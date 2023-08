St. Wolfgang 2 brennt gegen Grünbach auf Revanche

Nicht wieder hinterher laufen will Steinkirchen mit Philipp Utz (liegend). Vergangene Saison wurde der FSV Dritter, nun wird der Titel angestrebt. Archi © Christian Riedel

Nachdem das erste Spiel der SG Buch/Forstern 2, das für vergangene Woche angesetzt war, verschoben werden musste, startet die neu gegründete Mannschaft verspätet in die neue Saison.

Landkreis – „Wir haben jetzt natürlich richtig Bock und wollen positiv reinstarten“, sagt Pressesprecher Albert Bowinzki. Allerdings sei der Gegner TSV Dorfen 2 schon eine richtige Hausnummer. „Dorfen ist sicherlich der Favorit in dem Spiel, aber das macht gar nichts“, meint Bowinzki schmunzelnd. „Wir hatten weiterhin eine gute Trainingsbeteiligung und letztes Wochenende nochmal ein Testspiel. Wir sind bereit.“ Die SG geht mit einem vollen Kader in das Auswärtsspiel.

Der SV Walpertskirchen 2 um Trainer Hans Kleemann empfängt den SC Moosen 2 und zeigt sich optimistisch. „Die Trainingsbeteiligung war gut, und alle haben mitgezogen. Es sind alle 21 Spieler fit, und so wollen wir am Sonntag gleich die ersten drei Punkte holen“, sagt der SVW-Coach. Zum Auftakt gab es ja ein 2:2 in St. Wolfgang. Aber auch die Moosener sind heiß auf den ersten Sieg, haben allerdings nach der Niederlage gegen Inning noch keinen Punkt auf dem Konto. „Wir haben in einer guten Trainingswoche die Fehler angesprochen und fahren bis auf zwei Urlauber in voller Stärke nach Walpertskirchen. Hier gilt es, die Trainingsinhalte umzusetzen“, fordert SCM-Trainer Daniel Thoma. Einzig Jonas Strohhofer und Kapitän Christian Huber stehen dem Coach dabei nicht zur Verfügung.

Zum Duell der Aufsteiger kommt es zwischen dem TSV St. Wolfgang 2 und dem FC Grünbach. Beide Mannschaften kennen sich noch gut aus der vorherigen Saison in der B-Klasse. „Gegen Grünbach haben wir letzte Saison schon vier Punkte hergeschenkt, das darf uns in diesem Jahr nicht passieren“, sagt TSV-Trainer Bernhard Rachl. Er rechnet sich dafür gute Chancen aus: „Wir haben stark trainiert, und fast alle Urlauber sind wieder zurück und wollen kicken. Das Spiel wird hart werden, aber wenn wir die kleinen Fehler abstellen, sehe ich gute Chancen auf einen Sieg.“

Wie die SG Buch/Forstern 2 startet auch der FSV Steinkirchen gegen den TSV Isen mit Verspätung in die Runde. „Wir freuen uns, dass es jetzt auch bei uns losgeht. Es wird aber ein schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die die letzten Jahre Erfahrung in der Kreisklasse gesammelt hat“, weiß Steinkirchens Spielertrainer Konstantinos Papantoniou. Er muss allerdings auf die Urlauber Luis Eibl, Dominik Bauer und Valmir Hajrizaj verzichten.

LUKAS CHRISTOFORI

Die Spiele, unsere Tipps

Dorfen II - SG Buch/Forstern II 3:2 Sa. 13:00

Walpertskirchen II - Moosen II 2:2 So. 13:00

St. Wolfgang II - FC Grünbach 1:3 So. 13:00

FSV Steinkirchen - TSV Isen 3:1 So. 18:15