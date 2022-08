Aufsteiger Schwaig gegen Absteiger Neufahrn

Eng ging es her im Pokalspiel zwischen der SG Buch/Forstern (l., Christoph Geisenhofer und dem Hörlkofener SV (r., Franco Casco), das der HSV 2:0 gewann. © Christian Riedel

Die Spiele der A-Klasse 7.

Erding – Für den FC Erding geht es am ersten Spieltag gleich gegen einen Aufstiegskandidaten: „Die Neuchinger haben eine sehr junge und laufstarke Truppe – das wird gleich mal ein richtiger Härtetest für uns“, sagt FCE-Coach Andreas Ostermair. Nicht gerade einfacher macht es die derzeitige Personalsituation, denn neben gleich sechs Urlaubern fehlen drei Verletzte. Doch für Ostermair soll dies nicht als Ausrede gelten: „Die Jungs, die mir zur Verfügung stehen, haben alle sehr gut trainiert. Wir sind voll motiviert, die Punkte in Erding zu behalten.“

Auch beim SV Hörlkofen schlägt die Ferienzeit gnadenlos zu, gleich fünf Spieler haben sich in den Urlaub verabschiedet. Auch deswegen schraubt Coach Christoph Böning die Erwartungen gegen die SG Buch/Forstern deutlich herunter: „Wir haben im Pokal den Gegner schon einmal geschlagen. Sollten wir das wiederholen können, wäre das schon eine Überraschung.“ SG-Trainer Benny Wall fehlen wichtige Spieler wegen Verletzung und Urlaub. „Dennoch können wir mit einer starken Truppe auflaufen, hier zeigt sich sofort der positive Effekt der SG.“ Wie er Hörlkofen einschätzt? „Der HSV startet jedes Jahr ambitioniert und findet sich dann immer wieder in kuriosen Spielen, bei denen sie überraschend gewinnen oder verlieren“, stellt Wall fest. „Ich glaube, ich kenne keine Mannschaft bei der man weniger vorhersagen kann, als bei Hörlkofen. Da habe ich mir bisher immer die Finger verbrannt.“

Keine Personalnot gibt es beim FC Schwaig 2. Trainer Markus Beck zeigt sich begeistert: „Wir sind für den Saisonauftakt gewappnet, im Abschlusstraining waren wir 22 Leute.“ Lediglich Sebastian Brummer wird fehlen. So geht es gegen Neufahrn mit einem 18-Mann-Kader in die Partie, vor allem offensiv habe das Team laut Beck eine hohe Qualität: „Mit Modlmayr, Breuer, da Silva und Howlader haben wir genug Möglichkeiten, Neufahrn zu schlagen.“ Aber: „Der Gegner ist Absteiger, wir Aufsteiger, ich schätze Neufahrn stark ein.“

Beim FC Langengeisling 2 hat „eine neue Zeitrechnung begonnen“, wie Neucoach Sebastian Held sagt: „Wir stehen vor einem absoluten Neuaufbau der Zweiten.“ Die Rückrunde habe große Spuren hinterlassen, die Dritte wurde kurzfristig abgemeldet, damit ein ordentlicher Kader für das A-Klassenteam zur Verfügung steht. So geht es nun am ersten Spieltag gegen den SV Walpertskirchen 2. Held sieht die Rollen klar verteilt: „Es gibt keine Verstärkung aus der Ersten, Walpertskirchen wird wegen Hilfe aus dem Kreisligateam als Favorit in die Begegnung gehen.“ Doch mit einem 18-Mann-Kader wolle es der FCL den Gästen so lange wie möglich schwer machen.

Mit voller Kapelle startet die Reserve des FC Eitting in die Saison. Trainer Matthias Kugler sieht sein Team für den Auftakt gegen Rot-Weiß Klettham 2 gewappnet: „Wir hatten eine bärenstarke Vorbereitung, immer eine sehr hohe Trainingsbeteiligung und müssen auch keine Ausfälle beklagen.“ Die Gäste könne er zwar nicht wirklich einschätzen, doch dies sei für ihn sowieso zweitrangig: „Wir freuen uns einfach darauf, dass es am Sonntag jetzt endlich wieder losgeht.“ SEBASTIAN VOICHTLEITNER