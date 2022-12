Tops und Flops des Erdinger Frauenfußballs

Von: Dieter Priglmeir

Viel Grund zur Freude hatten in dieser Saison die Fußballerinnen des FC Schwaig. Das Lieblingsergebnis: 6:4. A.-Foto: Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Der Juni war ein Fest des Erdinger Frauenfußballs. Mit dem FC Forstern 2, dem FC Langengeisling und dem FC Schwaig feierten gleich drei Teams aus dem Landkreis die Meisterschaft und den Aufstieg. Aber wie ist es ihnen und den anderen Clubs in der neuen Saison ergangen? Die Tops und Flops der Frauenteams der Saison 2022/23:

FC Forstern: Freude über zwei Comebacks

„Tut mir leid aber bei uns ist nichts gewesen, alles total normal“, meint Forsterns Sportlicher Leiter Luky Lukschanderl. Klar, momentan überstrahlen die B-Juniorinnen des Vereins alles. Das Team von Max Kaifel stürmt durch die Bayernliga, hat bisher alle Spiele gewonnen und nur ein einziges Gegentor kassiert. Der FCF ist auf dem besten Weg in die Bundesliga.

Aber zurück zu den Frauenteams, denn da war dann noch einiges: zum Beispiel der Auftakt der Ersten in der Bayernliga, die als Ex-Regionalligist gleichmal beim Ex-Landesligisten SpVgg Germania Ebing 1:2 verlor. Fehlstart? „Kann man so sagen“, räumt Lukschanderl ein. „Wir mussten uns erst wieder an die Liga gewöhnen.“ Die Mannschaft hat sich längst etabliert, was man von der Zweiten nicht sagen kann, die als Aufsteiger in der Landesliga mit nur einem Sieg ganz unten steht.

Aber es gab auch durchaus etwas zu feiern für die FC-Reserve, die völlig überraschend den Erdinger Meister-Cup gewann. Und ganz oben bei den Tops des FC Forstern: Die Comebacks von Johanna Stadler und Sophia Daumoser, die sich beide das Kreuzband gerissen hatten.

FC Langengeisling: drei Tore ab der 85. Minute

Nach dem Durchmarsch in der Bezirksliga fühlte sich der FCL auch bereit für die Bezirksoberliga, zumal er in der Vorbereitung durch Siege gegen höherklassige Teams geglänzt hatte. Doch in der BOL wurde das Team schnell für Nachlässigkeiten bestraft, kassierte erste Niederlagen, lieferte aber auch tolle Spiele. Zu den Tops der Vorrunde zählen für Trainer Stefan Karamatic „das überragende Spiel beim 7:0 in Hebertshausen“. Und zweimal lieferten die Geislinger echte Krimis ab: etwa beim Sieg nach Elfmeterschießen im Bezirkspokal gegen die SpVgg Markt Schwabener Au. Jetzt steht das Team im Halbfinale.

Und da wäre noch die Aufholjagd beim SV Saaldorf. Bis zur 85. Minute lag der Aufsteiger 1:4 hinten, ehe Julia John mit einem Dreier-Pack noch den Ausgleich schaffte.

Die größte Freude habe das Team allerdings verspürt, als Kapitänin Steffi Esser erstmals wieder auflief – nach einjähriger Verletzungspause. Besonders bitter für den FCL: der Kreuzbandriss von Neuzugang Carmen Drescher.

Die FCL-Reserve ist stolz auf die Zwölf-Tore-Woche (5:0 in Pörnbach, 7:0 gegen Steinkirchen) und dass sie mit einer Abwehrkette mit einem Altersdurchschnitt von 18 spielt. Als Flop empfanden die Mädels die Weigerung des SV Manching ein Spiel zu verlegen, obwohl dieses zuvor auf Wunsch der Manchingerinnen schon einmal verlegt worden war.

