Bauschs Sonntagsschuss schockt TSV Dorfen

1:1 im Relegations-Hinspiel

von Wolfgang Krzizok schließen

Leichtfertig verspielt hat der TSV Dorfen eine gute Ausgangsposition für den Klassenerhalt. Im Relegationshinspiel gegen den SV Planegg-Krailling reichte es nur zu einem 1:1 (1:0). Die Entscheidung, wer in der Bezirksliga bleiben darf, fällt am Samstag in Planegg.

Dorfen – Es war kein hochklassiges Relegationsspiel, das sich der TSV Dorfen und der SV Planegg-Krailling gestern Abend geliefert haben. Dafür stand zu viel auf dem Spiel. 1:1 (1:0) stand es nach 90 Minuten, weil Dorfen seine besten Chancen vergab und Planegg mit einem Sonntagsschuss erfolgreich war. Am Samstag um 16 Uhr steigt in Planegg das Rückspiel.

Die Partie begann für die Gäste nicht gerade verheißungsvoll. Bei einem Laufduell zog sich Stefano De Benedetta eine Zerrung zu und musste bereits nach zwei Minuten ausgewechselt werden. Dennoch gehörte die erste starke Aktion dem SV Planegg-Krailling. Nach einer Ecke kam Ricardo Wassermann frei zum Kopfball, doch wehrte TSV-Torwart Alexander Wolf mit einer tollen Parade ab. Die erste Dorfener Möglichkeit ergab sich nach zehn Minuten, doch Benedikt Hönningers Volleyschuss ging weit übers Tor. Dann waren wieder die Gäste dran. Nach starkem Solo des pfeilschnellen Nasrullah Mizra verstolperte jedoch Max Hartmann.

In einer an Höhepunkten armen ersten Hälfte – beide Teams waren hauptsächlich auf Torsicherung bedacht –, wurde es aber dann doch noch turbulent. Die Platzherren waren immer dann gefährlich, wenn Markus Mittermaier über die rechte Seite kam und nach innen flankte. Zunächst verfehlte Gerhard Thalmaier noch das SV-Tor (18.), doch in der 32. Minute versenkte er den Ball per Kopf unhaltbar zum 1:0. Der Rest der ersten Hälfte gehörte den Gästen, weil sich der TSV zu sehr zurückzog.

Nach der Pause begann Dorfen sehr engagiert – und jetzt präsentierte sich Thalmaier als Vorbereiter. Zweimal legte er für Mittermaier auf. Beim ersten Mal rettete ein Planegger Verteidiger in letzter Sekunde, beim zeiten Mal schob Mittermaier den Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbei. Diese vergebnen Chancen sollten sich rächen. Planegg wurde jetzt mutiger. Luca Bausch zog in der 63. Minute aus 25 Metern ab, doch Wolf wehrte ab. Und dann wagte Bausch einen Schrägschuss aus rund 30 Metern, der unhaltbar zum 1:1 im langen Eck einschlug (68.). Dieser Glücksschuss hinterließ Spuren beim TSV, der nicht mehr zu seinem Spiel fand. Und weil Planegg auch keine probaten Mittel mehr gegen die Dorfener Defensive fand, blieb es beim 1:1.

Statistik

TSV Dorfen:Wolf, Trokic, Lorant, Hellfeuer (60. Friemer), Hartl, Thalmaier, Kostner, Hönninger (68. Zöller), Balderanos, Heilmeier, Mittermaier – SV Planegg-Krailling: Kost, De Benedetta (2. Empl), Römpp, Rieder, Wassermann, Bausch, Negic (84. Busl), Bahadir (60. Petermeier), Vrakas, Hartmann, Mirza – Tore: 1:0 Thalmaier (32.), 1:1 Bausch (68.) – Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger (TSV Aßling) – Zuschauer:457.

Stimmen zum Spiel:

Christian Donbeck, Trainer TSV Dorfen: „Wenn du deine Chancen halt nicht verwertest, bist du selber schuld. Wir hätten das Spiel mit unseren hundertprozentigen Möglichkeiten schon viel früher entscheiden können. Wir brauchen aber die Köpfe nicht hängen lassen. Jetzt müssen wir halt noch ein Spiel gewinnen.“

Michael Lelleck, Trainer SV Planegg-Krailling: „ Der TSV Dorfen war genauso gut, wie ich mir das vorgestellt habe. In dieser Relegation ist Dorfen für mich der stärkste Gegner. Wir haben das gemacht, was wir können: Fußball spielen. Läuferisch und kämpferisch waren die Dorfener sehr gut, aber wir haben gut dagegen gehalten. Ich glaube, dass das Rückspiel genau so schwer wird. Auf alle Fälle war das 1:1 für uns verdient.“

Siegi Mittemaier, 2. Abteilungsleiter TSV Dorfen:„Wir haben unsere drei Torchancen in der zweiten Halbzeit nicht genutzt. Darum sind wir in Bedrängnis gekommen. Die anderen haben dann mit einem Sonntagsschuss das 1:1 gemacht. Planegg hat in der zweiten Halbzeit 20 Minuten lang das Spiel beherrscht. Das 1:1 war schade, aber jetzt müssen wir halt in Planegg gewinnen.“ mer