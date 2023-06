„Mittelfristig gehören wir in die Bezirksliga“ – SpVgg Altenerding im Steigflug

Von: Bernd Heinzinger

Die Fußballabteilung führen (v. l.): Stephan Stanglmaier, Rene Feuker, Moritz Martin, SpVgg-Vorsitzender Rainer Kunz, Frank Aldinger, Oliver Heidler, Abteilungsleiter Andreas Heilmaier, Steffen Jank, Florian Aldinger, Tom Ostermaier, Matthias Dasch, Stephan Faust, Sebastian Voichtleitner, Vitali Michel, Alexander Peschke, Patrick Hahn und Michael Lefkaditis sowie (nicht auf dem Foto) Günther Meier und Dennis Viktor. © Bernd Heinzinger

Die SpVgg Altenerding setzt zum Höhenflug an: Zwei Aufstiege bei den Herren, 24 Nachwuchsteams im Spielbetrieb, volle Kasse.

Altenerding – Die Fußballer der SpVgg Altenerding schweben aktuell „auf der Wolke der Glückseligkeit“, wie Abteilungsleiter Andreas Heilmaier in der Jahreshauptversammlung freudig berichtete.

So gab es beim Mitgliederstand einen ungebremsten Zuwachs: Schon die Zahl 706 zum Ende des vergangenen Jahres sei ein Rekord gewesen, aktuell sind sogar 743 Personen mit dabei. Was den Abteilungsleiter besonders freut: „Insgesamt haben wir 431 Jugendliche, das ist schon der Wahnsinn.“ Das Projekt Mädchenfußball sei zudem gelungen: „77 Mädels spielen bei uns Fußball, darauf können wir stolz sein.“

Aus dem Aufschwung folge jedoch auch ein kleines Kontra, denn langsam, aber sicher stoße die Abteilung an Kapazitätsgrenzen. Die Plätze reichen laut Heilmaier nur noch „halbwegs“, bei den Kabinen seien die Probleme noch größer. Denn Mädels und Jungs müsse man strikt trennen, und teilweise trainierten zehn Teams bei lediglich sechs Umkleiden. Ein Neubau ist anvisiert, doch Gespräche mit der Stadt Erding brachten noch keine großen Fortschritte. „Wir bleiben an diesem Thema aber dran“, versprach Heilmaier.

Sportlich passe alles bei den SpVgg-Fußballern. Der Abteilungsleiter griff den Sportlichen Leitern schon einmal vor und jubelte: „Die erste Herrenmannschaft schaffte den zweiten Aufstieg nacheinander, und auch die Zweite wurde Meister. Das muss aber noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten.“ Die neue dritte Truppe habe sich außerdem als guter neuer Baustein bewiesen. Denn viele A-Jugendspieler kämen in den Herrenbereich hoch, und nicht alle könnten gleich den Sprung in die Kreisliga schaffen: „Einige haben aber durchaus gezeigt, dass dies möglich ist.“

2. Abteilungsleiter Matthias Dasch sagte, dass der Aufstieg der Herren 1 aufgrund der spielerischen Überlegenheit die natürliche Konsequenz gewesen sei. „In der Kreisliga brauchen wir mehr Spielglück, mittelfristig gehören wir aber in die Bezirksliga“, betonte er.

Jugendleiter Florian Aldinger sprach davon, dass eine neue Agenda geplant sei, welche die Vereinszugehörigkeit noch weiter stärken solle. Auch wenn in diesem Jahr keine Mannschaft in der Bezirksoberliga spiele, sei man mit 21 männlichen und drei weiblichen Teams bestens aufgestellt. Besonders faszinierend sah Aldinger den Fakt, dass allein in der A2 30 Burschen aktiv seien. Lachend meinte er, dass bald eine vierte Herrentruppe notwendig sei.

Ein großes Lob galt den vielen ehrenamtlichen Trainern, welche die ihnen eigentlich zustehenden Pauschalen allesamt der Abteilung spendeten. Das machte sich im Kassenbericht von Tom Ostermaier durchaus bemerkbar. Unter dem Punkt Spenden berichtete er von einer „wahnsinnigen Summe“ in Höhe von rund 55 000 Euro. Dies sei einer der Hauptgründe dafür, dass die Fußballer im vergangenen Jahr einen Gewinn in Höhe von gut 31 000 Euro erzielt hätten und ihren Kontenbestand damit auf mehr als 162 000 Euro steigern konnten.

Ehre, wem Ehre gebührt: Seit einem Vierteljahrhundert sind Gerhard Ferlisch (l.) und Vitali Michel Mitglied bei der SpVgg Altenerding. Für ihre Vereinstreue erhielten sie eine Urkunde. © Bernd Heinzinger

Trotz der deutlich erhöhten Energiepreise stehe man bestens da, freute sich Ostermaier. Vor einigen Jahren wurde ein Arbeitsdienst für Mitglieder ab 16 Jahren beschlossen. Laut einem der Abteilungsleitung vorliegenden Antrag solle dieser Passus wieder verschwinden – alle der rund 60 anwesenden Mitglieder stimmten zu.

Es folgten die Neuwahlen der Abteilungsleitung, und Wahlleiter Reinhold Kunz, der Vorsitzende des Gesamtvereins, hatte es dabei einfach. Im Block ging alles über die Bühne mit der neuen Führung. Andreas Heilmaier (Abteilungsleiter), Matthias Dasch (2. Abteilungsleiter), Günter Meier (3. Abteilungsleiter), Tom Ostermaier (Kassier), Stephan Stanglmaier (2. Kassier), Florian Aldinger (Jugendleiter Großfeld), Oliver Heidfeld (Jugendleiter Kleinfeld), Michael Lefkaditis (Schriftführer) und Sebastian Voichtleitner (2. Schriftführer) wurden allesamt einstimmig gewählt.

Ehrungen durften in der Abteilungsversammlung der Fußballer ebenfalls nicht fehlen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Gerhard Ferlisch und Vitali Michel. (Bernd Heinzinger)