FC Schwaig: Die 6:4-Spezialisten

„Das erste Highlight war gleich der 6:4-Sieg bei der SpVgg Attenkirchen im ersten Bezirksliga-Spiel“, sagt Trainer Manfred Buchhauser. „Top ist auch, dass wir als Aufsteiger mit 36 Toren aus acht Spielen die beste Offensive und drei Spielerinnen unter den Top 9 der Torjäger haben.“ Kein Wunder, wenn man Gegner wie die SG Otterfing gleich mit 10:1 Toren abschießt. „Top ist definitiv die Stimmung in der Mannschaft die noch nie so gut war wie in dieser Saison, in der man ohne Druck nach dem Aufstieg frei aufspielen kann. Und top ist auch unser Ergebnis von 6:4 das es in drei von acht Spielen gab.“

Aber auch in Schwaig lief nicht alles rund. Nach Corona hätten alle nach Urlaub gelechzt, erzählt Buchhauser, weshalb das Team im August kein Spiel bestreiten, so auch seinen Titel im Teamwear-Cup nicht verteidigen konnte, „und die konditionelle Vorbereitung auf Grund einstelliger Trainingsbeteiligung auf die neue Saison mehr oder weniger zwei Wochen vor dem ersten Punktspiel begann“. Die Folge: die 4:6-Niederlage nach 4:2-Führung. In den letzten 20 Minuten sei das Team völlig eingebrochen. „Für mich unser größter Flop der Saison.“

SG St. Wolfgang: fair und erfolgreich

Vor einem Jahr bildete der TSV St. Wolfgang eine Spielgemeinschaft mit dem Team aus Lengdorf/Hörgersdorf. „Der Zusammenhalt ist top“, lobt Pressesprecherin Heidi Zeheter. Das spiegelt sich auch in der Kreisliga-Tabelle wider. Die SG ist Erster in der Fairness-Rangliste und steht punktemäßig auf Platz zwei, ist ungeschlagen und hat die wenigsten Gegentore kassiert. Erfreulich auch für Zeheter: „Wir mussten bisher weder bei der Ersten noch der Zweiten ein Spiel aufgrund von personellen Engpässen verlegen.“

Ein ganz besonderes Highlight laut Zeheter: „Der Einsatz von Silvia Weißhart in der 2. Mannschaft als Keeperin, obwohl sie noch in Elternzeit ist.“ Die Wolfganger Flops der Saison: die vielen Langzeit-Verletzten (Johanna Kellner, Anna Breitinger, Lisa Empl) sowie der Rücktritt von Lukas Loidl als Trainer der 2. Mannschaft.

SG Kirchasch: Corona nach Ballermann-Trip

„Der Flop ist definitiv unser Verletzungspech“, sagt Daniel Brenninger, Trainer der SG Kirchasch/Walpertskirchen. Mit Franziska Widl, Tanja Terla und Luisa Mayrhofer haben sich gleich drei Spielerinnen das Kreuzband gerissen. Und da wäre noch der Syndesmosebandriss von Marie Schwarz. Auch die Saisonvorbereitung machte Brenninger nicht glücklich: „Aus dem Mannschaftsurlaub am Ballermann kamen zwei Drittel der Mannschaft mit positivem Coronatest zurück, und wir konnten deshalb erst zwei Wochen später voll durchstarten.“

Aber es gibt auch Positives, zum Beispiel der 5:1-Sieg gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell. „Das war unsere beste Saisonleistung“, meint Brenninger. „Einsatz und Zusammenhalt haben an dem Tag einfach gestimmt. Nachdem wir oft gut mitgespielt und dann doch noch verloren haben, war das nicht nur ein guter, sondern auch ein wichtiger Sieg.“ Auch as Mannschaftsklima und den Zusammenhalt im Team lobt er. „Die Mädels sind einfach top. Auch wenn die Saison durchwachsen läuft, sind viele im Training. Ich hoffe, dass sich dies in der Rückrunde auch bezahlt macht, weil die Mädels es sich mit ihrem Einsatz verdient hätten.“

FC Moosinning: Es geht aufwärts

Nur weil es nicht genügend Aufsteiger gab, blieb der FCM in der Kreisliga. In den vergangenen Wochen bewies das Team, dass es dafür definitiv die Qualität hat. Die Leistungen haben sich laut Trainer Franz Fiedler deutlich verbessert, „weil das Team wieder ein Team ist“, so der Coach. Es habe nur bei gegen Wolfsbuch einen Ausrutscher gegeben. Ansonsten habe das Team stets bewiesen, „dass es mit den Oberen gut mitspielen kann. Wir können zufrieden sein und werden weiter angreifen.“ Persönlich wolle er niemand hervorheben, „wobei man schon sagen muss, das Franzi Kneidinger eine brutale, superstarke Runde spielt. Aber eigentlich haben alle eine gute Entwicklung genommen“.

