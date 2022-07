Mit Mut, Massel und Manfred Götz: Ü40 der SpVgg Langenpreising wird bayerischer Vizemeister

Bayerischer Vizemeister: Weltmeister Hansi Pflügler (hinten, l.) und BFV-Vertreter Christian Bernkopf (r.) gratulierten (hinten, ab 2. v. l.) Jürgen Bauer, Markus Deutinger, Viktor Stjokwoski, Franz Gerstner, Rainer Schmidmüller sowie (vorne, v. l.) Erich Witt, Christian Gomm, Manfred Götz und Ralf Schmidmüller. © Christiane Oldenburg-Balden

Toller Erfolg für die Ü40-Fußballer der SpVgg Langenpreising bei den bayerischen Meisterschaften.

Vötting/Langenpreising – Auf dem Sportgelände des SV Vötting-Weihenstephan im Landkreis Freising war einiges los. Dort wurden nämlich die bayerischen Meisterschaften im Kleinfeld der Ü 40-, Ü 50- und Ü 60-Fußballer sowie das Finale der Damen Ü 35 ausgetragen. Bei den Ü 40ern war die SpVgg Langenpreising dabei, die sich am Ende über die Vizemeisterschaft freuen durfte.

28 Teams tummelten sich auf dem Gelände, um ihre Meister zu finden. Am Ende teilten der SC Fürstenfeldbruck und der FC Bayern die vier Titel unter sich auf. So gewannen die Ü 60-Spieler des FC Bayern das Finalspiel gegen die SG Oberföhring mit 2:1 Toren, Dritter wurde die SG Dornach, die gegen die SG Gartenstadt-Trudering mit 4:1 Toren siegte. Auch bei den Damen 35 durfte Rot-Weiß jubeln, denn der Titel ging an die Vertreterinnen des FC Bayern.

Gut gehalten: Rainer Schmidmüller (r.) gratulierte Manfred Götz, der zweimal zum Achtmeterschießen ins Tor wechselte. © Christiane Oldenburg-Balden

SpVgg Langenpreising: Feldspieler Manfred Götz wird zum Achtmeter-Killer

Für eine faustdicke Überraschung sorgte die SpVgg Langenpreising. Das Ü 40-Team musste im Viertelfinale gegen Türk Nürnberg und im Halbfinale gegen den FC Stätzling ran und setzte sich beide Male im Achtmeterschießen durch. Dabei stellte sich immer Manfred Götz, der eigentlich im Feld spielte, beim Achtmeterschießen ins Tor, was sich auszahlen sollte. Der Jubel war groß bei den Langenpreisingern, die damit ihr Ziel schon erreicht hatten. Im Finale gegen Fürstenfeldbruck hatten die Langenpreisinger auch einige Chancen, doch die Brucker mit ihrem großen Kader waren konditionell einfach besser aufgestellt und entschieden am Ende das Spiel mit 3:0 Toren zu ihren Gunsten. Aber die Langenpreisinger konnten hocherhobenen Hauptes den Platz verlassen, sie hatten gekämpft, gerackert und trotz kleinerer Verletzungen ihr Bestes gegeben.

Im Ü 50-Finale stand es nach Ende der regulären Spielzeit zwischen dem FC Bayern und Fürstenfeldbruck 0:0. Im Achtmeterschießen setzten sich die Brucker mit 4:3 durch. (Christiane Oldenburg-Balden)