Befreiungsschlag gegen Schlusslicht? Langengeisling will gegen Rosenheim wieder in die Erfolgsspur

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

In Dreifach-Deckung: Kastl-Stürmer Jonas Berreiter setzt sich gegen die Geislinger (v. l.) Maxi Hintermaier, Maxi Maier und Niko Simak durch. © Christian Riedel

Der FC Langengeisling wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Gegen Schlusslicht SB DJK Rosenheim soll für die von Trainer Hintermaier ein Dreier her.

Langengeisling – Der erste Teil des Ortsnamens wird langsam zum Programm – dummerweise auf unangenehme Art. Ein wenig laaaang wird sie nämlich langsam, die Serie nicht gewonnener Spiele der Langengeislinger. Im fünften Anlauf soll nun wieder ein Erfolg her in der Bezirksliga Ost, zumal der Abstand auf die Abstiegsplätze nur noch drei Punkte beträgt. Nur gut, dass am Samstag um 12.30 Uhr Schlusslicht SB DJK Rosenheim zu Gast ist. Oder ist das überhaupt gut?

FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier sagt jedenfalls: „Ein Sieg ist fast Pflicht.“ Um dann aber auch zu warnen vor den Gästen. Ihre Ergebnisse seien oft „nicht immer so klar“ gewesen, „sie haben auch ein paar Unentschieden gegen Mannschaften von oben geholt, zum Beispiel Freilassing oder Srbija. Die lassen sich nicht immer abschießen“, weiß Hintermaier.

Seine Geislinger in der Regel auch nicht, zuletzt setzte es aber eine 0:3-Schlappe gegen die Mannschaft der Stunde, den SV Saaldorf, und zuvor neben dem 1:2 gegen Kastl sogar ein 0:5 gegen Raubling. Größtes Erfolgserlebnis war in den vergangenen vier Partien schon das 1:1 gegen den SV Waldperlach.

Mit Blick auf die jüngste Niederlage sagt Hintermaier: „Gegen Saaldorf kann man verlieren, die erste Halbzeit waren wir klar dominant, hätten in Führung gehen können, in der zweiten haben sie dann Druck aufgebaut und unfassbar schnell umgeschaltet. Der Elfer, den wir verursacht haben, war der Dosenöffner.“ Zu Rosenheim sagt er: „Das ist eine junge truppe, ihr Kapitän Dominik Reichmacher hat schon Landesliga gespielt.“ Nichts dagegen hat der FCL-Coach, dass SB-Offensivmann Omer Jahic nach seiner Roten beim 0:2 gegen Moosinning gesperrt ist.

Hat Hintermaier die Zügel vor dem wegweisenden Spiel gegen den Letzten angezogen? Nein: „Es war eine ganz normale Trainingswoche, Zug ist immer drin bei uns.“ Michael Faltlhauser fehlt im FCL-Kader, weil er auf einer Hochzeit ist. Tipp: 3:1 für FCL (Markus Schwarzkugler)

FCL-Kader

Hierl (Rotert); Simak, Wilson, Hintermaier, Dornauer, Aigner, S. Stenzel, Kaiser, M. Geigerseder, Bucher, Ruprecht, Maier, Riederle, Buchberger, Birnbeck.