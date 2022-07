Toto-Pokal Erding: Auswärtsteams halten sich schadlos

Von: Tobias Fischbeck

Chance vergeben: Den Schuss des Hörlkofeners Riccardo Tamburro (M.) kann SG-Torwart Stefan Renauer abwehren. Sein Teamkollege Maximilian Faltlhauser beobachtet die Szene. © christian Riedel

Die 1. Runde im Toto-Pokal auf Kreisebene ist am Mittwochabend gespielt worden. Es gab drei Spiele mit Landkreisbeteiligung – und drei Auswärtssiege.

SG Buch/Forstern – SV Hörlkofen 0:2 – Missglückt ist das erste Pflichtspiel der neu geschaffenen Spielgemeinschaft Buch und Forstern. Im Pokal-Derby mit dem SV Hörlkofen musste sich die SG mit 0:2 Toren geschlagen geben. Trotz guter Möglichkeiten in der Anfangsphase hatten es die Gastgeber verpasst, in Führung zu gehen. Zum Ende der ersten Hälfte verflachte die Partie, ehe nach einer Stunde Roberto Almonacid Chaura aus abseitsverdächtiger Position das 1:0 für Hörlkofen besorgte. Vor dem 2:0 für die Gäste lag von den Gastgebern Oliver Scheierke verletzt am Boden, und einige seiner SG-Kameraden hatten aufgehört zu spielen. Schiedsrichter Hans-Joachim Born hatte das Foul aber nicht geahndet und das Spiel nicht unterbrochen, und so sorgte Stefan Dünhuber nach 76 Minuten relativ unbedrängt mit dem 2:0 für die Entscheidung. „Wir hatten 20 Minuten alles im Griff und dann 70 Minuten nichts mehr getan. So geht’s halt nicht“, analysierte SG-Trainer Benny Wall.

SpVgg Langenpreising – FC Türkgücü Erding 1:3 – Eine recht klare Sache war das Spiel von Kreisklassist Türkgücü Erding bei der klassentieferen SpVgg Langenpreising, zumindest was das Ergebnis angeht. Mit dem Pausenpfiff brachte Ismail Öztürk die Gäste, die sich in der Relegation gegen Hörgersdorf durchgesetzt hatten, mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war eine Unachtsamkeit in der Defensive der Hausherren. Zwar glückte sieben Minuten nach Wiederbeginn Langenpreisings Spielertrainer Florian Haider aus 18 Metern, begünstigt durch einen Fehlpass bei Türkgücü, der Ausgleich zum 1:1. Doch nur weitere sieben Minuten später sorgte Yasin Sahin per Traumtor aus 20 Metern in den rechten Winkel für die erneute Führung der Erdinger zum 2:1. Bereits nach 64 Spielminuten machte Mehmet Cay dann alles klar. „Trotzdem war es eine absolut zufriedenstellende Leistung meiner Mannschaft, auf der man aufbauen kann“, sagte Haider.

FC Fraunberg – SV Eintracht Berglern 1:4 – Favoritensieg auch für den SV Eintracht Berglern. Das Team aus der Kreisklasse siegte beim A-Klassisten FC Fraunberg mit 4:1 Toren. Bereits nach drei Minuten erzielte Thomas Schmid das 1:0 für die Gäste. Doch nur zwei Minuten später gelang den Fraunbergern die Antwort mit dem 1:1-Ausgleich durch Christian Daimer aus fünf Metern. Nach 20 Minuten aber besorgte Thomas Kleemann die erneute Führung für das Team von Nino Filippetti nach einer schönen Kombination über rechts. Nach Wiederbeginn baute Michael Faltermeier per Freistoß aus 20 Metern die Führung für Berglern zum 3:1 aus. Vom Elfmeterpunkt machte Sebastian Herrmann zehn Minuten vor dem Ende alles klar. Marcel Wiegert war von einem Fraunberger klar zu Fall gebracht worden. „Wir haben das Spiel kontrolliert, hatten viele Abschlüsse, waren aber manchmal zu verspielt“, resümierte Berglerns Coach Filippetti. „Fraunberg war nach langen Bällen immer wieder gefährlich über Daimer. Aber es war ein verdienter Erfolg, und ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“

2. Runde

Dienstag, 19. Juli, 18.30 Uhr: SpVgg Neuching - FC Finsing.

Mittwoch, 20. Juli, 18.30 Uhr: DJK Ottenhofen - FC Forstern, SpVgg Altenerding - FC Eitting, SV Eintracht Berglern - SC Moosen, FC Türkgücü Erding - TSV Aspis Taufkirchen, SC Kirchasch - TSV Dorfen, SV Hörlkofen - FC Erding; 19 Uhr: SpVgg Eichenkofen - Rot-Weiß Klettham.