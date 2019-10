Beben bei Türk Gücü Erding

Trainer entlassen, 2. Vorsitzender und Pressesprecher werfen hin

von Wolfgang Krzizok schließen

Der Mechanismus im Fußball ist immer gleich: Hat eine Mannschaft keinen Erfolg, steht zuerst der Trainer im Kreuzfeuer.

Erding – Dieser ungeschriebenen Regel ist jetzt auch der FC Türk Gücü Erding gefolgt. Der Tabellenletzte der Kreisklasse hat seinen Coach Yalcin Gürel mit sofortiger Wirkung entlassen. Die Entscheidung der Abteilungsführung hat im Verein ein kleines Beben ausgelöst. So haben 2. Vorsitzender Özkan Tezcan und Pressesprecher Mayls Majurani ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Buch werden zwei Interimstrainer die Mannschaft betreuen – unter Umständen bis zur Winterpause.

Der FC Türk Gücü ist der Prügelknabe der Kreisklasse. Das Team liegt nach acht Spielen mit null Punkten bei einem Torverhältnis von 8:38 schon etwas abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Zuletzt gab es eine deftige 2:10-Packung bei Spitzenreiter FC Hohenpolding.

„Nach Misserfolgen muss man versuchen, einen Schritt weiterzugehen und versuchen, da unten rauszukommen“, sagt Abteilungsleiter Dino Oruc. „Yalcin hatte es jetzt zweieinhalb Monate lang versucht, und es hat nicht geklappt.“ Den Einwand, der ohnehin kleine Kader sei speziell in den ersten Spielen durch Urlauber weiter ausgedünnt und nie komplett gewesen, lässt Oruc nur bedingt gelten. „Es hat einfach mit der Aufstellung nicht gepasst“, erklärt der Abteilungsleiter. „Man hat gemerkt, dass keine Harmonie im Team ist, und dass die Motivation bei den meisten Spielern mittlerweile gleich Null ist.“ Er habe befürchtet, dass die Mannschaft bei weiteren Misserfolgen komplett auseinanderfalle. „Ich habe Angst, dass dann einige junge Spieler einfach weggehen, weil sie auch mal ein Spiel gewinnen wollen“, stellt Oruc fest. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, betont der Abteilungsleiter. „Und die habe nicht nur ich getroffen, sondern wir in der Abteilungsleitung gemeinsam.“ Oruc stellt noch heraus: „Nichts gegen Yalcin, aber so ist das halt im sportlichen Leben.“

Ganz so will das der geschasste Trainer aber nicht stehen lassen, auch wenn er in einem Anflug von Galgenhumor sagt: „Alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden.“ Eigentlich sei er gekommen, um den Umbruch zu gestalten, den es in der Mannschaft zweifellos gegeben hat – nicht zuletzt nach den zwei kurzfristigen Abgängen von Erblin Gashi und Dzanin Dizdarevic zur SpVgg Altenerding.

„Ich habe vor der Saison mit allen Spielern gesprochen und ihnen erklärt, dass es heuer wahrscheinlich nicht so passen wird“, erzählt Gürel. „Aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann wird man halt ungeduldig.“ Der neue Vorstand sei in solchen Situationen einfach noch zu unerfahren. „Aber letztlich müssen sie wissen, was sie tun.“

Gürel glaubt: „Türk Gücü stehen schwere Zeiten bevor.“ Es sei klar gewesen, dass es so wie in den letzten Jahren auch heuer gegen den Abstieg gehen werde. Er betont ausdrücklich, dass er nicht nachtreten wolle, „aber es ist traurig, wie mein Verein zur Zeit dasteht“. Gürel kickt seit der Jugend für Türk Gücü Erding und wird „sicher auch weiterhin Mitglied bleiben“.

Zwei, die mit der Trainerentlassung ganz und gar nicht einverstanden sind, das sind 2. Vorsitzender Özkan Tezcan und Pressesprecher Mayls Majurani. Beide haben sofort nach Bekanntwerden der Entscheidung der Abteilungsführung ihren sofortigen Rücktritt erklärt. „Dem Trainer wurde vor der Saison genügend Zeit für einen Neuaufbau versprochen“, schimpft Majurani. „Dass er jetzt nach der Niederlage gegen den Tabellenführer, wo wir von vornherein chancenlos waren, rausgeschmissen worden ist, finden wir untragbar.“

Als Interimstrainer fungieren ab sofort Emre Kavalci, der von der Zweiten nach oben rückt, und Torwart-Coach Danijel Marcec. „Wir sind auf der Suche nach einem neuen Trainer“, sagt Abteilungsleiter Oruc. „Aber es kann durchaus sein, dass Emre und Danijel bis zur Winterpause trainieren.“ Gürel ist sich sicher, „dass Danijel, den ich zum Co-Trainer gemacht habe, Emre unterstützen wird, so gut es geht. Er ist ein erfahrener Mann, aber er hat nicht viel Zeit.“ Er habe bereits mit Kavalci telefoniert. Man habe sich ausgetauscht, und er wünscht seinem Nachfolger viel Glück. Aber Gürel prophezeit: „Durch den Trainerwechsel wird es nicht besser.“