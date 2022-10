Bei der BSG bleibt das Wasser warm

Jahreshauptversammlung

Von Eicke Lenz schließen

Franz Schlossnikl appelliert an die Eigenverantwortung der Mitglieder – Helfer gesucht – Finanzen in Ordnung

Taufkirchen – Jede Menge Neuigkeiten und Zahlen erfuhren die Mitglieder der BSG Taufkirchen bei der Mitgliederversammlung. Präsident Franz Schlossnikl berichtete über die neue Flutlichtanlage auf den Plätzen 1 bis 3. Die Kosten dafür betrugen 75 000 Euro, die von der BSG vorfinanziert wurden, aber dank der Zuschüsse in Höhe von um die 90 Prozent eine lohnende Investition darstellen. Außerdem ist der Unterhalt viel effizienter mit nur noch einem Drittel des bisherigen Stromverbrauchs, ganz abgesehen von einer viel besseren Lichtausbeute. Schlossnikl appellierte an die Mitglieder stets Energie zu sparen. Dies betreffe das Duschen sowie die Nutzung des Flutlichts. Im Vereinsheim, das mit Strom und Gas betrieben wird, werde es weiterhin warmes Wasser geben.

Die Rasenpflege wurde bis jetzt von Ferdl Schediwy betrieben; er wird sein Amt zum Winter niederlegen, und ein Nachfolger wird gesucht. Verstärkung und Unterstützung mahnte Schlossnikl auch bei den notwendigen Arbeiten auf dem Sportgelände an, denn es gehe nicht an, dass dafür immer nur eine kleine Kernmannschaft herhalten müsse.

Hauptabteilungsleiter Alfred Hübner ging auf das sportliche Geschehen der 1. und 2. Mannschaft ein und stellte gleich zu Beginn fest: „Die BSG lebt.“ Er lobte den neuen Trainer Thomas Bachmaier, den er als „Ur-BSGler“ bezeichnete , der für den Verein in jeder Hinsicht „ein Riesengewinn“ sei. Auch die Rückkehr des lange Zeit verletzten Lukas Winhart lobte Hübner ausdrücklich sowie die positive Entwicklung und Erstarkung der Mannschaften.

Hübner forderte, dass die 2. Mannschaft hart arbeiten müsse, um Fortschritte zu machen. Er betonte aber auch, wie wichtig es sei, geduldig zu sein. Besonders herausgehoben wurden die Spieler der AH-Mannschaft, die für die 2. Mannschaft aufgelaufen sind. Eindringlich bat Hübner alle Spieler, ihre Urlaubsplanung im nächsten Jahr früher zu starten und zu kommunizieren und nicht während der Saison zu fehlen.

Ohne Probleme schafften die Taufkirchener Frauen, die in der Bezirksoberliga Niederbayern beim FC Neufraunhofen spielen, den frühzeitigen Klassenerhalt, wie Elli Heilmaier zu berichten wusste. In der laufenden Saison steht die Mannschaft an 2. Stelle.

Roland Kobus berichtete über die AH-Mannschaft. Der Sieg gegen den FC Inning und damit der Gewinn. des Sparkassen-Cups war der sportliche Höhepunkt des Jahres. Aufgrund des Personalmangels bei der zweiten Mannschaft, infolgedessen Spieler der AH-Mannschaft dort permanent aufhelfen mussten, keine weiteren Spiele im Herbst durchgeführt.

Der Schiedsrichtermangel ist auch in Taufkirchen allgegenwärtig. Es fehlen nicht nur die geprüften Unparteiischen, Auch bei den Nachwuchsmannschaften, bei denen eigentlich jeder die Spielleitung übernehmen darf, fehlen Unparteiische. Deshalb soll nun bei allen Mannschaften weiter nachgefragt werden, um diesen Mangel zu mindern. Gleichzeitig hofft man, auf diese Weise die wenigen Schiedsrichter etwas zu entlasten.

Detailliert war der Kassenbericht von Roland Kobus. Insgesamt nahm die BSG 2022 rund 60 500 Euro ein, wobei wieder Mitgliedsbeiträge (29 670 Euro), Spenden (8940) und Zuschüsse (4000) bewährte Einnahmequellen waren. Die Ausgaben beliefen sich auf rund 64 600 Euro, was zu einem Minus von 4100 Euro führte. Kobus betonte, dass er bis zum Jahresende noch Einnahmen in Höhe von mindestens 20 000 Euro erwarte, es stehen noch Zuschüsse der Gemeinde (6200), sowie der Erlös aus Stadionzeitung (4200), Bandenwerbung (7300) und Spielplakaten (1900) aus.

Kobus verwies außerdem noch auf die offenen Darlehen vom Sportheimbau in Höhe von 174 000 Euro. Aufgrund der Finanzplanung der BSG geht er davon aus, dass bei konsequenter Ausgaben- und Kostendisziplin der Verein in fünf bis sieben Jahren alle Darlehen ablösen könne.

Zum Abschluss wurden noch langjährige Mitglieder geehrt. EICKE LENZ

Ehrungen

25 Jahre: Thomas Bachmaier, Georg Fuchs, Tobias Schediwy, Markus Schweiger, Philipp Bachmaier, Schorsch Bart, Robin Fischer, Bastian, Lukas, Severin und Christine Schlossnikl, Thomas Drechsel.

40 Jahre: Hubert Drexler, Robert Glasl, Robert Christofori.

Schiedsrichter sind Mangelware

174 000 Euro Darlehen offen