Dorfen muss gegen den TSV Siegsdorf ran. Das Selbstvertrauen bei den Gästen ist nach dem Kantersieg vor einer Woche gegen den FCL groß.

Dorfen – Beim Tabellensiebten TSV Siegsdorf muss der TSV Dorfen an diesem Samstag um 15 Uhr antreten. Natürlich fahren die Isenstädter voller Selbstvertrauen nach dem fulminanten 5:1-Sieg gegen den FC Langengeisling in den Chiemgau. Doch sie sollten auf der Hut sein, denn der Gegner hat zur Zeit einen Lauf.

Etwas ironisch meint der Sportliche Leiter des TSV Dorfen, Markus Wetzel: „Am Besten wird sein, wir machen gleich so weiter wie letzte Woche.“ Aber auch er ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst und fügt nüchtern hinzu: „Natürlich wird es nicht so einfach werden. Aber wenn das Team in spielerischer Hinsicht so weitermacht wie gegen Langengeisling, können wir sicherlich auch aus Siegsdorf etwas mitnehmen.“

Die Gastgeber haben ihre letzten fünf Begegnungen für sich entscheiden können, auch wenn nicht unbedingt die Kracher dabei waren. Aufpassen müssen die Dorfener auf den Siegsdorfer Top-Torjäger Stefan Mauerkirchner, der bereits zwölfmal ins Schwarze getroffen hat. Zudem haben sie in Felix Maaßen einen umsichtigen Abwehrrecken, der hinten gut steht, das Spiel oft lenkt und auch noch als Torschütze glänzt – er hat bereits fünfmal getroffen. Wetzel erwartet „eine sehr kampfbetonte Partie. Nur wenn wir voll dagegenhalten, können wir etwas erreichen, was auch unser Ziel ist. Die drei Punkte gegen Geisling waren sehr wichtig. Jetzt treten wir mit dem nötigen Selbstvertrauen an, aber es wird ein hartes Stück Arbeit werden.“

Kurios ist, dass beide Mannschaften das exakt gleiche Torverhältnis von 41:36 aufweisen. Die Feckl-Mannen müssen auf alle Fälle versuchen, mehr Konstanz in ihre Spielweise zu bringen. Die Köpfe sollten nach dem Erfolg frei sein. Das Training hat wieder sichtlich Spaß gemacht. Der Coach kann wieder die „volle Kapelle“ aufbieten, lediglich Marvin Bräuniger befindet sich noch in Urlaub. Manuel Rott hat nach seiner Verletzung mit dem Lauftraining wieder begonnen, ist aber momentan noch keine Option für den Kader. (Hans-Peter Mertins)

TSV Kader

Wolf, Leins, Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, Zander, S. Bauer, „Tank“ Bauer, Linner, Heilmeier, Eder, Friemer, Lorant, Roppert, Blaha, Eicher, Brenninger, Rachl