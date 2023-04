Der Landkreis Erding und seine schnellsten Platzverweise

Von: Dieter Priglmeir

Ballkontakte: 0, Gegnerkontakte: einer zuviel - ja, so ist das, wenn man vom Platz geworfen wird. Hier ein paar Geschichten über und Schiedsrichter, die es besonders eilig hatten.

Haben wir am Mittwoch in Walpertskirchen beim Lengdorfer 1:0-Sieg tatsächlich die „schnellste Ampelkarte aller Zeiten“ erlebt, wie wir geschrieben haben? Noch hat mir keiner das Gegenteil bewiesen. Sehr wohl weiß ich aber inzwischen, dass es nicht der schnellste Platzverweis aller Zeiten war. Aber dazu später mehr. Erstmal reden wir über Mathias Holzner, der mit seinen 36 Jahren schon Hunderte von Spielen für den FC Lengdorf auf dem Buckel hat – und das ohne Platzverweis. Und auch der hätte nicht sein müssen. In der 88. Minute eingewechselt, in der 89. einem Ball nachgegangen und mit dem Torwart zusammengerumpelt, in der 90. voll in einen Zweikampf. „Ich habe den Ball getroffen“, beteuert Holzner. „Auch wenn ich da mit gestreckten Fuß rein bin, fand ich die Entscheidung schon hart.“

Schiedsrichter Julian Schaub räumt ein, dass er schon kurz überlegt habe, ob er überhaupt Gelb zücken solle. „Ich habe mich dann aber dafür entschieden, da ich wusste, dass ich damit das Spiel und das Umfeld beruhigen kann.“ In Walpertskirchen zu pfeifen, sei grundsätzlich nicht einfach. Durch die Zuschauer, die unmittelbar an der Seitenauslinie hinter den Spielerbänken stehen, herrsche dort schon eine sehr besondere Stimmung. „Und ja, das war gestern mein schnellster Platzverweis überhaupt“, sagt Schaub. Und trotz allem gab es ja ein Happy End, denn bekanntlich gewann der FCL das Derby, weshalb Holzner die Blitz-Hinausstellung ähnlich wurscht war wie die entsprechenden Kommentare der Mitspieler. Der beste: „Host nimmer kenna?“

Ja, mit schlauen Sprüchen müssen Rotsünder eben umgehen können. Niko Simak etwa wurde gefragt, „ob er denn keinen Bock auf Erwachsenen-Fußball hat“. Er war noch A-Jugendlicher, als er im ersten Spiel für Langengeislings Herren nach elf Minuten wegen einer Notbremse vom Platz flog.

Nicht unbedingt druckreif waren die Worte von Dieter „Mucki“ Brenninger als Trainer der SpVgg Altenerding nach der Zeitstrafe von Hans Balbach. Wir schreiben das Jahr 1981, und Balbach sitzt nach längerer Verletzungspause erstmal auf der Bank, von wo aus er sich schon das eine oder andere Wortgefecht mit den Gegnern vom TSV Poing liefert. In der 80. Minute wird er eingewechselt, ist hoch motiviert – und grätscht nach einem Einwurf den davoneilenden Stürmer um. Das war’s schon wieder. Balbachs Bilanz: Ballkontakte: 0, Gegnerkontakte auch nur 1, aber der eben sehr intensiv. „Da Mucki hat mich danach alles ghoaßn“, erzählt der heutige Erdinger Stadtrat lachend. Übrigens hat die SpVgg 1:0 gewonnen.

Auch der SC Kirchasch war damals in einem Aufstiegsspiel siegreich. Zum 3:0-Erfolg hat allerdings Wasti Maier nicht viel beigetragen, wie sich Teamkollege Maxi Bals erinnert. „Er wurde in der 75. Minute auf der einen Seite eingewechselt, seine erste Aktion war eine Grätsche vom anderen Stern, sodass er auf der anderen Seite gleich wieder mit Rot runter ging.“

Ähnlich eilig hatte es der Dorfener Hannes Hellfeuer, der im Spiel beim SV Neuperlach eingewechselt wurde und gleich mal – „ganz fair“, wie Mitspieler Markus Wetzel beteuert – einen Zweikampf gewann. Als der Gegenspieler dennoch den sterbenden Schwan mimte, bat Hellfeuer höflich um die Beendigung der Schauspieleinlage („Steh auf, du Muschi!“). Er kassierte Rot und sieben Spiele Sperre wegen Diskriminierung. Der TSV verlor nach 1:0-Führung noch 1:6. „Danach sind wir mit der U-Bahn auf die Wiesn gefahren und haben unseren Frust obig’spült“, erzählt Wetzel.

Der Moosinninger Matthias Eschbaumer erklärt seinen Blitz-Platzverweis gegen den FC Erding ähnlich schnell und prägnant, wie er ihn sich eingehandelt hat: „Derby. 3:4 hinten. Als Defensivspieler in der letzten Minute eingewechselt worden. Sauer gewesen. Ersten Gegenspieler gesucht, der irgendwo in der Nähe war. Das war leider Tobi Bartl (sein späterer Teamkollege, die Red.).. Umg‘haut. Wieder rausganga!“

Es kann also durchaus schneller gehen mit dem Platzverweis, wie auch Obmann Knut Friedrich weiß. Und manchmal kommt das völlig aus dem Nichts. Im Mai habe er bei einem Kreisklasse-Spiel zehn Minuten gar nicht pfeifen müssen. Und dann war das erste Foul gleich Glatt-Rot: „Mit offener Sohle in die Wade“, sagt Friedrich. „Der Spieler schaute recht blöd aus der Wäsche, hat’s aber nach meiner Erklärung kzeptiert. Auch der Trainer war ziemlich ruhig.“

Zum Schluss noch eine Steigerung: die zwei schnellsten Platzverweise hintereinander. Der Moosener Arno Schuster erinnert sich, wie ein Hörlkofener Stürmer alleine aufs Moosener Gehäuse zulief. Stefan „Machete“ (so sein Spitzname) Lechner verfolgte ihn und brachte ihn per Notbremse im Strafraum zu Fall. „Schiri Andreas Baumann hatte gar keine andere Möglichkeit, als ihm die Rote Karte zu zeigen“, erzählt Schuster. Dummerweise sei dann aber Machetes Bruder Martin als sein messerscharf argumentierender Anwalt aufgetreten und habe lautstark den Schiri gefragt: „Spinnst du?“ Baumann stellte auch den Bruder vom Platz. Die neun Moosener gewannen übrigens trotzdem 3:1.