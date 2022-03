Bei Unentschieden gibt’s Elfmeterschießen

Von: Helmut Findelsberger

Wieder voll im Tritt: Schwaigs Johannes Hornof (l.) – hier im Spiel gegen Holzkirchen – ist nach seiner beruflich bedingten Pause an diesem Sonntag gegen Traunstein wieder dabei. © Christian Riedel

Ein Punkt- und ein Pokalspiel in einem wartet auf den FC Schwaig.

Schwaig – In der Tabellenregion der Landesliga Südost, in der sich der FC Schwaig als Neuling inzwischen eingenistet hat, war zum Ende der letzten Saison der morgige Gegner platziert. Den SB Chiemgau Traunstein empfangen die Sportfreunde am Sonntagnachmittag um 14 Uhr in ihrer Arena im Sportpark. Das Besondere an der Partie: Sie ist nicht nur ein Punkt-, sondern auch ein Pokalspiel. Bei den Wintertagungen hatten sich die Vereine dafür ausgesprochen, wegen der Pandemie keine zusätzlichen Quali-Spiel zu absolvieren, sondern einen Spieltag gleichzeitig als Pokalrunde herzunehmen.

Fünf Traunsteiner Landesligaspielzeiten wurden nur durch einen Abstecher in die Bayernliga 2017/18 unterbrochen. „Wir sind mit 41 Punkten wieder abgestiegen. Das wäre mit unserem Aufstiegstorhüter nie passiert“, erzählt Pressesprecher Peter Mallmann. Gemeint ist der 27-jährige Issa Ndaye. Der Senegalese, 2012 mit seinem Land bei Olympia in London dabei, hütete bereits von 2013 bis 2017 in zwei Bezirks- und zwei Landesligaspielzeiten das Traunsteiner Tor. „Dann setzte die sportliche Führung auf einen jungen Österreicher“, erinnert sich Mallmann. Im Herbst kam Ndiaye nach zwei Spielzeiten bei Türk Gücü München und einem kurzen Ampfing-Intermezzo zurück. „Und seitdem kassieren wir auch keine Eier mehr“, freut sich Mallmann.

Vom Regionalligisten 1860 Rosenheim kam in der Winterpause der 33-jährige Daniel Majdancevic als Trainer zum SBC. Jochen Reil war die Doppelbelastung als Sportlicher Leiter und Trainer zu viel geworden. Nach einer Verletzung in einem Testspiel stand der Neue zuletzt beim 0:0 in Bruckmühl erstmals selbst auf dem Platz. „Ein Stürmer mit seiner Vita sollte immer noch für einige Tore gut sein“ ist Mallmann überzeugt.

„Traunstein macht es derzeit auch sehr gut“, weiß Schwaigs Spielertrainer Ben Held. Sein Team aber auch. Nach der Auftaktniederlage in diese Frühjahrsrunde mit der Niederlage in Ampfing folgten das Remis gegen Holzkirchen und zuletzt zwei überzeugende Siege gegen Eggenfelden und Aiglsbach. Personell gibt es nur eine Änderung, denn Johannes Hornof ist wieder zurück.

„Ich habe zuletzt vom Aiglsbacher Trainer gehört, dass es für die Gegner schwer wird, wenn sie in Führung gehen“, sagt Held. Wie in Aiglsbach hat sein Team in dieser Saison bereits viermal in den ersten vier Minuten das 0:1 kassiert, aber jedes Mal noch gewonnen. Auch im Traunsteiner Hinspiel beim späten 2:1-Sieg war dies so. Held: „Irgendwas am Aufwärmen muss ich wohl ändern“.

Und die Zuschauer am Sonntag sollten aufpassen, dass sie bei einem Unentschieden nicht gleich nach dem Abpfiff heimgehen. Denn dann gibt es ein Elfmeterschießen um den Einzug in die bayerische Pokalhauptrunde. Tipp: 1:0 für Schwaig

FCS-Kader

F. Hornof, Robin Schmid; Empl, Jell, Neumann, Stich, Fink, M. Hones, Maier, Roth, Simak, J. Hornof, Straßer, Wölken, Held, L. Hones, Sommer