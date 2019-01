Benjamin Held kommt: FC Schwaig angelt sich eine Tormaschine

Fußball

Schwaig– Pero Knezevic hat den FC Schwaig von der A-Klasse bis in die Kreisliga geführt. Mit Ende der siebten Spielzeit wird der Coach den Club zum Saisonende verlassen. Sein Nachfolger heißt Benjamin Held, 33-jähriger Stürmer des Landesligisten VfB Hallbergmoos und seit vielen Jahren eine echte Tormaschine.

Beim TSV Allershausen hatte Held allein von 2011 bis 2013 79 Treffer erzielt. Es folgten 50 Landesliga-Treffer in zwei Spielzeiten beim Landesligisten SE Freising und VfB Hallbergmoos. Seit der Saison 2015/16 trifft er für den VfB. Allein in dieser Saison hat er elfmal eingenetzt.

Seine Torgefährlichkeit und Spielqualität sind für den FC Schwaig das eine, „das Hauptaugenmerk liegt aber schon auf der Trainingsarbeit“, betont Rainer Hellinger, Pressesprecher des FC Schwaig. Für Held sei es zwar die erste Stelle als Trainer, „aber unser Abteilungsleitung war nach dem Gespräch mit ihm sofort überzeugt“. Hellinger meint damit Anton Scheckenhofer, der das so beschreibt: „Du sitzt mit jemanden zusammen und weißt nach fünf Minuten, dass es passt. Seine ruhige und ehrliche Art, seine Vorstellungen – das ist einfach stimmig.“ Und guten Fußballern eine Chance als Spielertrainer zu geben, habe in Schwaig schon mehrmals gut geklappt. „Wir haben die Möglichkeit damals Patrick Biewer gegeben, Und für Pero waren wir ja auch die erste Station.“

Knezevic hatte vor über sechs Jahren den FCS übernommen, als dieser in der Kreisklasse abgeschlagen war. Die Aufholjagd kam zu spät, die Schwaiger mussten runter in die A-Klasse. Von da ab ging es bergauf. Das Team marschierte in die Kreisliga – auch mit Hilfe etlicher Spieler, die Kenezvic von seinem Heimatverein SC Kirchheim losgeeist hat. Mit ihnen und zahlreichen Schwaiger Eigengewächsen und weiteren Talenten aus der Region machte er die Schwaiger zum Bezirksliga-Kandidaten.

„Platz eins haben wir mit sechs Punkten Rückstand nicht mehr selbst in der Hand“, verweist Pressesprecher Hellinger auf die derzeitige Situation. „Aber ohne überheblich klingen zu wollen, haben wir den Aufstieg als Ziel. Als Zweiter geht das ja über die Aufstiegsspiele.“

Warum dann die Trennung von Knezevic? „Wir waren super zufrieden mit Pero. Er ist ein guter Freund geworden“, sagt Hellinger. „Man darf aber nicht vergessen, dass viele aus unserer jungen Mannschaft im Herrenbereich noch nie einen anderen Trainer als Pero hatten. Die Mannschaft hat dem Vorstand signalisiert, dass sie gern einen neuen Einfluss hätte.“

Daraufhin habe Scheckenhofer mit seinem Coach gesprochen. „Er hat das Gespräch übrigens geführt, ohne vorher mit einem anderen Trainer Kontakt aufgenommen zu haben, ohne also jemanden in der Hinterhand zu haben“, so Hellinger. „Pero so früh zu informieren, war uns wichtig. Das hat auch was mit der Bedeutung zu tun, die er für unseren Verein hat.“

Knezevic sei enttäuscht und traurig, „weil ihm der Verein sehr ans Herz gewachsen ist“, meint Hellinger und fügt hinzu, „dass die Abteilungsleitung die Jungs in die Pflicht genommen hat“. Für die neue Saison sowieso, aber auch für die kommenden Monate, denen Hellinger zuversichtlich entgegensieht: „Die Mannschaft will Pero den Abschied mit dem Aufstieg versüßen.“ Eine Mannschaft von der A-Klasse bis in die Bezirksliga zu führen, das ist vermutlich noch nie einem Trainer im Landkreis gelungen.

Wie und wer in der neuen Saison den künftigen Spielertrainer von der Bank aus unterstützen wird, steht laut Scheckenhofer noch in der Schwebe. „Ich habe da ein paar Ideen, aber da werden wir uns noch Gedanken machen.“ Klar ist für ihn allerdings. Sollte es heuer mit dem Aufstieg noch nicht klappen, „dann wird es das Ziel für die nächste Saison. Das ist doch gar keine Frage“.

Allerdings müsse man auch abwarten, wie der künftige Kader aussehen wird. Es könne ja durchaus sein, dass mit Knezevic einige Spieler den Verein verlassen, die wegen ihm gekommen seien. „Das können wir natürlich nicht ausschließen.“